Enquetas Atuais Mostram Deslocamento Para a Direita

De acordo com as últimas enquetas, o AfD, com seu candidato de extrema-direita Björn Höcke, vem se saindo melhor que outros partidos, obtendo aproximadamente 29 a 30 por cento dos votos. Isso coloca o AfD em posição de poder bloquear a eleição de juízes no parlamento estadual com cerca de um terço dos assentos, apesar de nenhum outro partido desejar colaborar com eles. Höcke, o homem de 52 anos que foi multado duas vezes por usar um slogan nazista, permanece inabalável: "Queremos governar."

Após o ataque com faca suspeito de ser de origem islamista em um festival da cidade de Solingen que resultou em três mortes, o AfD tentou explorar a crise em sua campanha. Höcke postou uma imagem no X com uma faca ensanguentada e um chamado para as eleições, e a hashtag "#Höcke ou Solingen" ganhou força online. No entanto, o último "Politbarometer" do ZDF indica que não houve nenhum aumento significativo para o AfD, com um constante 29 por cento.

A comunidade empresarial criticou Höcke nas vésperas das eleições após ele criticar uma iniciativa de empresas familiares que promoviam diversidade e tolerância. Höcke descartou a campanha "Feito na Alemanha - Feito pela Diversidade" como hipocrisia, e sua declaração de que "espero que essas empresas enfrentem uma séria instabilidade econômica" causou indignação generalizada. Alexander von Preen, presidente da Federação do Varejo da Alemanha (HDE), expressou sua preocupação, dizendo: "Com Björn Höcke, uma das principais figuras do AfD revelou-se novamente."

Höcke é evasivo quando pergunta sobre como ele planeja governar, apenas afirmando que não deve haver barreiras em uma democracia. No entanto, o líder da CDU Friedrich Merz reiterou a importância de tais barreiras em um evento de campanha com o candidato principal da CDU Mario Voigt em Erfurt. A associação estadual do AfD foi classificada como "seguramente de extrema-direita" pela autoridade estadual de proteção à Constituição desde 2021.

Mudança de Governo Inevitável

De acordo com as enquetas, a atual coalizão minoritária de vermelho-vermelho-verde sob o popular Ministro Presidente Bodo Ramelow (Esquerda) parece pouco provável que mantenha sua posição. A Esquerda está com 13 a 14 por cento, o SPD com 6 a 7 por cento e os Verdes não garantem um assento no parlamento estadual com 3 a 4 por cento. Conseqüentemente, uma mudança de governo em Erfurt se torna inevitável. No entanto, Ramelow permanece esperançoso.

Ramelow, agora com 68 anos, promete fazer o seu melhor para evitar que o AfD exerça influência sobre o parlamento. Ele mantém as portas abertas para outros partidos, prometendo pegar no telefone se Voigt ou Wagenknecht o contatarem após 1º de setembro.

Um modelo de coalizão completamente novo é possível.

Não existem muitas opções de coalizão, de acordo com as enquetas. Mathématicamente, isso pode levar a um modelo de coalizão sem precedentes. O candidato principal da CDU Voigt precisaria cortejar a ex-esquerda e a ex-prefeita de Eisenach Katja Wolf da Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e incorporar o líder do SPD e Ministro do Interior Georg Maier na aliança experimental. Wolf, uma recém-chegada à BSW, poderia potencialmente se tornar a carta selvagem após as eleições.

De acordo com as enquetas, a CDU, que visa retornar à chancelaria estadual após uma década de oposição, está com 21 a 23 por cento, com a BSW, fundada no início do ano, com 17 a 20 por cento. "Isto será uma competição incrivelmente apertada", prevê Voigt. Ele rejeita categoricamente a cooperação com o partido da Esquerda liderado por Ramelow. Wagenknecht, que está fazendo uma campanha intensiva para as eleições estaduais e foi atacada com tinta vermelha em uma aparição em Erfurt, estabeleceu barreiras.

Isso depende da exigência de que a Turíngia tome uma posição contra o deployment de mísseis dos EUA e uma saída da política atual da Alemanha em relação à Ucrânia. Os especialistas preveem que um acordo possa ser alcançado sobre essa questão, uma vez que não é uma decisão feita no nível estadual. No entanto, permanecem preocupações sobre se a BSW sequer teria interesse em formar um governo estadual para entrar na campanha das eleições federais sem manchas.

Wagenknecht na mesa de negociações

O cientista político de Erfurt André Brodocz vê um maior desejo na BSW de participar de um governo, mas não descarta um modelo no qual a BSW apenas tolera um governo minoritário. Isso depende principalmente de se a nova fração BSW "estabelece sua própria autonomia". Wagenknecht quer fazer parte das conversas de coalizão potenciais na Saxônia ou na Turíngia e contribuir pessoalmente, como ela enfatizou em várias entrevistas.

Voigt, com apenas a opção governamental através da BSW, se encontra em uma situação difícil. Enquanto Wagenknecht quiser governar do lado de fora, ele enfrenta problemas, diz Voigt. Em tempos de incerteza, ele se reuniria com Wolf. "No entanto, os turíngios lidam com seus próprios assuntos", esclarece Voigt. Gerar uma afinidade entre a CDU, a BSW e o SPD é considerado difícil. Wagenknecht foi anteriormente parte da SED e depois se tornou um símbolo do movimento comunista no partido da Esquerda. "Inquestionavelmente, alguns membros da CDU não gostam disso", destaca Brodocz.

Se a mulher de 48 anos Wolf conseguir ultrapassar a CDU via BSW, a situação política na Turíngia ficaria muito apertada - uma situação não refletida nas últimas enquetas. Politicamente, isso representaria um "deslocamento incrível de poder", de acordo com Brodocz. Quanto a uma Presidente do Governo Wolf, Voigt comenta: "Não acho que isso seria viável."

