A concessão de renda básica incondicional resultaria em níveis elevados de impostos e esgotamento da riqueza

Segundo uma pesquisa conduzida por especialistas do RWI – Instituto Leibniz de Pesquisa Econômica e do Instituto para Política e Direito Econômico (IVR) da Universidade de Stuttgart, a implementação de uma Renda Básica Universal (RBU) poderia resultar em aumentos significativos de impostos e uma queda perceptível na riqueza na Alemanha. Embora a RBU simplifique o sistema social ao oferecer a todos os cidadãos uma renda básica governamental, independentemente da necessidade, o relatório lançado na quarta-feira destaca que a renda do governo diminuiria devido à diminuição da motivação para trabalhar e às horas de trabalho reduzidas.

Os pesquisadores analisaram diferentes cenários de RBU.

Defensores da RBU argumentam que o estado deveria garantir a todos os cidadãos uma renda suficiente para sobrevivência, sem a necessidade de testes de meios ou requisitos de emprego. Essa crença está enraizada nos programas dos partidos da Esquerda e Verdes no Bundestag.

Os cálculos do estudo sugerem que a implementação de uma RBU poderia reduzir o número de horas de trabalho em 20 a 30 por cento, dependendo da sua concepção, resultando em uma significativa perda de receita do estado.

"Introduzir uma RBU em um salário de sobrevivência teria um impacto significativo na motivação para trabalhar", explicou o autor do estudo Robin Jessen do RWI. "Devido à redução das horas de trabalho, não é economicamente viável, mesmo com aumentos significativos de impostos."

Apesar de a Renda Básica Universal (RBU) simplificar o sistema socioeconômico, os pesquisadores alertam que seriam necessários aumentos significativos de impostos para cobrir o déficit financeiro. A implementação da RBU em um salário de sobrevivência, como sugerido por seus defensores, poderia levar a aumentos tão significativos de impostos que se tornaria economicamente inviável devido à redução das horas de trabalho.

