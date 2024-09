A Coreia do Norte pretende estabelecer a sua instalação inicial de enriquecimento de urânio.

Líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong Un, fez uma aparição em uma planta de enriquecimento de urânio e defendeu a aquisição de centrífugas mais avançadas, segundo a agência de notícias estatal KCNA. O objetivo é aumentar a produção de material nuclear de grau de bomba. A divulgação da KCNA incluiu fotos que ofereceram uma visão incomum do programa nuclear proibido da Coreia do Norte, como definido pelas resoluções do Conselho de Segurança da ONU. A agência de notícias sul-coreana Yonhap confirmou que esta é a primeira vez que a Coreia do Norte divulga publicamente informações sobre uma planta de enriquecimento de urânio.

As fotos mostram Kim em proximidade com fileiras de centrífugas metálicas - equipamento usado para enriquecimento de urânio. O relatório não revelou a data ou localização específicos da visita. Após a declaração desta semana de Kim de que a Coreia do Norte visa aumentar significativamente seu estoque de armas nucleares, o interesse de Kim na instalação de enriquecimento de urânio se torna notável.

Supõe-se que a Coreia do Norte opera várias instalações de enriquecimento de urânio. Analistas, examinando imagens de satélites comerciais, apontam para projetos de construção no centro de pesquisa nuclear principal de Yongbyon nos últimos anos, incluindo a instalação de enriquecimento de urânio, sugerindo possível expansão.

Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, indicou na segunda-feira que o vigilante nuclear da ONU havia detectado atividades consistentes com um reator em funcionamento e a instalação de enriquecimento de urânio mencionada em Yongbyon. As estimativas sobre o número de armas nucleares no arsenal da Coreia do Norte variam significativamente. Em julho, um relatório da Federação de Cientistas Americanos estimou que a Coreia do Norte poderia ter acumulado material físsil suficiente para entre 50 e 90 armas nucleares, embora o número real de armas montadas seja considerado em torno de 50.

A Coreia do Sul monitorou de perto as ações da Coreia do Norte após a confirmação da agência de notícias Yonhap da visita de Kim Jong Un a uma instalação de enriquecimento de urânio. O governo da Coreia do Sul expressa preocupação com as ambições nucleares da Coreia do Norte, uma vez que a Coreia do Sul compartilha uma fronteira com a Coreia do Norte.

