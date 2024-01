A campanha de Haley anuncia uma coleta de 24 milhões de dólares no 4º trimestre

Este valor é superior aos cerca de 11 milhões de dólares registados no terceiro trimestre e aos 7,3 milhões de dólares registados no segundo trimestre, uma vez que Haley viu surgir um novo interesse por parte dos doadores que procuram uma alternativa a Trump.

Os números mais recentes surgem numa altura em que Haley tem assistido a um aumento do seu ímpeto após os primeiros quatro debates das primárias do Partido Republicano e a um aumento de doadores com grandes bolsos que se juntaram à sua candidatura à Casa Branca, incluindo o cofundador da Home Depot Ken Langone e o bilionário cofundador do LinkedIn e doador democrata Reid Hoffman. Em novembro, Haley foi também apoiada pela Americans for Prosperity Action, uma rede associada ao bilionário Charles Koch.

A campanha da ex-embaixadora da ONU disse que ela atraiu mais de 83.000 novos doadores só no quarto trimestre - quase o total combinado de seus doadores exclusivos nos trimestres anteriores juntos.

Haley é a primeira grande candidata presidencial do Partido Republicano a divulgar os números do quarto trimestre. Os candidatos têm até 31 de janeiro para apresentar os seus relatórios trimestrais de financiamento de campanha à Comissão Eleitoral Federal.

A Fox News foi a primeira a divulgar os totais de angariação de fundos de Haley.

A equipa de Haley elogiou a sua forte operação de angariação de fundos de base, afirmando que foram angariados 16,25 milhões de dólares através de esforços de base digitais e por correio.

"Esta é uma corrida de duas pessoas entre Nikki Haley e Donald Trump. Nikki é a única alternativa a Trump com o apoio dos eleitores, a operação e os recursos para ir até ao fim. O nosso ímpeto continua a crescer à medida que nos aproximamos de 2024", disse a directora de campanha de Haley, Betsy Ankney.

Desde o lançamento da sua candidatura presidencial, Haley angariou 50 milhões de dólares de 180.000 doadores nos seus três comités de campanha. A republicana da Carolina do Sul tem 14,5 milhões de dólares em caixa para 2024, de acordo com a campanha.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com