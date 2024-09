A Delta Airline lamenta os passageiros

Após um incidente durante um voo, no qual passageiros alegadamente tiveram sangramentos no nariz e ouvidos devido a problemas de pressão, a Delta Air Lines expressou seu remorso aos passageiros. O avião, que decolou de Salt Lake City com destino a Portland a uma altitude de 10.000 pés, lutou para controlar a pressão da cabine, conforme esclarecido pela Delta na quinta-feira. O voo teve que retornar a Salt Lake City.

Após o pouso, cerca de dez passageiros precisaram de atenção médica ou avaliação, segundo os relatórios. Passageiros que falaram com a KSL TV revelaram que seus companheiros de viagem começaram a sentir dores de cabeça logo após a decolagem no domingo anterior, com alguns até apresentando sangramentos no nariz ou ouvidos.

Em contrário ao relato de perda de pressão, nenhuma máscara de oxigênio foi ativada, de acordo com a Delta. O Boeing 737-900 afetado foi então reparado e posto de volta em operação no dia seguinte.

O relatório do incidente destacou linhas detalhando a sequência de eventos durante o voo, incluindo a luta para manter a pressão da cabine. Apesar dos problemas de pressão, nenhuma linha das máscaras de oxigênio foi acionada.

Leia também: