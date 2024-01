A comissão parlamentar vai iniciar formalmente o processo de destituição de Biden, chefe da Segurança Interna

O Departamento de Segurança Interna reagiu à notícia na quarta-feira, com a porta-voz Mia Ehrenberg a dizer num comunicado: "A maioria da Câmara está a desperdiçar tempo valioso e dólares dos contribuintes num exercício político sem fundamento que foi rejeitado por membros de ambos os partidos e que já falhou numa votação bipartidária".

"Não existe qualquer base válida para a impugnação do Secretário Mayorkas, como o atestaram os membros seniores da maioria da Câmara, e esta tentativa extrema de impugnação é uma distração prejudicial das nossas prioridades críticas de segurança nacional", acrescentou Ehrenberg. "O Secretário Mayorkas e o Departamento de Segurança Interna continuarão a trabalhar todos os dias para manter os americanos seguros".

Os últimos desenvolvimentos surgem depois de a Câmara ter votado, em novembro, a favor de uma resolução de destituição de Mayorkas para a Comissão de Segurança Interna, numa votação de 209-201, com oito republicanos a votarem com os democratas.

A deputada Marjorie Taylor Greene, do Partido Republicano da Geórgia, apresentou uma resolução privilegiada de destituição de Mayorkas em novembro, forçando a liderança do Partido Republicano a agendar uma ação no plenário sobre a medida.

Desde que reconquistaram a maioria na Câmara dos Representantes, os republicanos há muito que tentam impugnar Mayorkas por causa da forma como lidou com o Departamento de Segurança Interna e com a fronteira dos EUA com o México. A iniciativa de Greene surge numa altura em que os republicanos têm vindo a insistir na inclusão de disposições mais rigorosas em matéria de segurança das fronteiras em qualquer pacote de ajuda suplementar.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com