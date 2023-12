A Casa Branca critica a nova lei de imigração do Texas enquanto os federais ponderam uma possível contestação

Questionada sobre a medida, o Projeto de Lei do Senado 4, durante uma conferência de imprensa na terça-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse aos jornalistas que a lei "não vai, e não vai, tornar as comunidades do Texas mais seguras".

"Simplesmente não o faz", acrescentou Jean-Pierre.

De acordo com a lei, que entra em vigor em março, as forças policiais locais do Texas têm o poder de prender os imigrantes e os juízes têm a capacidade de emitir ordens para os retirar dos Estados Unidos.

A lei provocou receios em toda a comunidade latina do Texas, que representa cerca de 40% da população do estado, e suscitou preocupações sobre a criação de perfis raciais por parte de organizações de direitos civis e grupos de defesa da imigração.

Esta medida surge no meio de uma vaga de imigrantes na fronteira sul que tem pressionado as autoridades locais, estatais e federais a reprimir as travessias ilegais.

Os democratas afirmaram acreditar que a lei é inconstitucional. A aplicação da lei da imigração é normalmente da competência do governo federal e não dos governos estaduais.

Questionada sobre se o Presidente Joe Biden apoiava que o governo federal tomasse medidas legais, Jean-Pierre disse que o Departamento de Justiça decidiria se uma ação judicial seria apresentada e que ela "não se iria antecipar a isso".

"O tribunal federal, e não os estados individuais, é responsável por determinar como e quando remover os não-cidadãos por violarem as leis de imigração", acrescentou mais tarde. "É aí que isso se situa e é aí que isso pertence".

Três executivos de condados importantes no Texas escreveram uma carta para Biden no final do mês passado, instando-o a impedir que o SB 4 entre em vigor, citando preocupações sobre a constitucionalidade da medida e se ela realmente tornará as comunidades mais seguras.

Os executivos dos condados lideram os condados de El Paso, Harris (sede de Houston) e Travis (sede de Austin), que representam quase um quarto da população do estado.

"Exortamo-lo a intervir para impedir que esta legislação entre em vigor e para impedir que o Governador do Texas, Greg Abbott, viole a Constituição dos EUA", escreveram na carta, que foi publicada no X.

