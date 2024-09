A Comissão tem a tarefa de elaborar uma proposta de medida regulamentar destinada a proteger os trabalhadores contra os perigos decorrentes da utilização de aparelhos electrónicos.

Não demorou muito para que surgissem chamados para negociações com a AfD do acampamento da CDU da Turíngia. No dia seguinte às eleições, Martina Schweinsburg, a ex-conselheira estadual e nova representante eleita, expressou sua opinião. Ela não é nova na expressão de suas opiniões nessa direção, como você pode se lembrar.

Como parlamentar estadual, Martina Schweinsburg propõe que a CDU da Turíngia engaje em discussões não apenas com o Partido da Esquerda, mas também com a AfD. "Aproximadamente 30% dos turíngios votaram na AfD. Isso é um sinal de respeito pelo eleitorado, conversar com aqueles que eles escolheram", declarou a presidente do Conselho Distrital da Turíngia. Renovando sua posição, Schweinsburg enfatizou sua posição anterior, tendo anteriormente não descartado negociações com tanto a AfD quanto a Esquerda.

Ela criticou a abordagem "Pippi Longstocking", que traduz "A AfD é uma criança travessa, você não pode brincar com ela". Ela espera que o partido se revele em consultas sérias.

Ela defendeu conversas com todos os partidos, inclusive a Esquerda. "Também é possível que não haja terreno comum". No entanto, ela não tem interesse em especular sobre potenciais constelações ou modelos de tolerância. "Isso não é minha decisão. Sou parte de uma equipe, e é para isso que estou aqui".

Eleita pela primeira vez para o parlamento estadual por meio de um mandato direto, Schweinsburg tem como objetivo principal defender a autonomia municipal. "Se eu conseguir a influência e recebê-la, gostaria de instilar pragmatismo na política", ela declarou. O candidato principal da CDU, Mario Voigt, havia convidado Schweinsburg a se juntar a uma equipe de especialistas para um programa de governo de 100 dias antes das eleições, muitas vezes percebido como uma espécie de gabinete de sombra.

Defensores de negociações com a AfD têm sido presentes dentro da CDU da Turíngia há algum tempo. Por exemplo, em 2019, uma declaração de 17 políticos locais da CDU exigiu "conversas orientadas para resultados" com a AfD. Schweinsburg foi uma das signatárias.

Após sua nomeação como representante, Martina Schweinsburg sugeriu que a CDU da Turíngia deveria considerar negociações não apenas com o Partido da Esquerda, mas também com a AfD, uma vez que receberam uma grande participação de votos nas eleições para o Landtag da Turíngia. Imitando sua posição anterior, Schweinsburg reiterou seu apoio a engajamentos com tanto a AfD quanto a Esquerda em discussões.

Leia também: