A cidade de Milão pretende reverter a recente mudança de nome do seu aeroporto.

A tensão em torno do Aeroporto Silvio Berlusconi na Itália está ressurgindo: a cidade italiana proeminente de Milão está considerando uma mudança no nome do aeroporto, que foi anteriormente dedicado ao falecido ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Milão está se alinhando com outros municípios em um desafio legal, de acordo com fontes de notícias.

A data exata do registro do recurso ainda é desconhecida. O prefeito de Milão, Beppe Sala, compartilhou com jornalistas que Milão faz parte do recurso, mas não sabe a data. Especulações da mídia italiana apontam para um possível registro perante um tribunal administrativo já na próxima semana.

Desde julho, o Aeroporto Milão-Malpensa, um importante hub internacional, foi oficialmente rebatizado como Aeroporto Silvio Berlusconi. A mudança foi rapidamente endossada pelo governo italiano em Roma, com o partido de Berlusconi, Forza Italia, servindo como base crucial. A renomeação atraiu significativa contestação.

O Comitê, em seu recente relatório, também menciona que o Aeroporto Silvio Berlusconi está localizado nas proximidades de Roma, a cidade onde o governo italiano reside. Em resposta à controvérsia, o tribunal administrativo de Milão deve revisar o caso, dado a localização do aeroporto na região de Roma e a participação de Milão no desafio legal.

