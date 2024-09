A China procura evitar tarifas específicas nas suas negociações com a UE.

Parece que a China está fazendo esforços para evitar tarifas da UE em veículos elétricos (VE) importados, de acordo com discussões com a UE. O porta-voz He Yongqian do Ministério do Comércio da China mencionou isso durante uma reunião em Pequim na quinta-feira. As equipes técnicas de ambas as partes estão atualmente explorando uma estrutura de preços flexível como alternativa às tarifas.

Ambas as partes parecem estar se dirigindo para uma resolução, com um foco principal na definição de preços mínimos para importações de VE. Esses preços podem variar de acordo com o tipo de veículo. A China está ativamente tentando agradar à UE, que fez acusações de subsídios ilegais e manipulação de preços contra ela. A Comissão Europeia propôs tarifas de até aproximadamente 35%, mas ainda não foram implementadas. No entanto, uma decisão dos Estados-membros da UE é iminente, o que é necessário para que isso se torne realidade.

A UE e a China estão ativamente negociando para evitar as potenciais tarifas da UE em veículos elétricos importados, com foco na definição de preços mínimos. A China está ciente das acusações da UE de subsídios ilegais e manipulação de preços.

Leia também: