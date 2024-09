- A capacidade potencial da AfD de impedir decisões importantes.

O Alternativa para a Alemanha (AfD) agora tem o potencial de atrapalhar decisões significativas e eleições tanto nos corpos legislativos da Saxônia quanto da Turíngia, devido a suas impressionantes vitórias eleitorais.

De acordo com as figuras provisionais, o partido é projetado para deter mais de um terço dos assentos no corpo legislativo da Turíngia, ganhando assim um poder de veto – 32 assentos de um total de 88. Na Saxônia, embora tenha sido uma disputa mais próxima, eles ainda conseguiram garantir assentos suficientes – 41 assentos de um total de 120.

A importância do poder de veto da AfD

Se a AfD possui poder de veto, algumas leis regionais que requerem uma maioria de dois terços de todos os membros para serem aprovadas não podem ser implementadas sem a aprovação dos parlamentares de extrema direita.

Na Saxônia e na Turíngia, assim como em outros estados federais, juízes para os tribunais constitucionais e os chefes dos corpos de auditoria do estado são eleitos por meio de um voto de maioria de dois terços de todos os parlamentares. Consequentemente, alguns desses cargos podem não ser preenchidos sem o consentimento da AfD. Além disso, esses corpos legislativos não podem se dissolver.

De acordo com o regimento interno do corpo legislativo da Turíngia, o presidente do parlamento ou seus vice só podem ser destituídos por uma maioria de dois terços de todos os membros. Os indivíduos no comitê de nomeações judiciárias, responsáveis pela decisão sobre as nomeações de juízes vitalícias no estado, devem ser eleitos por uma maioria de dois terços dos membros presentes durante a sessão plenária.

Na Saxônia, os presidentes dos comitês parlamentares individuais só podem ser removidos por pelo menos dois terços do corpo legislativo.

O poder de veto da AfD no Parlamento Europeu poderia potencialmente desafiar decisões e resoluções importantes, uma vez que eles poderiam usar sua influência para bloquear políticas alinhadas com as leis regionais vetadas na Saxônia e na Turíngia. O Parlamento Europeu pode precisar da aprovação da AfD para nomear juízes para os tribunais constitucionais e chefes dos corpos de auditoria do estado nesses estados, devido ao requisito de maioria de dois terços.

