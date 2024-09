- A discussão sobre questões migratórias com a coligação de semáforos não foi bem sucedida em favor de Merz.

Friedrich Merz, líder do grupo da União, afirmou que as negociações com a administração do tráfego de luz para endurecer os regulamentos de asilo fracassaram. A coalizão parece incapaz de implementar rejeições rigorosas nas verificações de fronteira alemãs, afirmou Merz em Berlim. "Este esforço para encontrar um caminho comum emperrou", acrescentou.

Na segunda e terça-feira, ainda havia sinais fortes de que estavam preparados para rejeições abrangentes, disse Merz. Ele suspeita que "mais uma vez, os Verdes bloquearam nas sombras e garantiram que o SPD e o FDP não pudessem ir tão longe quanto haviam prometido". Ele preocupa-se que as decisões atuais resultarão em um aumento na migração.

Merz: Scholz deveria ter exercido sua autoridade de orientação

Ele criticou a falta de iniciativa do chanceler Olaf Scholz (SPD). "Ele deveria ter utilizado sua autoridade de orientação nesta situação e imposto-a". Não era necessário nenhuma ação legislativa no Bundestag nem nenhuma regulamentação jurídica, acredita Merz. "O chanceler federal poderia ter emitido uma ordem correspondente. Ele não o faz. A administração está à deriva."

"Eu teria preferido um resultado diferente, mas essa é a realidade desta coalizão de tráfego de luz e especialmente a realidade da paralisia da tomada de decisão dos três parceiros da coalizão, que estão encontrando cada vez mais difícil se reunir", disse Merz. Esta semana, o Bundestag revisará propostas legislativas da coalizão e da União - por exemplo, sobre benefícios para solicitantes de asilo, prevenção do crime e leis de segurança. "Estamos de volta ao procedimento parlamentar padrão". No entanto, a história mostra que, no final, o menor denominador comum da coalizão prevalecerá. "Isso não será suficiente para abordar rapidamente os problemas."

Ele teme que o fracasso das negociações beneficie o AfD nas eleições do Bundestag, alertou Merz. "Se os problemas não forem resolvidos até então e as chances são pequenas hoje, se os problemas não forem resolvidos até então, então os populistas de direita e de esquerda neste país triunfarão novamente."

