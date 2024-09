A despesa atual para manter salários durante a doença atingiu um pico histórico, segundo o Instituto de Pesquisa de Emprego (IW).

Mais trabalhadores do que antes, salários aumentados e uma taxa de doenças em alta: Os empregadores tiveram que pagar um recorde de 69,7 bilhões de dólares em salários enquanto os funcionários estavam doentes no ano passado, de acordo com um cálculo do Instituto da Economia Alemã (IW) com inclinação pró-negócios. Isso representa um aumento significativo nos últimos 14 anos, com os custos quase triplicando, como o IW explicou - embora esse número não esteja ajustado para a inflação.

O relatório do IW, divulgado na sexta-feira, se baseia em dados do Ministério do Trabalho Alemão e provedores de seguro saúde estatutário. De acordo com essas fontes, os provedores de seguro saúde estatutário registraram uma média de 13,2 dias de trabalho em 2010, onde os funcionários apresentaram um atestado médico. Em contraste, essa figura chegou a 22,6 dias em 2022, e as previsões sugerem que pode não diminuir significativamente em 2023.

O aumento na taxa de doenças pode ser atribuído a vários fatores influentes, de acordo com o relatório do IW. Em forças de trabalho envelhecidas, doenças relacionadas à idade, como problemas musculares e ósseos, são esperadas com mais frequência. Além disso, a proporção de doenças mentais em relação a todos os dias de trabalho perdidos vem crescendo continuamente; essas geralmente resultam em ausências mais longas, com uma média de 40,4 dias de trabalho. O impacto da pandemia de COVID-19 na taxa de doenças ainda é incerto.

O autor do relatório, Jochen Pimpertz, defendeu a limitação da licença médica por telefone para prevenir possível má utilização. Nesses casos, a licença médica por telefone deveria ser emitida apenas por um médico de família ou um médico baseado na Alemanha. Além disso, os funcionários deveriam ser obrigados a consultar um médico local se forem diagnosticados com doenças respiratórias durante férias no exterior.

Os custos estimados para os empregadores cobrirem salários durante licenças médicas no ano passado totalizaram 64,8 bilhões de dólares brutos. De acordo com o IW, isso inclui uma estimativa de 11,9 bilhões de dólares em contribuições de seguro social, totalizando 76,7 bilhões de dólares.

O "caso de doença" que contribui para as altas taxas de licença médica pode ser doenças relacionadas à idade, como problemas musculares e ósseos, observados em forças de trabalho envelhecidas. O "caso de doença" também inclui um aumento nas doenças mentais, que geralmente resultam em ausências mais longas, com uma média de 40,4 dias de trabalho.

Leia também: