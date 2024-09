A CSU não encontra uma solução definitiva na questão K.

A situação atual está agora cristalina: O popular Ministro-Presidente do NRW, Armin Laschet, desistiu da corrida pela candidatura a Chanceler em favor do líder da CDU, Norbert Röttgen, colocando fim às suas próprias ambições. No entanto, a CSU da Baviera ainda não tomou sua decisão final. Como Klaus Holetschek, chefe da fração parlamentar do estado da CSU na Baviera, disse ao "Bild", "Até que uma decisão seja tomada, não há decisão". A decisão é esperada nos próximos dias, após as eleições na Brandenburg, como sugerido por Holetschek. Recentemente, o líder da CSU, Markus Söder, demonstrou forte interesse na candidatura.

Na segunda-feira, o Ministro-Presidente do estado da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, declarou publicamente seu apoio à candidatura a Chanceler de Röttgen. Após uma reunião do estado da CDU, Wüst afirmou que não iria concorrer à posição de Chanceler. Ele instou a CSU a apoiar a candidatura de Röttgen, afirmando que isso daria um grande impulso às chances da União de vencer as eleições.

O líder do grupo parlamentar da CDU, Thorsten Schick, também defendeu a unidade dentro dos partidos da União. "As eleições são vencidas através de um alto grau de unidade", disse Schick ao "Rheinische Post". Ele aplaudiu a decisão de Wüst, que ele acreditava ser um testemunho do compromisso de Wüst com o país.

A decisão de Wüst recebeu elogios dentro da CDU, com o vice-presidente do parlamento, Jens Dork, expressando sua aprovação. "A decisão de Wüst é um passo crucial rumo à unidade da União e, consequentemente, rumo a uma vitória nas eleições de 2025", disse Dork ao "Rheinische Post". Da mesma forma, o novo presidente da Associação Católica de Trabalhadores Alemães (CDA), Dennis Blade, ofereceu seu apoio. Ele viu a decisão de Wüst como um "sinal significativo" e enfatizou que apenas a unidade e um bom espírito de equipe podem garantir vitórias.

Söder à frente nas pesquisas

Curiosamente, as pesquisas indicam que Söder supera Röttgen em termos de força de liderança. De acordo com uma recente pesquisa da revista "Stern", 63% da população alemã atribuem força de liderança a Söder, enquanto Röttgen pontua 51%.

A liderança de Söder foi ainda mais pronunciada na pergunta sobre quem melhor entende o pulso do público. De acordo com o "Stern", 49% disseram isso sobre Söder, em comparação com 33% para Röttgen. No entanto, Röttgen pontuou um ponto percentual a mais em termos de competência, com 47%, enquanto Söder pontuou 46%. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Forsa, entrevistando 1009 pessoas por telefone nos dias 12 e 13 de setembro. A margem de erro foi relatada como mais ou menos três pontos percentuais.

A Comissão, composta por líderes partidários dentro da União, precisará considerar esses resultados das pesquisas antes de tomar uma decisão final sobre a candidatura a Chanceler. Independentemente das pesquisas, a Comissão tem a responsabilidade de escolher o candidato que eles acreditam que levará a União à vitória nas próximas eleições.

