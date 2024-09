A divulgação dos bilhões de dólares dos EUA para a Ucrânia, por parte do Congresso, não pode incluir a extensão na legislação de gastos de emergência

O pacote inicial de ajuda militar, previsto para chegada já na quarta-feira, equivale a $375 milhões, de acordo com funcionários da defesa. Após isso, espera-se que o valor dos pacotes subsequentes aumente significativamente, devido à proximidade da data de expiração da autorização restante. Apesar de anúncios iminentes, a entrega de armas ficará retida devido à escassez de estoques de armas e equipamentos dos EUA destinados à Ucrânia, como relatado anteriormente pela CNN.

A administração Biden retém aproximadamente $6 bilhões em autoridade de drawdown presidencial, permitindo a distribuição de armas e equipamentos à Ucrânia antes de sua expiração no final do mês. O Pentágono tem defendido que o Congresso prolongue a autoridade para o ano fiscal seguinte, a fim de manter a flexibilidade dos EUA na prestação de suprimentos essenciais para ajudar a Ucrânia em seu conflito com a Rússia.

A oposição interna da GOP da Câmara dos Representantes tem dificultado a inclusão dessa linguagem no projeto de lei de gastos, de acordo com uma fonte familiarizada com a situação. A posição da GOP da Câmara em relação ao financiamento para a Ucrânia é profundamente fragmentada.

Na quarta-feira, espera-se que a Câmara dos Representantes aprove rapidamente o projeto de lei de gastos interinos e, em seguida, suspensa as sessões até após as eleições de novembro. O Senado pode pegar essa medida de financiamento já na quarta-feira à tarde ou na quinta-feira, coincidindo com a visita esperada do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ao Capitólio dos EUA.

Zelensky tem insistido que os EUA e outros países forneçam mais armas à Ucrânia e tem defendido restrições menos rigorosas dos EUA no uso de suas armas contra alvos russos além de suas fronteiras.

Na terça-feira, Zelensky se dirigiu à Assembleia Geral da ONU, afirmando que "a Rússia só pode ser forçada à paz".

"Este conflito não pode simplesmente desaparecer; a tranquilidade não pode ser alcançada pela diálogo. Ação é necessária", enfatizou Zelensky em seu discurso.

Na semana passada, a CNN relatou que os EUA estavam considerando a declaração de pacotes substanciais de ajuda militar projetados para entrega gradual ao longo de vários meses. No passado, tais pacotes de ajuda militar sob a autoridade de drawdown presidencial eram frequentemente enviados em dias ou semanas.

Diante da iminente expiração de bilhões em ajuda militar, espera-se que os EUA anunciem um pacote de ajuda geral abrangente e estendam a entrega de suprimentos e equipamentos ao longo de vários meses, transformando uma linha de suprimento temporária em um compromisso mais prolongado.

"Há uma clara intenção de utilizar cada centavo e cada centavo dessa autoridade", afirmou Sabrina Singh, secretária adjunta de imprensa do Pentágono, durante uma entrevista coletiva na semana passada.

A política em torno da ajuda militar à Ucrânia tem levado à oposição interna dentro da GOP da Câmara, dificultando a inclusão do financiamento necessário no projeto de lei de gastos. A retenção da administração Biden da autoridade de drawdown presidencial para a distribuição de armas e equipamentos à Ucrânia é um fator significativo nessa política.

