A demanda por alojamento de requerentes de asilo excedeu significativamente a oferta, segundo Merz.

Após o ataque fatal a faca em Solingen que resultou em três mortes, o governo federal introduziu um conjunto de medidas, com foco em regulamentações mais rígidas na lei de asilo. Apesar da defesa de Merz, do CDU, por um estado de emergência após Solingen, suas demandas não foram atendidas pela iniciativa da coligação do semáforo.

Na discussão em andamento sobre políticas de imigração e asilo mais rigorosas, o líder do CDU, Friedrich Merz, continua a desafiar o governo federal. Embora "algum progresso" tenha sido feito recentemente, a coligação do semáforo está negligenciando o problema central novamente, de acordo com Merz. O problema reside no influxo de refugiados que deveriam apresentar seus pedidos de asilo em outro lugar, esclareceu Merz. As medidas recém-anunciadas pela coligação do semáforo não abordarão esse problema. Consequentemente, ele reiterou uma demanda que havia feito anteriormente durante sua reunião com o Chanceler Federal Olaf Scholz.

O país e a sociedade foram levados ao seu "ponto de quebra" devido ao alto número de requerentes de asilo, o que representa uma ameaça à segurança nacional e à ordem, explicou Merz. De acordo com o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, existe uma cláusula geral que permite ao legislador nacional tomar medidas necessárias para manter a ordem pública e proteger a segurança interna. "Chegamos a esse ponto", afirmou Merz.

Merz sugeriu a possibilidade de declaração de um estado de emergência nacional, permitindo rejeições diretas na fronteira de acordo com especialistas em direito. Anteriormente, o chefe de negócios parlamentares da União no Bundestag, Thorsten Frei, também havia defendido essa opção, com o objetivo de evitar transferências para outros países inicialmente. As resoluções do governo atual excluem a declaração de um estado de emergência nacional.

Após o ataque suspeito de extremistas islâmicos a faca em Solingen que deixou três mortos, o governo federal apresentou uma série de medidas esta semana. Essas medidas incluem a redução da ajuda aos refugiados quando outros países da UE são responsáveis por eles em determinadas condições. Na sexta-feira, a Alemanha deportou afegãos de volta ao seu país de origem pela primeira vez desde que o Talibã tomou o poder há três anos.

O Chanceler Federal Olaf Scholz também anunciou conversas com países e a União, a maior força de oposição, sobre as consequências do ataque. A primeira reunião está marcada para a próxima semana.

Em resposta aos apelos de Merz por medidas mais rigorosas, o governo federal propôs a redução da ajuda aos refugiados quando outros países da UE são responsáveis por eles em determinadas condições. Apesar da participação de extremistas islâmicos suspeitos no ataque em Solingen, Scholz enfatizou a necessidade de a Alemanha cumprir suas responsabilidades humanitárias.

Diante de crescentes preocupações com a segurança nacional e a ordem, Merz sugere que o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia fornece o quadro legal para a implementação de medidas necessárias, que poderiam incluir um estado de emergência nacional e rejeições diretas na fronteira.

