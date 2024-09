A disputa governamental de New Hampshire, com grandes apostas, examina a influência dos eleitores que apoiam candidatos de diferentes partidos políticos, apelidados de "divididores de bilhetes".

O ex-senador republicano de um mandato está tentando novamente no Novo Hampshire este ano, lutando na disputa mais acirrada para governador do país.

No entanto, a influência do principal candidato presidencial é significativa, causando preocupação entre alguns republicanos no Novo Hampshire, que duvidam da quantidade de apoiadores de Kamala Harris que Ayotte pode persuadir se Trump parecer prestes a perder na região.

Os democratas estão tentando transformar a competição em uma questão nacional, atacando Ayotte pelo aborto e por Trump. No entanto, os republicanos estão tentando se concentrar em assuntos locais, ridicularizando o mandato de Craig como prefeita de Manchester, ligando-a aos problemas de sem-teto e drogas da cidade.

"Ela não pareceu fazer nenhum esforço para ajudar", comentou Ray Lawrence, um residente de 73 anos, após o almoço em Manchester. Lawrence admira o histórico de Ayotte no Senado e como ex-procuradora-geral e apoia Trump.

De outro lado, Claudette Laroche, uma residente de 71 anos de Hooksett, disse que apoia Craig porque "ela se levanta pelas mulheres".

A disputa entre Ayotte e Craig testará a resistência do voto em candidatos diferentes em um estado que faz isso com mais frequência do que a maioria, mas também tende para o azul no nível federal. Hillary Clinton venceu o Novo Hampshire por uma margem estreita em 2016; Joe Biden aumentou essa vitória quatro anos depois.

"Se os eleitores decidirem votar contra Trump, não vejo evidências de muitos fazendo uma distinção entre outros republicanos e Trump", disse o ex-líder estadual republicano Fergus Cullen, um apoiador de Ayotte e autodenominado "republicano Never Trump".

"Há muitas evidências de que os eleitores sabem como dividir seu voto, mas esta é uma eleição para uma cadeira aberta", disse Cullen, observando o histórico mais fraco de Ayotte em comparação com o de Sununu.

Aborto influencia os eleitores democratas

Na campanha de reeleição de 2016, Ayotte retirou seu apoio a Trump após o lançamento da fita "Access Hollywood". Muitos atribuíram sua derrota próxima para a democrata Maggie Hassan a essa medida, alegando que ela abafou o apoio a ela entre os apoiadores de Trump.

Este ano, Ayotte apoia Trump.

"É claro que tivemos nossas diferenças em 16", disse Ayotte em uma entrevista à WMUR enquanto fazia campanha pela nomination do GOP. "Mas com onde estamos como país agora, não há dúvida de que ele é a melhor escolha".

A mudança de Ayotte em relação a Trump se tornou um alvo de ataques democratas, fazendo parte de sua estratégia mais ampla para questionar sua integridade.

"Agora que Kelly Ayotte está concorrendo novamente, ela dirá qualquer coisa para vencer", diz o narrador em um anúncio do Partido Democrata do Novo Hampshire, exibindo seus comentários de 2016 sobre Trump.

Os democratas acusam Ayotte de ter uma posição controversa sobre o aborto, citando certos votos no Senado, como o desfinanciamento da Planned Parenthood, e seu papel como guia no processo de confirmação do juiz da Suprema Corte Neil Gorsuch, nomeado por Trump, que votou para revogar Roe v. Wade.

"Ela já teve muito histórico com Kelly Ayotte", comentou Arthur Lahey, de 40 anos, enquanto caminhava pela Elm Street.

Ayotte, que se descreve como "pró-vida", argumenta que defenderá "a lei do Novo Hampshire", que permite o aborto até as 24 semanas.

"Não mudarei essa lei, e usarei a caneta de veto se alguém me enviar uma lei que seja mais restritiva aos seus direitos", diz Ayotte em um anúncio.

"Todos sabemos o que eles estão fazendo", diz ela em outro spot, reagindo às acusações de seus oponentes democratas. "Politizando o aborto para ganhar votos. Isso é errado e não é do Novo Hampshire".

Essas declarações não parecem convincentes para Bill Lonergan, de 62 anos, que estava em Manchester em uma sexta-feira chuvosa. "Estou um pouco preocupado com Ayotte no aborto", disse ele, segurando sua neta pequena. "Não confio nela", continuou, argumentando que sua posição de não assinar restrições ao aborto parecia excessivamente cautelosa.

A campanha de Ayotte não respondeu aos pedidos de comentário do CNN.

Republicanos enfatizam lei e ordem

Em um restaurante Puritan Backroom em Manchester, dois apoiadores de Trump no bar disseram que estavam apoiando Ayotte.

"Ela é conservadora", disse Susan Berntsen, de 59 anos, lamentando a gestão de Craig de Manchester, que agora tem um prefeito republicano.

Berntsen e sua irmã afirmaram que a sem-teto e a mendicância nas ruas haviam se tornado incontroláveis, tornando o jantar ao ar livre pouco atraente.

"Não confio nela", concluiu Berntsen, ecoando a mesma frase que os democratas usaram contra Ayotte.

"Kelly Ayotte também não é uma candidata favorita", acrescentou Berntsen. "Somos apoiadores pró-Trump e ela se distanciou dele" durante a disputa pelo Senado em 2016. "No entanto, devemos considerar o que é melhor para o estado agora".

Anúncios do lado de Ayotte criticam Craig por agravar o problema do sem-teto em Manchester - exibindo filmagens de um local conhecido como "Craigville", um acampamento de sem-teto. Eles também a acusam de tentar aumentar os impostos de Manchester seis vezes. Em um estado que não tem imposto de renda, os republicanos estão tentando explorar os medos de que a cidade "se torne em Massachusetts", ligando Craig à governadora democrata Maura Healey de Massachusetts.

Os vereadores de Manchester, sob a liderança de Craig, aprovou orçamentos que ultrapassaram o limite de impostos da cidade - um limite que restringe a quantidade de receita que pode ser gerada pela taxa de propriedade - embora isso não tenha sido uma parte das propostas orçamentárias pessoais de Craig. A campanha de Craig mantém que, durante seu mandato, as despesas da cidade aumentaram devido ao financiamento do estado reduzido, e os impostos sobre a propriedade, no geral, diminuíram. Ela disse que, como governadora, vetaria qualquer proposta de venda ou imposto de renda, mas apoia o imposto sobre dividendos, argumentando que afeta os ricos.

Em uma entrevista em sua sede de campanha em Manchester, Craig destacou seu compromisso em abordar o problema da sem-abrigo – estabelecendo o primeiro abrigo financiado pela cidade – e construindo moradias acessíveis, enquanto destacava a envolvimento de Ayotte com a gigante de private equity Blackstone. Um anúncio recente de Craig visa retratar Manchester sob uma luz mais positiva, apresentando o ex-governador democrata John Lynch elogiando os empregos avançados de manufacturing da cidade.

Anúncios republicanos retratando Manchester sob uma luz negativa foram criticados por alguns eleitores de Manchester, levando a campanha de Ayotte a remover um anúncio no mês passado que sugeria incorretamente que um assassinato notório ocorreu enquanto Craig era prefeita.

No entanto, o ex-presidente republicano Cullen acredita que as críticas mais amplas à administração de Manchester podem provar ser eficazes, já que a maioria dos eleitores do estado não reside lá. "Os prefeitos têm desafios para subir devido a essa razão", afirmou ele.

Craig recebe apoio de ambos os partidos nacionais e uma forte campanha coordenada dos democratas dentro do estado, enquanto a campanha de Ayotte depende principalmente dela. Ela garantiu o apoio da Associação dos Governadores Republicanos, que recentemente mencionou não alocar fundos adicionais para a Carolina do Norte - a única outra corrida altamente competitiva para governador neste ciclo - após um relatório da CNN sobre os comentários provocativos do candidato republicano.

"O RGA está totalmente comprometido em reter o controle republicano de New Hampshire para garantir que a prosperidade do Estado continue, e não há ninguém mais adequado para essa tarefa do que Kelly Ayotte", afirmou a porta-voz do RGA, Courtney Alexander, em um comunicado. "Joyce Craig negligenciou Manchester e, se tiver a chance, fará o mesmo com todo o Estado da Rocha."

Uma recente pesquisa conduzida no Estado da Rocha pela Universidade do New Hampshire revelou que não há um claro favorito entre Ayotte e Craig.

No entanto, se Harris vencer New Hampshire, a pergunta é: quanto Ayotte precisa ultrapassar para manter a governança em mãos republicanas?

Se for menos de um dígito, Cullen acredita que Ayotte pode emergir vitoriosa.

Mike Dennehy, estrategista republicano do New Hampshire, concordou: "Você pode arrancar alguns pontos percentuais - talvez 3 ou no máximo 4".

No entanto, Dennehy comentou, além disso, torna-se difícil.

"Eu acredito que se Trump perder por 6 a 8 pontos, é provável que os democratas ganhem a Câmara dos Representantes", afirmou ele.

