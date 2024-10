A Dinamarca reafirma a soberania sobre as fronteiras com a Alemanha.

Apesar de episódios periódicos de tumulto na Europa do Norte devido aos conflitos em andamento no Oriente Médio, a Dinamarca está reforçando suas medidas de segurança nas fronteiras após incidentes próximos à sua embaixada israelense. Após explosões em Copenhague e tiros em Estocolmo, as autoridades dinamarquesas estão aumentando a presença policial e realizando verificações rigorosas em veículos e viajantes que cruzam a fronteira com a Suécia e a Alemanha. As medidas de segurança reforçadas seguem uma série de incidentes em ambas as cidades.

Dois jovens suecos, com 16 e 19 anos, estão sob custódia sob suspeita de estarem por trás das explosões em Copenhague, com granadas de mão como suposta arma. O par ficará sob custódia até o final do mês.

Em Estocolmo, um ataque a tiros foi dirigido contra a embaixada israelense na terça-feira, sem deixar vítimas. Em Copenhague, dois explosões foram relatadas perto da embaixada na quarta-feira.

De acordo com o chefe da polícia dinamarquesa, Peter Ekebjærg, a violência crescente serve como um lembrete sombrio das ameaças persistentes de terrorismo na região. "Estamos constantemente acompanhando a situação, o que afeta nossa avaliação da situação de segurança geral e implementamos medidas adicionais para combater essa ameaça", afirmou Ekebjærg.

O serviço de segurança sueco, Säpo, também ofereceu insights sobre uma possível conexão com o Irã, com o gerente operacional da Säpo, Fredrik Hallstrom, revelando que pode haver vestígios de envolvimento iraniano. "No entanto, isso merece apenas um grau regulatório de suspeita, em vez de fatos comprovados", alertou Hallstrom.

Em resposta à tensão aumentada na Europa do Norte, a Alemanha decidiu fortalecer seus controles de fronteira com a Dinamarca para garantir a segurança. Esta decisão ocorre à medida que a Dinamarca aumenta suas medidas devido a incidentes próximos à sua embaixada israelense em Copenhague e Estocolmo.

