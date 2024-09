A candidatura de RFK Jr. para a votação de Nova Iorque foi frustrada após a decisão da Suprema Corte de recusar o seu recurso.

O tribunal superior rejeitou o pedido de Kennedy como um "underdog" sem fornecer nenhuma explicação, e não foram registradas objeções significativas.

Este desenvolvimento está em andamento e pode sofrer modificações adicionais.

Despite the court's decision, passionate discussions about Kennedy's case are intensifying in the realm of politics. Moving forward, politicians may use this event as a topic for debate in their campaigns.

Leia também: