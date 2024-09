A condenação anterior do paramédico envolvido no caso do Elijah McClain foi anulada, e eles agora são condenados à liberdade condicional em vez de cumprir uma pena de prisão de 5 anos.

Juiz Mark Warner anunciou a redução da pena de prisão de Peter Cichuniec durante uma sessão breve na sexta-feira, após Cichuniec ter solicitado em junho uma sentença reduzida devido a "circunstâncias estranhas e extraordinárias" em seu caso, de acordo com o Denver Post.

O escritório do Procurador-Geral do Colorado, que lidou com esse caso, além de vários outros relacionados à morte de Elijah McClain, expressou sua insatisfação com a decisão.

Em um comunicado, eles observaram: "Após examinar as evidências, um grande júri estadual acusou Cichuniec, e um júri o considerou culpado pelos crimes responsáveis pela morte de Elijah McClain. Estamos desapontados com a redução da sua sentença hoje, mas respeitamos a autoridade do tribunal."

Cichuniec foi libertado da prisão na sexta-feira, como relatado pelo Departamento de Correções do Colorado.

A CNN tentou entrar em contato com a equipe jurídica de Cichuniec para comentar. Sheneen McClain, mãe de Elijah, optou por não responder à decisão.

As acusações surgiram da prisão de Elijah McClain em Aurora em 24 de agosto de 2019, após um relatório sobre uma "pessoa suspeita" usando uma máscara de esqui. McClain, um terapeuta de massagem, músico e amante de animais, estava caminhando para casa de uma loja de conveniência com uma sacola contendo chá gelado na época.

Um encontro angustiante gravado em câmeras corporais mostrou policiais forçando McClain ao chão e colocando-o em uma gravata, cortando o fluxo de sangue para o cérebro e deixando-o inconsciente. Os paramédicos chegaram ao local e administraram uma dose de ketamina adequada para uma pessoa de 90 kg, apesar de McClain pesar apenas 65 kg. Essa situação levou McClain a sofrer um ataque cardíaco no caminho para o hospital e à sua morte três dias depois.

Durante o julgamento, tanto os paramédicos quanto Cichuniec admitiram ter administrado uma quantidade excessiva de ketamina a McClain devido a uma estimativa de peso incorreta. Além disso, Cichuniec testemunhou que administrou a dose de 500 mg sem obter as informações de altura e peso de McClain, alegando que ele estava passando por "delírio agitado", um diagnóstico controverso muitas vezes usado para descrever agitação violenta em indivíduos sob detenção ou restrição policial. Esse diagnóstico não é reconhecido por grandes associações médicas, como a Associação Médica Americana.

Na sentença, em março, Cichuniec chorou e implorou ao tribunal por compaixão, dizendo: "Entendo que isso pode não parecer justo porque a Sra. McClain não terá a chance de estar com Elijah, mas imploro ao senhor, juiz, que me conceda a chance de retornar à minha família e prover para eles."

Antes da sentença, a mãe de McClain expressou sua "fúria justa" contra aqueles responsáveis pela morte prematura de seu filho e pediu justiça em seu nome.

Emma Tucker, Eric Levenson e Raja Razek contribuíram para esta reportagem da CNN.

