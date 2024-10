A Coca-Cola planeja fechar cinco instalações de produção e logística na Alemanha.

Gigante de refrigerantes Coca-Cola planeja fechar cinco centros de produção e distribuição na Alemanha nos próximos 12 meses. Esses estabelecimentos, localizados em Colônia, Neumünster, Berlim-Hohenschönhausen, Bielefeld e Memmingen, serão afetados, como revelado pela Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). Essa entidade é responsável pelo envase, venda e distribuição de bebidas produzidas pela corporação norte-americana na Alemanha.

Estimam-se cerca de 505 demissões, enquanto 207 serão transferidas para outros locais, e 78 novos cargos surgirão. A empresa busca "melhorar a eficiência operacional no mercado cada vez mais competitivo, gerenciar mudanças na logística de bebidas e aumentar a utilização da rede de produção e logística da Alemanha", segundo a empresa. Em Colônia, a CCEP gerencia uma instalação combinada de produção e logística, enquanto as quatro cidades restantes servem como locais apenas de logística.

"Reconhecemos que as ajustes propostos trarão dificuldades significativas para os trabalhadores afetados. Portanto, é fundamental que realizemos todas as alterações planejadas de maneira humana e transparente", declarou Tilmann Rothhammer, diretor de Serviço ao Cliente e Cadeia de Suprimentos da CCEP.

