A CDU encontra-se numa situação auto-imposta.

Os resultados das eleições estaduais da Turíngia deixam um sentimento de desilusão. Pela primeira vez, a AfD assume a liderança em um estado federal, e uma coalizão de CDU, SPD e BSW não é suficiente. Sem a Esquerda, nenhum governo pode se materializar. No entanto, a situação se torna complexa.

As percepções iniciais em dezembro de 2018 eram straightforward para a CDU. Em sua conferência partidária em Hamburgo, os participantes aprovaram unanimemente uma resolução: "A CDU alemã rejeita coalizões e colaborações com o Partido da Esquerda, assim como com a Alternativa para a Alemanha. A CDU, posicionada como o partido do povo do centro, sentiu que era apropriado se distanciar das extremas esquerda e direita, assim como se distanciar do Terceiro Reich e da RDA."

Agora, cinco anos e nove meses depois, tudo parece confuso. Em vez disso, a CDU se sente presa pela sua própria regra auto-imposta. Na segunda-feira, o líder do partido Friedrich Merz, o ministro-presidente da Saxônia Michael Kretschmer e o candidato principal da Turíngia Mario Voigt discutiram os resultados das eleições estaduais em Berlim. Na Turíngia, ficou claro desde a noite de domingo: sem a participação da Esquerda, nenhum governo além da AfD poderia ser estabelecido. A CDU, SPD e BSW estavam faltando um voto. Como resultado, os jornalistas fizeram numerous questions aos três senhores sobre a resolução de incompatibilidade de dezembro de 2018.

Merz confirmou que a resolução com a Esquerda ainda se aplica. No entanto, ele também reconheceu: Cada estado tem sua maneira de lidar com isso. Kretschmer, por outro lado, rejeitou uma parte essencial da resolução: equiparar AfD e Esquerda. A cooperação com a Esquerda não é possível, mas "cooperação ponto a ponto" é. Novamente, os detalhes foram deixados pouco claros. Voigt evitou a pergunta, aconselhando os jornalistas a esperar pelas conversas.

Em uma entrevista à dpa, Merz afirmou com relação às conversas iminentes com a BSW e, em certa medida, até mesmo com o Partido da Esquerda na Saxônia e na Turíngia: "Não, não é tanto um teste de força imposto por nós pela mídia." A CDU está "clara sobre essas questões e também absolutamente unida."

Ramelow Espera pelo Desafio

Não é a disposição da Esquerda o problema. Antes mesmo das eleições, o ministro-presidente Bodo Ramelow chamou para cooperação, criticando o alleged "exclusionismo" da CDU. Recentemente, ele disse ao "Der Spiegel", com relação ao voto faltando para uma maioria no parlamento estadual da Turíngia: "O voto está na sua frente."

Se não houvesse resolução de incompatibilidade, alguma forma de cooperação não seria implausível. Agora com 68 anos, o ministro-presidente Ramelow não se retratou como um ideólogo de esquerda hardcore nos últimos dez anos. Em vez disso, é um pragmático tentando resolver os problemas do estado. Ele não tinha afiliação com o SED e mudou-se para o leste após a reunificação para se tornar um sindicalista. Também é um cristão devoto. A CDU dificilmente poderia encontrar um parceiro da Esquerda mais adequado.

Essa é uma perspectiva sobre Ramelow e a Esquerda. No entanto, havia razões convincentes para a CDU se distanciar claramente da Esquerda. Principalmente, a história: a Esquerda originou-se do PDS, o partido sucessor do SED, que governou a RDA. Cristãos e apoiantes da CDU foram perseguidos e torturados sob seu governo. Muitos foram baleados na Berlim Wall e na fronteira interna alemã. Milhares, até mesmo dezenas de milhares, foram perseguidos injustamente. Não havia economia de mercado livre. E assim por diante...

A história por trás da decisão da CDU de não colaborar com os sucessores de Honecker é apenas um argumento. Além disso, um papel da CDU destacou que o partido da Esquerda moderna exibe tendências extremistas. Os EUA são desprezados, Cuba é respeitado, a NATO é criticada e o capitalismo é confrontado. Partes da Esquerda foram monitoradas pela agência de proteção constitucional por muito tempo. Até mesmo Ramelow foi monitorado, mas conseguiu recorrer e foi declarado a ser observado ilegalmente. Para aqueles que veem a Esquerda dessa maneira, Ramelow é apenas a face amável de um grupo potencialmente perigoso.

O argumento parece mais fraco devido à participação da BSW

No entanto, logo após a decisão partidária em dezembro de 2018, a CDU ampliou significativamente essa posição. Após as eleições na Turíngia há cinco anos, com um resultado igualmente complicado, uma coalizão de Esquerda-CDU foi necessária para uma maioria. No entanto, os democratas cristãos rejeitaram uma coalizão, mas toleraram o governo estadual vermelho-vermelho-verde liderado por Ramelow e lhe deram maiorias para projetos cruciais, incluindo a aprovação de orçamentos estaduais.

Então, o que impede a Esquerda de tolerar uma coalizão liderada pela CDU hoje? Se a CDU não viu problema em tolerar a Esquerda e seus parceiros por cinco anos, não deveria o oposto também ser verdadeiro? Mesmo que a decisão partidária diga que as conexões e formas de cooperação semelhantes são rejeitadas.

Com a emergência da aliança "Sahra Wagenknecht", a validade de excluir coalizões e, em seguida, resolver incompatibilidades como um todo está sendo questionada. Wagenknecht, que se juntou ao Partido Comunista da Alemanha (SED) mais perto do fim da República Democrática Alemã (RDA), serviu como chairwoman da Plataforma Comunista no Partido do Socialismo Democrático (PDS). Ela compartilha ideologias anti-Americanas, pró-Russas e populistas que a CDU alega que a Esquerda possui. Basta dizer que, se alguém se inclina para o extremismo neste cenário, é Wagenknecht, não Ramelow.

Chamados iniciais para a expulsão da BSW

A questão de como Wagenknecht pode buscar uma aliança com o BSW, mas rejeitar uma com a Esquerda, remains sem resposta pelo CDU. Seus representantes citam o partido como uma "caixa de mistérios", com objetivos ambíguos. Enquanto o partido tinha uma chance de obter uma maioria sem a Esquerda, essa contradição podia ser descartada como insignificante. No entanto, essa inconsistência agora é indiscutivelmente aparente.

A situação fica ainda mais complicada com a resistência à colaboração com o BSW: uma facção de cerca de 40 membros proeminentes do partido está campanha para uma resolução de incompatibilidade com o BSW, de acordo com relatórios do "Tagesspiegel". Figuras como o especialista em política externa Roderich Kiesewetter, que rotulou o BSW como uma extensão da influência russa, fazem parte desse movimento. Eles afirmam que o BSW pretende desmantelar o centro democrático, incluindo a União como um partido de massa, e subverter nossos valores fundamentais. Se esse grupo prevalecer, Saxônia e Turíngia seriam virtualmente ingovernáveis, e o CDU, apesar de um bom desempenho, não teria chance de formar um governo.

Czaja: "Ramelow não é uma ameaça à democracia - Höcke já é"

Agora, defensores dentro do CDU estão pedindo cooperação com o partido da Esquerda. O ex-líder do estado da Turíngia Mike Mohring propôs isso em 2020, mas foi descartado como um outsider. O ministro-presidente de Schleswig-Holstein Daniel Günther também endossou essa ideia em 2019 e novamente em maio. O ex-coordenador de assuntos da Alemanha Oriental do governo federal e político do CDU da Saxônia Marco Wanderwitz tem defendido isso há algum tempo. A unidade do partido sobre esse assunto tem diminuído significativamente desde dezembro de 2018.

Após as eleições, o ex-secretário-geral Mario Czaja entrou na discussão. Ele criticou a equiparação da Esquerda e AfD na resolução de incompatibilidade, afirmando: "É absurdo que essa resolução exista e nós recusamos trabalhar com a Esquerda pragmática. A verdade é que a Esquerda na Alemanha Oriental é principalmente social-democracia conservadora com um toque da Alemanha Oriental." Ele continuou: "Bodo Ramelow nunca foi uma ameaça à democracia. Björn Höcke é."

O cientista político Benjamin Höhne também expressou sua oposição à resolução de incompatibilidade. O CDU vê-se como um solucionador de problemas que se concentra em soluções práticas, não em disputas ideológicas. Na Turíngia, o partido da Esquerda implementou políticas social-democratas. "O CDU entende isso. Agora deve decidir entre trabalhar com o partido da Esquerda de Ramelow ou se apegar ao espectro comunista ultrapassado. Caso contrário, corre o risco de servir como uma ponte para o aumento do poder de Höcke", advertiu Höhne.

