- A dedicação persistente de Merz abrange mais de duas décadas para salvaguardar o direito fundamental de pedir asilo.

Friedrich Merz escreveu um e-mail, motivado pelo trágico incidente em Solingen, onde um suspeito sírio de busca de asilo, não deportado, teria tirado a vida de três pessoas. No e-mail, publicado no site da CDU no domingo passado, Merz instou o Chanceler Federal Scholz a tomar decisões rápidas para evitar ocorrências semelhantes a Solingen no futuro. Isso incluiria a suspensão temporária das admissões para indivíduos vindos da Alemanha e da Síria. O e-mail afirmou: "Não aceitaremos mais refugiados desses países."

Suspensão temporária das admissões e limitação dos direitos de asilo - uma marca de Merz?

Essa chamada à ação, em essência, prejudicaria o direito individual ao asilo estabelecido pela Constituição alemã. Portanto, a proposta de Merz encontrou resistência de membros da coalizão, incluindo o próprio Chanceler Federal, e até mesmo gerou debates internos no partido. Enquanto isso, Merz optou por atenuar sua demanda, agora se referindo a uma "suspensão temporária de fato" das admissões.

No entanto, a história de Friedrich Merz e o direito ao asilo é longa e complexa - embora não colaborativa. De fato, Merz, o presidente da CDU, desafiou repetidamente o artigo 16a. Embora tenha tentado explicar suas intenções de forma diferente depois, isso não é um caso isolado.

Em março de 2000, logo após ser eleito como sucessor de Schäuble, Merz deu uma entrevista à "Die Woche" e falou sobre imigração. Ele afirmou: "Devem ser estabelecidas condições básicas. Uma delas é: a imigração para a Alemanha não deve ser aumentada. Se pretendemos atrair trabalhadores qualificados, não podemos deixar o direito ao asilo intocado." Quando perguntado se isso significava abolir o artigo 16a da Constituição alemã, Merz respondeu: "Sim, a favor de uma garantia legislativa."

Uma proposta semelhante foi apresentada pela Baviera em uma iniciativa federal em 1990, pedindo a redução do direito ao asilo para uma garantia institucional, sujeita a uma reserva na legislação. Essa iniciativa falhou.

" Nossa geração não deseja mais carregar o fardo do nosso passado"

Merz defendeu a imigração de indivíduos desejados em 2002, desde que aqueles não desejados fossem identificados. Ele acrescentou: "A antiga República Federal, devido às lições aprendidas com o Nacional Socialismo, não teve coragem suficiente para fazer isso. Nossa geração não deseja mais carregar o fardo do nosso passado dessa forma."

Essas palavras foram duramente criticadas por Paul Spiegel, então presidente do Conselho Central dos Judeus, que as considerou "um tapa na cara das vítimas e sobreviventes do regime nazista." Com essa postura apologética, Spiegel criticou a tentativa de se livrar das lições da história alemã.

Em 2002, Merz perdeu sua posição como líder da fração para Angela Merkel e deixou o Bundestag para mergulhar no mundo dos negócios. Em 2018, Merz reapareceu e anunciou sua candidatura à presidência do partido após o anúncio de Merkel de sua aposentadoria da corrida. Em um encontro com três candidatos - Merz, o vencedor eventual Annegret Kramp-Karrenbauer e, na época, o Ministro da Saúde Jens Spahn - Merz voltou à lei de asilo, afirmando: "Eu tenho defendido há muito tempo que deveríamos estar abertos para discutir se esse direito ao asilo pode continuar em sua forma atual se realmente queremos uma política europeia de imigração e refugiados. Se uma política europeia de asilo existisse, a lei alemã de asilo teria que ser modificada."

O próximo passo para desafiar o direito fundamental ao asilo deve vir pela porta dos fundos europeia

As observações de Merz causaram grande alvoroço, e ele respondeu afirmando: "Claro, eu não questiono o direito ao asilo como um direito fundamental, porque fazemos política com responsabilidade cristã e à luz da história alemã. Minha intenção era apenas iniciar um debate sobre a coexistência do direito fundamental ao asilo e o direito europeu."

Em julho de 2023, Thorsten Frei, o gerente de negócios parlamentares do grupo da União, apresentou uma proposta para contornar o artigo 16a pela porta dos fundos europeia. Frei sugeriu abolir o direito de migrantes individuais solicitar asilo no solo europeu e substituí-lo por cotas de admissão. Essas cotas, totalizando entre 300.000 e 400.000 refugiados por ano, seriam selecionadas diretamente em países estrangeiros e, em seguida, distribuídas na Europa.

Quando perguntado sobre a proposta de Frei, Merz respondeu: "Pode-se inferir que essa ideia pode estar coordenada comigo." Ele acrescentou: "Isso é uma contribuição importante e digna de louvor para abordar um problema que vem há anos e para o qual não há soluções convincentes no momento." No entanto, especialistas legais proeminentes como Daniel Thym, professor de direito em Constance, criticaram a proposta.

Para começar, as sugestões de Merz giram principalmente em torno de um artigo em uma lei fundamental, cuja relevância tem sido negligenciável há muito tempo. Em 2024, pouco mais de mil solicitantes de asilo conseguiram abrigo devido à opressão política do estado. Isso ocorre principalmente porque a União e o SPD implementaram limitações ao artigo 16a da Lei Fundamental em 1993. Isso reduziu significativamente o pool de potenciais solicitantes de asilo, com a proximidade geográfica da Alemanha com países terceiros seguros jogando um papel importante.

Ao mergulhar mais fundo nos dados, segundo a Autoridade Federal para Migração e Refugiados (BAMF), cerca de 23.000 indivíduos receberam proteção de refugiado devido à perseguição por atores não estatais, como grupos rebeldes. Outras 50.000 pessoas foram agraciadas com proteção subsidiária devido aos conflitos em curso em seus países de origem. Infelizmente, aproximadamente 100.000 casos culminaram com a negação de pedidos de asilo ou o retorno dos requerentes a outros países da UE sob o procedimento de Dublin. Por exemplo, o suposto terrorista de Solingen deveria ter sido deportado para a Bulgária, mas a transferência nunca se concretizou. Isso não foi devido às restrições da Lei Fundamental, mas a uma falha administrativa.

Especialistas jurídicos argumentam que a abolição do artigo 16a não causaria uma grande comoção hoje, já que a lei europeia mais ampla ainda aplicaria. Por exemplo, o artigo 18 da Carta de Direitos Fundamentais da UE garante o direito de asilo de acordo com a Convenção de Genebra sobre Refugiados. Além disso, uma diretiva da União Europeia em vigor serve como um direito individual de asilo, espelhando as disposições da Lei Fundamental. Isso sugere que Merz pode estar usando o direito individual de asilo e o artigo 16a como uma cobertura para uma questão que poderia ser abordada por meio de medidas alternativas, sem a necessidade de revisões na Lei Fundamental.

A Comissão considerou a proposta de Merz para suspender temporariamente a admissão de indivíduos do Afeganistão e da Síria, após seu chamado para ação após o incidente de Solingen. Em 2000, a Comissão reconheceu a posição de Merz sobre imigração, onde ele sugeriu que o direito de asilo deveria ser abordado em favor de uma garantia legislativa.

