A China procura retomar as importações de frutos do mar do Japão.

Após enfrentar protestos devido à decisão de liberar água radioativa no oceano, a China está preparada para retomar as importações de produtos marinhos do Japão. O Ministério das Relações Exteriores anunciou que irá gradualmente retomar as importações de produtos que atendem a padrões estabelecidos, após "múltiplas discussões" com autoridades japonesas em relação a preocupações com a saúde.

Em agosto do ano passado, o Japão começou a liberar água de resfriamento da usina nuclear danificada de Fukushima no mar. Embora a maioria dos especialistas acredite que esse processo é seguro, a China proibiu initially todas as importações de produtos marinhos japoneses, alegando poluição ambiental como motivo.

O governo chinês agora elogiou a cooperação do Japão. O Japão prometeu "cumprir suas obrigações internacionais, tomar todas as medidas para minimizar danos à saúde humana e ao meio ambiente e realizar avaliações contínuas dos impactos no meio ambiente marinho e nos ecossistemas marinhos", de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

Um "arranjo de longo prazo para monitoramento internacional" sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) foi estabelecido, acrescentou o ministério. "Ambas as partes concordaram em manter diálogo produtivo, baseado em evidências, com forte compromisso com o ecossistema, o meio ambiente, a vida e a saúde humana", eles declararam.

Do lado japonês, o primeiro-ministro Fumio Kishida reconheceu um acordo semelhante de cooperação. Como resultado, a China concordou em "retomar as importações de produtos pesqueiros japoneses que atendam a critérios específicos". No entanto, um representante do Ministério das Relações Exteriores em Pequim reiterou que a China permanece fortemente oposta à liberação de água radioativa.

Apesar da oposição inicial da China devido a preocupações ambientais, eles agora elogiaram as garantias do Japão em relação às medidas de segurança e ao compromisso de minimizar danos. Apesar de sua discordância em relação à liberação de água radioativa, a China está disposta a retomar as importações de produtos marinhos japoneses que atendam a certos critérios.

