A Casa da Moeda dos EUA lança moedas em homenagem a Harriet Tubman

As moedas incluem moedas de ouro de 5 dólares, moedas de prata de 1 dólar e moedas de meio dólar que comemoram o bicentenário do seu nascimento. Esta é a primeira vez que a Casa da Moeda dos EUA homenageia Tubman com moedas, de acordo com a agência.

"Todos nós temos uma enorme dívida de gratidão para com Harriet Tubman porque eu, e muitos outros, não estaríamos onde estamos hoje se não fosse pelo seu heroísmo, pela sua paixão pela liberdade do nosso povo e pelo seu serviço a este país", disse à CNN o diretor da Casa da Moeda dos EUA, Ventris Gibson, o primeiro diretor negro do gabinete.

"Na Casa da Moeda, gostamos de dizer que as moedas são telas de arte em miniatura, e as moedas de Harriet Tubman são verdadeiras obras de arte".

Ventris continuou: "Essas moedas incorporam seu espírito, sua perseverança, seus esforços incansáveis e seu desejo de liberdade para todos os indivíduos".

Em agosto de 2022, o presidente Joe Biden assinou a Lei da Moeda Comemorativa do Bicentenário de Harriet Tubman, que instrui a Casa da Moeda dos EUA a emitir as moedas.

Nascido na escravidão no condado de Dorchester, Maryland, Tubman escapou em 1849 e fugiu para a Pensilvânia. Ajudou muitos africanos escravizados a fugir em Maryland e noutros estados como "condutora" do Underground Railroad, uma rede secreta de rotas e casas seguras para os africanos escravizados que fugiam para a liberdade. E nos seus últimos anos, Tubman esteve envolvida no movimento de sufrágio feminino.

Gibson disse que o desenho de cada moeda reflecte um período da vida de Tubman e os seus esforços abolicionistas.

O desenho do dólar de prata retrata o tempo em que Tubman foi "condutora" na Estrada de Ferro Subterrânea; o desenho do meio dólar mostra Tubman como espiã e enfermeira da União durante a Guerra Civil.

A moeda de ouro de 5 dólares retrata uma Tubman mais velha "olhando com confiança para a distância e para o futuro" e está inscrita com os valores fundamentais de Tubman, incluindo a fé e a liberdade, de acordo com uma descrição no sítio Web da Casa da Moeda.

A Casa da Moeda dos Estados Unidos concebeu as moedas em colaboração com o National Underground Railroad Freedom Center e o Harriet Tubman Home, disse Gibson.

O lançamento das moedas de Tubman segue-se a uma nova pressão por parte de alguns legisladores para que Tubman substitua o Presidente Andrew Jackson na nota de 20 dólares, depois de tentativas anteriores terem sido interrompidas.

Em junho, a deputada de Ohio Joyce Beatty, uma democrata, apresentou o projeto de lei "Woman on the Twenty Act of 2023", que, se aprovado, exigiria que todas as notas de US $ 20 impressas após 31 de dezembro de 2026 "apresentassem um retrato de Harriet Tubman na face frontal da nota".

A administração Biden disse anteriormente que estava a "explorar formas de acelerar" a inclusão de Tubman na nota de 20 dólares.

Ernestine "Tina" Martin Wyatt, sobrinha-neta de Tubman, disse à CNN que as moedas em homenagem à sua tia são "lindas" e elogiou a comemoração do legado da Casa da Moeda dos EUA. No entanto, Wyatt disse que ver o rosto de sua tia na nota de 20 dólares seria uma declaração maior e simbolizaria o crescimento da América como país.

"As moedas são fabulosas, mas a nota de 20 dólares, para mim, representa algo maior sobre quem ela era e o que ela deu aos Estados Unidos", disse Wyatt. "Ela é um símbolo da verdadeira democracia neste país, e temos de prestar atenção aos símbolos que queremos representar".

"Uma nota de 20 dólares é trocada a toda a hora, é vista a toda a hora... É aí que o simbolismo é realmente importante, porque o simbolismo neste país começou com essa nota de dólar", disse ela.

A CNN contactou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e a Casa Branca para obter comentários.

As novas moedas podem ser compradas online e nas lojas da Casa da Moeda dos EUA em Washington, DC, Denver e Filadélfia. As receitas da venda das moedas reverterão a favor do National Underground Railroad Freedom Center e do Harriet Tubman Home, de acordo com uma declaração no sítio Web da Casa da Moeda dos EUA.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com