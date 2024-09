- A Comissão defende uma expansão da população de requerentes de asilo na UE.

A administração do Semáforo e a União falharam em chegar a um acordo durante a segunda discussão sobre imigração no Ministério Federal do Interior. Apesar disso, a administração federal está prosseguindo com os planos de reforma. Thorsten Frei, o primeiro parlamentar da bancada da CDU/CSU, declarou em Berlim que as partes governantes não haviam apresentado uma proposta que levasse a mais rejeições na fronteira. O líder da bancada da União, Friedrich Merz, declarou as negociações um fracasso.

O Semáforo visa agilizar a determinação da responsabilidade nacional para requerentes de asilo

O ministro federal do Interior Horst Schmidt (Verdes) apresentou um modelo na reunião, que envolveu representantes dos estados federados, para agilizar o transferência de requerentes de asilo que já foram registrados em outro lugar para os estados europeus competentes no futuro. A coalizão do Semáforo, composta por SPD, Verdes e FDP, pretende seguir essa estratégia sem a União, de acordo com o ministro. Schmidt reconheceu: "Se quisermos estabelecer isso como um sistema eficiente, isso requer o recrutamento de pessoal adicional para permitir que a Polícia Federal lidere com isso a longo prazo".

Para a implementação efetiva da aceleração planejada, a cooperação com os estados federados envolvidos é essencial, disse Schmidt. Ele identificou interesse de vários estados.

Crítico dos planos, o político da CDU Frei afirmou que eles não visam mais rejeições na fronteira, mas antes procedimentos acelerados dentro da Alemanha. O ministro federal da Justiça Marco Buschmann (FDP) opinou que manter as pessoas na área da fronteira é mais eficaz do que empurrá-las de volta através da fronteira aberta, já que elas então tentariam entrar em outro ponto. A ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock (Verdes) criticou o fato de os representantes da União terem interrompido, apesar de ainda não terem discutido vários tópicos.

A União buscou declarar uma emergência de acordo com o Artigo 72 do Tratado da UE para desviar dos procedimentos europeus regulares. De acordo com a avaliação da coalizão do Semáforo, a base legal para isso está faltando.

Instalações de detenção preferenciais perto da fronteira

A Oficina Federal para Migração e Refugiados (Bamf) deve executar o procedimento de Dublin mais rapidamente de acordo com as mudanças planejadas pela coalizão do Semáforo. Nesse processo, o país europeu responsável pelo procedimento de asilo é determinado. Normalmente, esse é o estado onde os buscadores de proteção chegaram pela primeira vez na Europa.

A Polícia Federal deve procurar locais de detenção disponíveis e, se necessário, recorrer ao tribunal competente para evitar desaparecimentos. "Nesse caso, uma ação rápida pela justiça dos estados federados é necessária. Além disso, as instalações de detenção dos estados federados devem estar disponíveis em número suficiente, principalmente perto da fronteira ao longo das rotas de migração", foi dito. "Alternativamente, uma atribuição fixa e uma obrigação de residência devem ser estabelecidas se a detenção não for uma opção", foi sugerido por fontes governamentais.

O governo federal visa negociar para garantir que os estados dispostos a aceitar migrantes cooperem. Isso muitas vezes é um problema atualmente. Os tribunais administrativos são esperados para render decisões rápidas sobre quaisquer reclamações potenciais apresentadas pelos afetados contra seu transferência.

Uma inovação notável é o papel expandido planejado para a Polícia Federal. Atualmente, as deportações são responsabilidade dos estados federados, com a Polícia Federal apenas oferecendo apoio. No futuro, a Polícia Federal será responsável pelo transporte de pessoas para fora da Alemanha no final do procedimento acelerado planejado.

Além disso, a Alemanha continuará a confiar em relações colaborativas próximas com estados vizinhos, como através de patrulhas conjuntas e centros policiais conjuntos nas fronteiras. Uma rejeição na fronteira de forma abrangente além da prática atual poderia prejudicar essa cooperação, foi dito.

A União estabeleceu condições de rejeição na fronteira para a reunião

Após a primeira sessão na semana passada, a União tornou as rejeições na fronteira um pré-requisito para negociações adicionais.

Após a reunião, o vice da fração do SPD, Dirk Wiese, afirmou: "A União tentou impor sua ideia de rejeições abrangentes sem reconhecer as implicações legais". No entanto, há preocupações substanciais sob o direito europeu, que sua fração também compartilha. "A porta permanece aberta para discussões adicionais sobre soluções legalmente viáveis", enfatizou Wiese.

Ele observou que os planos do governo são uma resposta aos pedidos dos municípios para não aceitar indivíduos sem pedidos de proteção na Alemanha. "É lamentável testemunhar a União negligenciando sua obrigação pelo nosso país e continuando a perseguir uma política baseada em aparência em vez de substância", disse a primeira parlamentar da fração Verde, Irene Mihalic.

Schmidt já havia ordenado controles temporários em todas as fronteiras terrestres da Alemanha para limitar mais efetivamente o número de entradas não autorizadas no dia anterior à reunião. Os controles complementares devem começar em 16 de setembro e inicialmente durar seis meses. O ministério citou a restrição da migração irregular e a proteção da segurança interna contra as ameaças atuais do terrorismo islâmico e do crime transfronteiriço como razões para os controles agora ordenados.

As rejeições na fronteira em todas as fronteiras terrestres da Alemanha atualmente ocorrem em circunstâncias específicas: quando alguém está sujeito a uma proibição de entrada ou não solicita asilo. As rejeições na fronteira em todas as fronteiras internas da Alemanha geralmente são possíveis apenas onde há verificações de fronteira diretas.

Desde outubro, mais de 30.000 pessoas foram rejeitadas, de acordo com o Ministério Federal do Interior. No meio de outubro de 2023, Schmidt ordenou verificações fixas nas fronteiras com a Polônia, República Checa e Suíça. Os controles nas fronteiras terrestres com a Áustria, justificados pela migração irregular, estão no local desde setembro de 2015. Os novos controles de fronteira diretos afetam as fronteiras terrestres com a França, Dinamarca, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo.

O debate sobre a migração irregular e as deportações intensificou-se como resultado de vários atos de violência. Em Solingen, três pessoas foram mortas e oito outras feridas em um suposto ataque islâmico a faca em um festival da cidade em agosto. Um sírio de 26 anos está detido em conexão com o incidente.

Thorsten Frei manifestou sua discordância com os planos da coligação Sinal de Tráfego, afirmando que eles se concentram em procedimentos acelerados dentro da Alemanha em vez de aumentar as rejeições nas fronteiras. Apesar disso, o Ministro Federal do Interior Horst Schmidt enfatizou a importância da cooperação com os estados federais afetados para a implementação efetiva da aceleração planejada.

