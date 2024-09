A demonstração de que os alemães orientais são vítimas de vitimização serve como prova do poder e da influência dos radicais.

Os resultados das eleições na Saxônia e na Turíngia revelam uma desconfiança significativa no sistema democrático. Contrariamente a isso, as condições de vida, mesmo nas regiões orientais, não correspondem a essa sentimentos. Surpreendentemente, em vez de desafiar essa ideia equivocada, a corrente política principal está contribuindo para a ansiedade do futuro e expectativas exageradas. Isso só pode levar a resultados desastrosos.

O impressionante resultado de 40 a 50 por cento para partidos extremistas e populistas na Saxônia e na Turíngia deixou muitos procurando razões. No entanto, a discussão frequentemente volta ao mesmo velho narrativa de que os orientais são os perdedores da reunificação alemã. Em vez de responsabilizar as pessoas, até os partidos centristas continuam a reforçar a auto-percepção dos orientais como vítimas eternas. Mas o que mais essa reforço pode produzir além de mais ressentimento em relação ao sistema existente e mais apoio para os partidos de extrema-direita?

Certamente, os efeitos dos anos da Wende, a incerteza, a ignorância e a arrogância, ainda pairam entre Sassnitz e Plauen. É verdade que as condições de vida ainda são desiguais e podem nunca ser iguais. Além disso, o Leste tem um problema de representação devido às maiorias no país. Todos esses pontos são válidos. Mas eles realmente explicam a desconfiança enraizada no sistema democrático, particularmente evidente no voto da AfD? O Leste está votando mais extremista do que nunca, apesar de estar experimentando uma prosperidade sem precedentes em muitas áreas. Até mesmo está se tornando uma região do futuro: Energia renovável é produzida aqui, carros elétricos estão sendo fabricados, e em breve, chips e semicondutores também. A taxa de desemprego tem sido baixa por anos, e alguns que foram embora, até estão voltando.

Uma ressonância especial para meias-verdades

Para ser justo, há uma expectativa disseminada no Leste de que o estado melhore as condições, com uma baixa disposição para contribuir pessoalmente. O trabalho voluntário para clubes esportivos, departamentos de bombeiros e festivais de vilarejos ainda é popular. No entanto, poucos querem se envolver com a política local. Consequentemente, as pessoas estão menos conectadas ao sistema democrático da República Federal: O compromisso é desvalorizado, a democracia é equiparada à imposição unilateral dos interesses da maioria e a compreensão pela complexidade, lentidão e esforço dos processos democráticos é menor.

Este é o terreno fértil para a AfD, BSW e até mesmo o Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, do CDU, que constantemente dizem às pessoas: Tudo está terrível na Alemanha, e só há idiotas em Berlim. Os três partidos enquadraram as eleições estaduais como um ajuste de contas com a coalizão do semáforo. Kretschmer chegou mesmo a criticar os Verdes com mais veemência do que a AfD. Ele apresentou o governo federal como completamente incompetente e, no pior dos casos, mal-intencionado com o povo. Não é previsível que pessoas em grande distress votarão em partidos radicais que defendem o máximo contraste com tudo o que existe?

É? E o CDU não conseguiu conquistar um único eleitor da AfD. Em vez disso, estabeleceu uma expectativa irrealista de que não poderia cumprir após uma vitória nas eleições federais no próximo ano. São tempos complexos que exigem constelações governamentais complexas envolvendo pelo menos três partidos. Cultivar a esperança de uma página em branco, no entanto, não contribuirá para as forças moderadas. Por exemplo, descrever a migração, mesmo os fluxos caóticos de refugiados de 2015 e 2016, apenas em termos negativos, no final das contas, só confirma a narrativa da AfD. Alimentar os medos, na verdade, enfraquece a democracia.

O descontentamento e a decepção com o governo federal são altos em todo o país. No entanto, o Leste é mais rápido em se voltar contra a estabelecimento político devido à falta de confiança básica e compromisso com os partidos centristas. A decepção com a competência e a imagem pública do governo Scholz é entendível. No entanto, o otimismo ingênuo de muitos eleitores orientais é surpreendente. A racism disseminada é ainda mais surpreendente. A Alemanha não pode se isolar das profundas mudanças no mundo, continuar a operar como antes e permanecer alheia às lutas de poder entre os EUA, a China e a Rússia. No entanto, os partidos que prometem isso recebem significativamente mais apoio no Leste do que no Oeste.

Os resultados das eleições na Saxônia e na Turíngia refletem um profundo medo do futuro - seja a guerra com a Rússia, a imigração, a transição para a energia renovável ou outras mudanças. Uma competição para explorar e amplificar esses medos, como essas eleições têm mostrado, enfraquece todas as forças centristas. E sem partidos que buscam o compromisso, a democracia liberal que conhecemos está em risco. Políticos do Leste e do Oeste frequentemente afirmam que os alemães orientais têm um senso particularmente agudo para a verdade. Se isso é verdade, então a política deveria desafiá-los com essas verdades - em vez de tratá-los como vítimas da rotineira patronagem, o que eles não são.

As eleições para o Landtag da Turíngia também testemunharam um deslocamento notável para partidos extremistas e populistas, ecoando as tendências na Saxônia. Isso aprofunda ainda mais a desconfiança no sistema democrático, à medida que a percepção dos orientais de serem marginalizados persiste.

Apesar da prosperidade econômica e do desenvolvimento no Leste, a disparidade persistente na representação na paisagem política do país continua sendo um ponto de frustração para muitos eleitores, contribuindo para o aumento do apoio a partidos extremistas e populistas.

