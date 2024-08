A diminuição da inflação aprofunda-se na França

Agosto viu uma queda nas taxas de inflação na França, com números preliminares sugerindo que ela caiu abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE). O Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos (INSEE) relatou que os preços ao consumidor cresceram 1.9% em relação ao ano anterior, o que eles divulgaram numa sexta-feira. A Office Federal de Estatística da Alemanha havia revelado anteriormente uma queda surpreendente na inflação para 1.9% no dia anterior.

Assim como na Alemanha, o INSEE atribuiu isso principalmente aos preços da energia. No entanto, a Alemanha teve uma queda considerável de 5.2% em relação ao ano anterior, enquanto o aumento de preços na França moderou para uma modesta 0.5%. Os preços dos alimentos e dos serviços também aumentaram a um ritmo menos agressivo na França do que na Alemanha.

Essas estatísticas podem levar a outra redução da taxa de juros pelo BCE. O comitê responsável do BCE vai debater a política monetária adicional em 13 de setembro. Em junho, o BCE liderou os principais bancos centrais ocidentais na redução das taxas de juros em 0.25%, fixando a taxa à qual os bancos comerciais podem emprestar do BCE em 4.25%.

O objetivo do banco central é manter uma taxa de inflação de 2%, utilizando o índice harmonizado de preços ao consumidor como ponto de referência, permitindo comparação entre os países da zona do euro. De acordo com a Office Federal de Estatística da Alemanha, essa taxa ficou em um exato 2% em agosto, enquanto o INSEE relatou que estava ligeiramente acima dessa meta na França, em 2.2%.

A queda da inflação na França também pode sinalizar uma possível redução adicional das taxas de juros pelo BCE, já que eles buscam manter uma taxa de 2%. Além disso, o aumento menos agressivo dos preços na França em comparação com a Alemanha pode influenciar as discussões sobre a política monetária do BCE em 13 de setembro.

Leia também: