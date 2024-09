A comparação entre a acusação contra Sean 'Diddy' Combs e o caso R. Kelly, destacando uma distinção significativa.

Mas o caso de Combs espelha o de R. Kelly de uma forma diferente: em ambos os casos, os promotores empregaram uma aplicação única da Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime Organizado (RICO) para acusar os dois de supostamente usar seu poder e fama para manipular recursos, negócios e indivíduos que lhes respondiam para cometer crimes e tentar escondê-los.

"Indiscutivelmente, há semelhanças entre esses casos", afirmou Nadia Shihata, a ex-promotora federal que cuidou do caso de 2021 contra Kelly no Distrito Oriental de Nova York, um dos dois julgamentos que levaram à sua queda.

"Indiscutivelmente, as ações em cada caso diferem. No entanto, há essa noção de uma figura renomada usando o pessoal e a comitiva à sua disposição para facilitar crimes graves de violência sexual e aplicar coerção e controle sobre vítimas para convencê-las a participar de atividades sexuais que de outra forma não fariam."

Atualmente, Kelly está preso por 30 anos devido ao julgamento de Nova York por acusações de racketeering e tráfico sexual e 20 anos por outro julgamento no Distrito Oriental de Illinois, onde foi condenado por acusações de posse de pornografia infantil e sedução de menor. Kelly recorreu ambas as condenações e, em julho, pediu ao Supremo Tribunal dos EUA para anular sua condenação em Illinois, alegando que as acusações estavam fora do prazo de prescrição.

Enquanto isso, Combs foi acusado no Distrito Sul de Nova York por três acusações: conspiração de racketeering, tráfico sexual e transporte para prostituir-se. Ele se declarou inocente e enfrenta prisão perpétua se for condenado.

Uma diferença significativa entre os dois casos é que os julgamentos de Kelly envolveram vítimas menores de idade, enquanto Combs não foi acusado de qualquer ato contra menores - e essa estratégia de defesa pode surgir dos advogados de Combs, argumentando que suas supostas vítimas foram participantes dispostas.

De qualquer forma, as acusações contra Combs são "acusações extremamente graves", disse a advogada de direitos civis e analista jurídica da CNN Areva Martin, com semelhanças marcantes com as de Kelly em Nova York - "outro ícone da música, que agora está encarcerado por 30 anos por acusações notavelmente semelhantes que foram apresentadas contra ele em Nova York e, em última instância, resultaram em uma condenação em julgamento".

Explorando um império empresarial

A lei RICO, promulgada em 1970, foi projetada para processar crimes organizados que afetam o comércio interestadual. Qualquer caso de racketeering gira em torno de uma chamada "empresa", ou o grupo envolvido no suposto mau comportamento - pense na Máfia.

No entanto, o uso de RICO para processar Kelly foi considerado uma "inovação" da lei contra um indivíduo e o caso de Combs "segue a mesma estrutura legal", de acordo com o analista-chefe de lei e inteligência da CNN John Miller. Ele descreveu a estratégia como uma "alteração criativa para processar indivíduos cujos próprios riqueza e corporações foram utilizadas para facilitar um padrão contínuo de crimes graves".

"O caso de R. Kelly, a investigação pela (Homeland Security Investigations), a acusação como um caso de RICO foi uma acusação federal incomum, com uma estrutura única", disse Miller. "E tornou-se um modelo, não apenas para a investigação de P. Diddy, mas provavelmente para o Distrito Sul e como eles construíram esse caso".

Quando o Distrito Oriental de Nova York acusou Kelly sob a Lei RICO - a acusação de Illinois não se baseou na lei - identificou Kelly como o chefe de uma empresa composta pelo cantor e sua comitiva, incluindo gerentes, guardas do corpo, motoristas e assistentes pessoais.

O objetivo da empresa, segundo o acusatório do EDNY, era não apenas promover Kelly e sua música, mas também "recrutar mulheres e meninas para participar de atividades sexuais ilegais com Kelly".

Em particular, os promotores do EDNY afirmaram que Kelly selecionava meninas e mulheres de suas plateias de concerto e, em seguida, direcionava outros dentro da empresa para trazê-las para os bastidores. A empresa então organizaria para que as meninas e mulheres visitassem Kelly, e foi quando os crimes sexuais ocorreriam, incluindo a produção de pornografia infantil.

Agora, do outro lado do East River, os promotores do SDNY afirmam que Combs era o líder de sua própria empresa, composta por várias empresas e empregados, incluindo segurança, pessoal doméstico e assistentes pessoais. Algumas de suas metas eram legítimas - promover Combs como músico e operar seu vasto império empresarial, que o acusatório cita como abrangendo gravadoras, estúdio, linha de roupas, agência de marketing e negócio de bebida espiritual.

No entanto, a empresa também se envolveu em uma variedade de crimes, como tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça, segundo o acusatório. E por uma década, Combs "abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outros ao seu redor para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar sua conduta".

A empresa "facilitou" esse comportamento, segundo o acusatório, pagando às vítimas, manipulando suas oportunidades de carreira ou obtendo drogas para mantê-las em conformidade. Membros da empresa também testemunharam atos de violência de Combs contra as vítimas, segundo o acusatório. Em vez de intervir, eles trabalharam para escondê-lo.

Uma vantagem de uma conspiração de RICO é que ela permite ao SDNY ampliar o escopo de sua acusação, disse Neama Rahmani, ex-promotor federal e presidente da West Coast Trial Lawyers.

As acusações do escritório do procurador dos EUA de Manhattan parecem se alinhar com a suposta agressão, usando-a como prova para a acusação de conspiração de racketeering.

"Uma ampla gama de ações pode ser considerada relevante ou atos predatórios, mesmo que não sejam ofensas federais", afirmou Rahmani, continuando, "Adiciona uma tonelada de evidências, uma tonelada de crimes e, francamente, uma tonelada de indivíduos também".

Ainda não se sabe se outras pessoas serão acusadas em relação às acusações do caso de Combs.

Diferente dos vítimas de Kelly que eram menores de idade, o SDNY não acusou Combs de alvo minors, marcando uma diferença significativa entre seus casos.

A acusação contra Combs menciona várias supostas vítimas, incluindo mulheres e trabalhadoras do sexo, mas não especifica o número. O advogado de Combs argumentou que o caso gira em torno de uma única vítima – a acusação de tráfico sexual depende de alegações sobre uma única vítima não identificada – enquanto os promotores federais mantiveram sua afirmação de múltiplas vítimas.

Essa distinção, a questão do consentimento, pode acabar sendo um aspecto importante da defesa de Combs, sugeriu Rahmani, referindo-se a ela como "a única defesa substancial".

"Ele não vai alegar que não ocorreu, ou que foi outra pessoa", afirmou Rahmani. "Claramente, sexo consensual entre adultos é legal, desde que não haja força, engano ou coerção – isso é o que torna tráfico – ou qualquer aspecto comercial – isso é o que torna prostituição".

"Sua única esperança de vencer esse caso depende de testemunhas depor e jurados acreditarem que foi consensual".

Miller concordou: as vítimas menores de idade de Kelly não podiam dar consentimento, ele apontou, "enquanto o foco principal da defesa de Combs será em essas festas selvagens cheias de adultos participando voluntariamente de sexo, drogas e hip hop, e todos estavam se divertindo até não estarem mais".

CNN's Eric Levenson contribuiu para esta reportagem.

"Assim como Combs, o caso de Kelly também envolve o uso de sua comitiva para facilitar atividades criminosas".

"Além disso, as supostas vítimas em ambos os casos foram coagidas a participar de atividades contra a sua vontade, apesar de seu consentimento inicial devido ao poder e influência dos réus".

