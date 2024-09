A declaração de Sharma: os aviões F-16 não servirão como a arma milagrosa

06:57 Blogueiros Militares: Ataque Causa Danos Significativos em Depósito de Munições Russo

Segundo blogueiros militares, o ataque ucraniano ao Toropets, na região de Tver, causou danos significativos em um depósito de munições russo que continha milhares de toneladas de munição e foguetes. De acordo com os blogueiros, o depósito passou por uma expansão significativa recentemente e possui 42 bunkers reforçados e 23 armazéns e oficinas. O ex-coronel do FSB russo Igor Girkin afirmou que a situação na região está sob controle. Os blogueiros militares ucranianos concluem, com base na análise de seus dados, que foram causados danos significativos, especialmente nos bunkers mais novos.

07:19 Rússia: Drones Ucranianos Repelidos em Várias Regiões

A Rússia relatou ataques de drones ucranianos em várias regiões. A defesa aérea abateu 54 drones ucranianos em cinco regiões russas durante a noite, de acordo com a agência de notícias estatal TASS, citando o Ministério da Defesa. Metade dos drones foi abatida na região fronteiriça de Kursk, com o restante nas regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod, e nas regiões ocidentais de Smolensk e Oryol. A agência não menciona a região de Tver, a noroeste de Moscou, onde autoridades locais e blogueiros militares relataram um ataque de drone a um grande armazém de munições na cidade de Toropets, resultando em incêndio e evacuação de moradores.

07:55 Ucrânia Planeja Desdobramento para F-16s

A Força Aérea Ucraniana preparou estratégias de desdobramento para os caças F-16 ocidentais. Todas as tarefas para as forças armadas e o Ministério da Defesa foram atribuídas, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em seu discurso noturno em vídeo. Foram realizadas discussões adicionais com o Comando da Força Aérea sobre a possibilidade de aumentar a frota de aeronaves e treinamento adicional de pilotos. Muitos vozes em Kyiv pedem treinamento básico mais abrangente de pilotos devido às frequentes baixas pesadas. Atualmente, o treinamento dura 40 dias. A Ucrânia espera receber cerca de 60 aviões F-16, mas apenas alguns já foram fornecidos.

08:27 Estado-Maior Ucraniano: 1130 Vítimas Russas Ontem

O Estado-Maior Ucraniano relata que 1130 soldados foram mortos ou feridos nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, os ucranianos contabilizaram 637,010 baixas do inimigo. Além disso, as tropas ucranianas afirmam ter destruído 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de transporte e tanques, e seis tanques desde ontem.

08:46 Energia na Ucrânia: Novos Ataques em Sumy

De acordo com autoridades locais, instalações de energia na cidade nordeste ucraniana de Sumy foram alvo de drones russos novamente. Os relatórios preliminares não registram vítimas, mas os ataques repetidos colocam pressão na infraestrutura energética. Na terça-feira, a Rússia atacou a cidade e a região de Sumy com mísseis e drones, cortando temporariamente a energia para mais de 280.000 lares, de acordo com o Ministério da Energia.

09:39 Nove Feridos em Kharkiv, Dois Mortos em Zaporizhzhia

Kharkiv, na Ucrânia, foi alvo de outro pesado ataque aéreo russo no dia anterior. Bombas guiadas detonaram em vários distritos, ferindo nove pessoas. Este é o último de uma série recente de ataques civis. No domingo, uma bomba de precisão matou uma mulher e feriu 43 pessoas, incluindo quatro crianças. A Rússia também atacou assentamentos na região de Zaporizhzhia do céu, resultando em duas mortes.

10:27 Vídeo Mostra Ataque a Depósito de Munições Russo

O Kremlin ainda não confirmou oficialmente, mas o governador da região de Tver relatou no Telegram que um ataque de drone ucraniano causou incêndio. Provavelmente foi um grande depósito de armas e munições. Os moradores foram evacuados e há imagens do incêndio circulando online.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Podem Concorrer a Contratos de Ramstein pela Primeira Vez

Os fabricantes de drones ucranianos agora são elegíveis para participar de licitações coordenadas pela Coalizão de Drones no formato Ramstein. Representantes de apoiadores da Ucrânia Ocidental realizam reuniões em Ramstein a cada poucas semanas. De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, a série de licitações incluirá duas categorias: uma para a fabricação de drones de visão em primeira pessoa (FPV) e outra para drones interceptadores. O ministério vê a convocação para licitar como um grande impulso à produção ucraniana. Todos os lances apresentados serão avaliados pelos membros da Coalizão de Drones. Os licitantes bem-sucedidos receberão pedidos para testes adicionais. Se bem-sucedidos, o Ramstein planeja encomendar aos vencedores da competição a produção.

11:16 Inteligência Ucraniana: Somos Responsáveis pelo Ataque à Base de Munições da Noite Passada

Uma fonte da agência de inteligência SBU da Ucrânia confessou ao Independent de Kyiv que a Ucrânia realizou o ataque à grande base de munições em Toropez, na Rússia. A base supostamente abrigava mísseis balísticos, incluindo Iskander, mísseis antiaéreos, munição de artilharia e bombas planadoras. A fonte afirmou que o ataque deixou a base "quase irreconhecível". Após o impacto de drones ucranianos, ocorreu uma "explosão extremamente poderosa". A SBU está colaborando com suas contrapartes militares para reduzir progressivamente a capacidade de foguetes do inimigo, que está devastando cidades ucranianas. A SBU planeja realizar ataques semelhantes a outras instalações militares russas.

06:20 Líder Adjunto do Partido Verde Critica AfD e BSW pela Promoção da Propaganda RussaO líder adjunto do grupo parlamentar do Partido Verde, Konstantin von Notz, pede uma discussão sobre as operações de influência russa na Alemanha, no Bundestag. A análise de documentos internos do SDA, órgão de propaganda russo, revela como entidades russas manobram para influenciar a democracia alemã, o discurso público e as eleições, de acordo com von Notz, uma figura política no ministério do interior. Ao colaborar com partidos como o AfD, BSW e outros, narrativas russas são disseminadas nos âmbitos público e político, potencialmente prejudicando os interesses alemães. Indivíduos que apoiam a Ucrânia são alvo, espionados e difamados de forma maliciosa.

05:42 Microsoft Identifica Campanha de Desinformação Russa Contra Kamala HarrisAtores russos, segundo as investigações da Microsoft, estão intensificando sua campanha de desinformação contra a possível vice-presidente dos EUA, Kamala Harris. Um grupo ligado ao Kremlin, chamado Storm-1516, produziu dois vídeos falsos desde o final de agosto, com o objetivo de descreditar a campanha de Harris e de seu companheiro de chapa Tim Walz. Um vídeo mostra um grupo de supostos apoiadores de Harris atacando um participante de um comício do Trump. O outro vídeo apresenta um ator falsamente alegando que Harris feriu uma menina em um acidente em 2011, a deixou paralítica e fugiu do local. Ambos os vídeos foram relatadamente vistos por milhões de pessoas.

05:19 Incêndio em Tver Devido a Ataque de Drone Ucraniano, Sugerem RelatóriosUm ataque de drone ucraniano, supostamente relatado pela Rússia, provocou um incêndio na região oeste de Tver. De acordo com o governador da região, Igor Rudenya, detritos de um drone ucraniano causaram um incêndio em Toropez, exigindo a evacuação parcial dos residentes. Bombeiros estão tentando controlar o incêndio. A causa exata do incêndio ainda não está clara. A defesa aérea russa tem estado ocupada repelindo um "ataque em massa de drones" na cidade, segundo os relatórios. Tver, com uma população ligeiramente superior a 11.000, abriga um arsenal russo para o armazenamento de mísseis, munições e explosivos, segundo um relatório de 2018 da agência de notícias do estado RIA.

03:57 Regiões Russas sob Ataque de Drone, Relatam Governadores LocaisA Ucrânia está atacando várias regiões russas com drones, afirmam os governadores locais. Sete drones ucranianos foram abatidos em Smolensk perto da fronteira com a Bielorrússia, de acordo com o governador Vasily Anohin no aplicativo de mensagens Telegram. A defesa aérea russa derrubou um drone sobre Orjol, segundo o governador Andrei Klychkov no Telegram. Pelo menos 14 drones de ataque ucranianos foram derrubados sobre Bryansk perto da fronteira ucraniana, segundo o governador Alexander Bogomaz no Telegram. O governo de Kyiv alega estar atacando infraestrutura militar, energética e de transporte crucial para os esforços de guerra de Moscou.

02:56 EUA Investigam Comércio de Urânio Chinês com Suspeitas de Elusão de Urânio RussoHá suspeitas nos EUA de que a China está contornando a proibição de importação de urânio russo nos EUA ao importar urânio enriquecido da Rússia enquanto exporta sua própria produção para os EUA. A Associação de Produtores de Urânio dos EUA está preocupada com essa possível elisão da proibição, segundo a Reuters. "Não queremos fechar a torneira russa e subitamente ter todo o material vindo da China", disse o representante da Associação de Produtores de Urânio dos EUA, Jon Indall. O Departamento de Comércio dos EUA não comentou o assunto no momento do pedido.

01:54 EUA Consideram Aumentar Reservas Estratégicas de PetróleoO governo dos EUA está considerando aumentar suas reservas estratégicas de petróleo devido aos preços atuais, de acordo com uma fonte não identificada. Se a compra for concretizada, seria o maior acréscimo desde um lançamento histórico em 2022. Em resposta aos altos preços da gasolina após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo dos EUA vendeu grandes quantidades de petróleo bruto de suas reservas estratégicas em 2022, o que marcou o "maior lançamento de reservas de petróleo da história".

00:45 Dois Mortos e Cinco Feridos em Ataque em SaporischschjaA Rússia atacou a região de Saporischschja durante a noite, resultando em pelo menos duas mortes e cinco feridos, de acordo com o governador Ivan Fedorov. Fedorov confirmou mais tarde que a Rússia havia "massivamente atacado" a comunidade de Komyshuvakha na região. Várias casas e uma instalação de infraestrutura foram danificadas, com equipes de resgate ainda no local investigando mais danos. A situação está sendo monitorada de perto pelo "Kyiv Independent".

23:38 Embaixadora dos EUA no UN Endossa Plano de Paz UcranianoA embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, reconheceu que os EUA viram o novo "plano de paz" do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Thomas-Greenfield expressou otimismo quanto ao progresso na frente da paz, sem entrar em detalhes, possivelmente se referindo ao "plano de vitória" recentemente anunciado. Não há mais comentários da embaixadora dos EUA sobre o assunto.

22:29 Evento Inesperado na Letônia: Objeto Voador Misterioso Era Apenas um Enxame de PássarosUm incidente inesperado na Letônia, presumido como uma violação do espaço aéreo do país por um objeto voador não identificado, acabou não sendo uma ameaça. O objeto, que atravessou a fronteira de um país vizinho, a Bielorrússia, e se moveu através da região oriental de Kraslava, acabou sendo um grupo de pássaros. Essa informação foi revelada pela agência de notícias letã Leta, citando a força aérea. Anteriormente, o Ministério da Defesa em Riga havia relatado a detecção de um objeto voador não identificado. Em seguida, foram enviadas aeronaves interceptadoras da NATO baseadas na base aérea de Lielvarde para monitorar a região. Infelizmente, nenhum objeto suspeito pôde ser identificado.

21:59 Moldávia e Alemanha selam acordo de cibersegurança Moldávia e Alemanha estão fortalecendo suas defesas contra a "guerra híbrida de Putin" ao assinar um acordo de cibersegurança. De acordo com as declarações da Chanceler alemã Annalena Baerbock em Chisinau, o Presidente russo Vladimir Putin tem uma obsessão contra a Europa e especialmente a Moldávia, buscando desestabilizar ambas através da "guerra híbrida de Putin". Em resposta, eles pretendem fortalecer suas próprias defesas. Por meio de equipamentos de TI, compartilhamento de informações e treinamento, eles esperam deter ataques cibernéticos na Moldávia e expor informações falsas.

1. Apesar dos europeus terem prometido menos da metade dos caças F-16 solicitados, o Presidente ucraniano mantém-se otimista quanto ao aumento da supremacia aérea com a ajuda deles.

2. A União Europeia, como um grande defensor da paz e do apoio, pode desempenhar um papel crucial na ajuda à reconstrução dos depósitos de munições da Ucrânia após ataques destrutivos.

