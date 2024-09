A CDU recusa-se a patrocinar uma coligação com o SPD em Brandemburgo.

Após discutir a possível colaboração governamental com representantes do SPD, a CDU na Brandenburg decidiu não prosseguir com qualquer outra discussão. Como resultado, um governo minoritário na Brandenburg não é mais viável. A única opção viável agora é uma parceria entre o SPD e o BSW.

De acordo com o presidente estadual da CDU, Jan Redmann, a primeira reunião com os representantes do SPD foi conduzida de maneira cortês. No entanto, não foram acordadas datas específicas para futuras conversas.

Redmann havia deixado claro anteriormente que não via justificativa para a participação da CDU na formação do governo. As proporções de assentos no novo parlamento estadual não permitiriam uma coalizão entre SPD e CDU sozinhas. Com o SPD capaz de formar uma maioria com o BSW, Redmann recusou firmemente a possibilidade de seu partido fazer parte de uma coalizão entre SPD e BSW, que eles não precisariam matematicamente.

Coalizão BSW Agora a Última Opção

Redmann argumentou que a honestidade era crucial após as eleições. Foi por isso que a CDU aceitou o convite do SPD para a reunião. No entanto, as condições para seu partido permaneceram inalteradas. Como o SPD venceu as eleições e pode formar uma maioria com o BSW, a CDU não planeja ter mais conversas exploratórias com os social-democratas.

Nas eleições de domingo, o SPD, liderado pelo Ministro-Presidente Dietmar Woidke, obteve a maior quantidade de votos, com 30,9%, seguido pelo AfD com 29,2%. O Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ficou em terceiro lugar com 13,5%, logo à frente da CDU com 12,1%. Nenhum outro partido conseguiu garantir representação no parlamento estadual de Potsdam.

Dadas essas resultados, as opções de coalizão são bastante limitadas. O SPD e a CDU não têm assentos suficientes para uma maioria absoluta. A CDU não está interessada em um governo minoritário, e o SPD rejeita cooperar com o AfD. Como resultado, a única opção viável que resta é uma coalizão entre o SPD e o BSW.

