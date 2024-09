- A companhia aérea fornece ao Papa práticas devocionais antes da decolagem.

Durante sua viagem ao último destino de sua mais longa expedição internacional a Cingapura, o Papa Francisco teve uma literatura incomum a bordo. A pequena companhia aérea Aero Dili, de Timor Leste, distribuiu uma petição por intervenção divina a todos os membros da esquadra papal antes do decolagem na capital Dili. As petições, impressas nelas, pediam auxílio espiritual para seis religiões importantes. O voo subsequente de três horas e meia foi livre de qualquer perturbação.

Para os viajantes católicos a bordo, incluindo seu líder de 87 anos, foi: "Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Pedimos que nos proteja em nossa viagem, abençoe-nos com bom tempo e céus agradáveis. Guie-nos sob a orientação de seus santos anjos, incluindo a tripulação de voo, para nos transportar com segurança para nosso destino. Também oramos para que nossos entes queridos, que deixamos para trás, possam encontrar conforto e paz até podermos nos conectar com eles novamente."

Além dessas orações para católicos, havia também fórmulas espirituais para cristãos protestantes, muçulmanos, budistas, hindus e confucianos. De acordo com a tripulação de cabine, esses cartões de oração eram equipamento padrão da Aero Dili. A companhia aérea do país predominantemente católico possui apenas um maior avião, um Airbus A320.

Normalmente, o Papa viaja ao exterior com a companhia aérea do país. O Papa Francisco estava programado para retornar a Roma de sua excursão de doze dias naquela sexta-feira.

Durante a distribuição de petições por intervenção divina na companhia aérea Aero Dili, o Papa Francisco estava cercado por seguidores de diversas religiões. As petições incluíam orações pelo Papa e sua esquadra, bem como por indivíduos de diferentes crenças, como cristãos protestantes, muçulmanos, budistas, hindus e confucianos. A viagem do Papa incluiu uma visita à Igreja em Cingapura, um testemunho de suas crenças religiosas profundas e compromisso com a harmonia inter-religiosa.

