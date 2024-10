A controvérsia foi provocada por tarifas impostas contra veículos elétricos fabricados na China.

Uma reunião do gabinete da coalizão do semáforo causou uma divisão sobre as taxas sobre veículos elétricos chineses. Segundo uma matéria do jornal Bild da última sexta-feira, o Ministro das Finanças, Christian Lindner, e a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, tiveram desentendimentos durante a reunião de quarta-feira sobre como a Alemanha deveria votar sobre as taxas propostas pela UE sobre veículos elétricos chineses.

Baerbock defendeu a imposição das taxas, argumentando que o governo chinês precisa ser contido e que é necessário um sinal de parada. Por outro lado, Lindner argumentou a partir dos interesses dos trabalhadores alemães. Ele supostamente sugeriu a Baerbock que eles poderiam visitar uma reunião de trabalhadores da BMW, onde ela poderia ver de primeira mão a apreciação dos funcionários pela política verde.

A Comissão Europeia propôs a imposição de taxas adicionais, que podem chegar a 35,3%, sobre veículos elétricos importados da China. Uma votação entre os representantes dos 27 estados membros da UE está prevista para esta sexta-feira. Fabricantes de automóveis alemães pediram ao governo federal que vote contra a proposta, temendo potenciais repercussões para o seu modelo de negócios e medidas de retaliação de Pequim se as taxas forem implementadas como planejado até ao final do mês.

