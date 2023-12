A campanha de Biden prepara-se para 2024 para defender que Trump é uma ameaça à democracia

Um memorando de estratégia de campanha partilhado primeiro com a CNN mostra como Biden planeia fazer da ameaça à democracia representada por Trump um foco central da sua campanha, semelhante aos argumentos que apresentou em 2020. Mas isto acontece numa altura em que o presidente está a enfrentar sondagens difíceis em confrontos hipotéticos com o seu antecessor e alguns sinais de tensão na sua própria coligação.

O ponto crucial desse argumento, disse a directora de campanha Julie Chavez Rodriguez no memorando: "A escolha dos eleitores no próximo ano não será simplesmente entre filosofias de governo concorrentes. A escolha para o povo americano em novembro de 2024 será a de proteger a democracia americana e as liberdades individuais de que desfrutamos como americanos".

A campanha está a planear e a esperar que Trump, o primeiro classificado das primárias do Partido Republicano, seja o candidato republicano, algo que os responsáveis classificaram como uma "eventualidade". O memorando, enviado às partes interessadas, diz que a campanha vai passar o próximo ano a convencer os eleitores de que Trump representa uma "ameaça existencial à democracia" através da sua "capacidade de incitar à violência política e de lançar ataques à nossa democracia e liberdade".

Para defender esse ponto de vista, a campanha está a construir a sua infraestrutura e organização - incluindo planos para ter a sua liderança nos estados do campo de batalha em vigor até meados do próximo mês; telegrafando as questões-chave em que irá centrar as suas mensagens; e preparando-se para que o presidente e o vice-presidente comecem a percorrer o caminho da campanha no início do próximo ano. Espera-se que "milhares de funcionários" estejam a trabalhar até ao início do verão, escreve Chavez Rodriguez.

Biden tem colocado a batalha entre as democracias e as autocracias do mundo como a questão central da sua presidência. E embora se esteja a referir a governos autocráticos como a Rússia e a China, a sua campanha está agora a defender que isso também está em jogo aqui em casa, quando enfrenta Trump.

Chavez Rodriguez escreveu que o povo americano rejeitou Trump nas eleições de 2020, mas a ameaça que Trump representa para a democracia "só se tornou mais terrível" desde então.

"Ele está a fazer uma campanha de vingança e retribuição - e à custa das liberdades dos americanos", disse ela. "Estamos a tratar esta eleição como se fosse determinar o destino da democracia americana - porque é o que vai acontecer".

A campanha de Trump ripostou, com o porta-voz Steven Cheung a dizer à CNN: "O corrupto Joe Biden é uma ameaça existencial à democracia, armando a guerra legal e privando os eleitores de direitos em grande escala, não apenas em escala nacional, mas nesses estados. O que eles estão a fazer é tirar a democracia das mãos do público para interferir numa eleição".

A Casa Branca tem afirmado que não está envolvida nos numerosos processos judiciais que o antigo presidente enfrenta.

Uma série de sondagens recentes sugerem que a desforra Biden-Trump em 2024 será uma corrida renhida. Uma sondagem do New York Times e do Siena College divulgada na terça-feira indicou que não há um líder claro. Nos últimos meses, as sondagens nos principais estados do campo de batalha mostraram Biden a ficar atrás do seu antecessor em hipotéticos confrontos directos.

A campanha de Biden intensificou recentemente os seus ataques a Trump, dizendo que a retórica do antigo presidente sobre os imigrantes num recente comício no Iowa "papagueia Adolf Hitler". O próprio Biden disse aos doadores numa angariação de fundos que a utilização por Trump da palavra "verme" para descrever os seus rivais políticos faz lembrar "a linguagem que se ouvia na Alemanha nazi nos anos 30".

Nos eventos oficiais da campanha, espera-se que o presidente e o vice-presidente tracem esses contrastes com Trump, ao mesmo tempo que enfatizam questões como o aborto, a economia, o combate à violência armada; os direitos LGBTQ+; a Segurança Social e o Medicare; e o Affordable Care Act.

E, logo à partida, Harris vai levar esse contraste com o aborto para a estrada, lançando uma "digressão pelas liberdades reprodutivas" por todo o país, no campo de batalha do Wisconsin. A campanha tem apontado o direito ao aborto como uma questão energizante para a sua base e para os eleitores independentes, e uma questão que será um "pilar central da campanha no futuro", disse o diretor de comunicação da campanha, Michael Tyler.

A Casa Branca está também a enfrentar uma série de grandes questões e crises que escapam ao controlo imediato de Biden e que podem afetar a afluência de eleitores importantes. As negociações no Congresso sobre um pacote de financiamento suplementar para a Ucrânia, Israel e segurança das fronteiras colocaram Biden numa posição desconfortável dentro do seu próprio partido. E apesar dos fortes indicadores económicos, as sondagens públicas continuam a mostrar um pessimismo persistente em relação à economia.

Estas crises contribuíram para a queda do índice de aprovação de Biden nos últimos 12 meses. Biden começou o ano com um índice de aprovação de 45%; agora está em 37%, de acordo com uma pesquisa da CNN realizada no mês passado. Mas enquanto alguns democratas se preocupam com os números baixos, a campanha não se deixa perturbar. Os funcionários costumam observar que Biden foi subestimado em 2020 depois de terminar mal nas primeiras competições primárias, apenas para ter uma reviravolta na campanha após a Carolina do Sul.

As coligações de que Biden precisa, argumentam os funcionários, "voltarão para casa" quando a eleição se aproximar e os eleitores começarem a prestar atenção. E ainda é cedo - uma sondagem da Marquette Law School de novembro sugere que cerca de 1 em cada 5 eleitores ainda não se decidiu numa corrida entre Trump e Biden.

"Não tem havido falta de cobertura nas sondagens sobre Joe Biden", disse Chavez Rodriguez no memorando. "A agenda MAGA fora de alcance só se tornará mais proeminente e saliente na mente dos eleitores no próximo ano, como tem acontecido ciclo após ciclo."

Biden prepara-se para entrar na pista

Embora o presidente tenha embarcado em grande parte em viagens oficiais organizadas pela Casa Branca nos últimos meses, espere que Biden, Harris e outros substitutos se desdobrem em viagens e eventos focados na campanha no ano novo, escreveu Chavez Rodriguez.

E a campanha sediada em Wilmington, Delaware, espera aumentar as suas operações nos próximos meses com o objetivo de "funcionar a todo o vapor" no "início do verão - quando esperamos que os eleitores estejam a pensar mais nas eleições", disse Chavez Rodriguez.

Alguns democratas têm-se queixado da lentidão do início das operações nos campos de batalha. Mas nas últimas semanas, a campanha anunciou contratações de líderes em estados-chave do campo de batalha, incluindo Michigan, Nevada e Wisconsin, bem como na Carolina do Sul, o primeiro estado no calendário das primárias democratas.

Chavez Rodriguez anunciou no seu memorando que serão anunciadas equipas de liderança estatal em todos os estados do campo de batalha "até meados de janeiro", que, segundo ela, "irão complementar as centenas de funcionários do partido estatal".

Uma onda de contratações está a chegar

A campanha contratou mais de 70 funcionários a tempo inteiro e está também a trabalhar em sintonia com o Comité Nacional Democrata e com os partidos estatais de todo o país, o que marca uma mudança em relação à forma como o comité político era utilizado no passado.

Enquanto o ex-presidente Barack Obama construiu sua própria operação política, Organizing for America, Biden abraçou o DNC desde o início, incluindo o compartilhamento de dados de arrecadação de fundos e apoiadores de sua campanha de 2020 em 2021. O esforço de reeleição de Biden se apoiou no DNC para obter ajuda na organização e no estabelecimento de acordos conjuntos de arrecadação de fundos com o partido e todos os 50 estados para aumentar os cofres de campanha dos democratas.

As autoridades argumentam que a campanha de 2024 será diferente dos anos anteriores, em parte devido a mudanças no comportamento dos eleitores. Os funcionários acreditam que os tradicionais escritórios de campo de tijolo e argamassa já não são uma utilização inteligente dos recursos nesta fase da corrida. Se os eleitores quiserem comprar cartazes de Biden, vão ao sítio Web da campanha. As operações bancárias por telefone são frequentemente feitas virtualmente - e muitas vezes por mensagem de texto.

O programa estatal da campanha está a planear uma "abordagem hiper-localizada", e haverá esforços de organização para explorar as "redes pessoais de amigos e influenciadores" dos eleitores, disse Chavez Rodriguez.

"A nossa equipa já está a testar programas centrados nos eleitores negros, latinos, mulheres e jovens nos principais estados do campo de batalha, dando ênfase a novos recursos e ferramentas que estão a ajudar os apoiantes e o pessoal a partilhar a nossa mensagem de forma a chegar à nossa principal coligação de apoiantes", disse, acrescentando que esses esforços de organização "coexistirão com os programas tradicionais de organização e de bater às portas".

Também referiu que os meios de comunicação social pagos vão aumentar nos próximos meses, à medida que as eleições se aproximam, "com o objetivo específico de cimentar a escolha nesta eleição para o povo americano, com colocações destinadas a momentos e programas de televisão de grande impacto, anúncios digitais e sustentação dos nossos investimentos nos meios de comunicação social afro-americanos e hispânicos".

Tensões na coligação

Ainda assim, existem algumas tensões no seio da coligação política de Biden. Os defensores do progressismo e da imigração estão frustrados com as concessões do presidente em matéria de política fronteiriça, numa altura em que ele procura obter apoio para a ajuda à Ucrânia. Os jovens eleitores, que apoiaram Biden por dois dígitos em 2020, mostraram sinais de descontentamento, inclusive sobre a forma como o governo lida com o conflito israelense-palestino.

Entre os eleitores com menos de 30 anos, o índice de aprovação de Biden é de 26% no geral e 20% no conflito israelo-palestiniano, de acordo com a recente pesquisa Times / Siena.

"Há uma parte do eleitorado que é muito apaixonada por esta questão e quer ver a administração mudar as suas posições políticas", disse Cristina Tzintzún Ramirez, presidente da NextGen America, uma organização de voto jovem que apoiou Biden. "Acho que é fundamental que o governo os ouça para poder garantir e ganhar seus votos."

A adoção de Biden de uma política de fronteira mais rígida pode ter suas vantagens com círculos eleitorais mais moderados. As sondagens do grupo democrata de pesquisa de opinião pública Blueprint indicam que é necessário que Biden "corrija o rumo" em questões de imigração e política externa.

"A perceção dos eleitores em relação às posições do presidente sobre estas questões, em comparação com as posições de Donald Trump, é um problema político e um problema eleitoral para Joe Biden", disse Evan Roth Smith, responsável pelas sondagens da Blueprint, sugerindo que chegar a um acordo sobre a segurança das fronteiras teria uma "vantagem política considerável" junto de grupos como os eleitores negros, os eleitores independentes, os republicanos cépticos em relação a Trump e os eleitores hispânicos.

Mudar de opinião sobre a economia

Biden também está a lutar para mudar as percepções dos eleitores sobre a economia, que continua a ser a principal questão para os eleitores a caminho de 2024. O próprio presidente tem dado sinais de impaciência nos bastidores, uma vez que alguns dos projectos financiados pelas realizações legislativas que está a tentar promover demoram a concretizar-se.

Sete em cada 10 americanos acreditam que as condições económicas nos EUA são más, segundo uma sondagem recente da CNN, sendo que um terço aprova a forma como o Presidente está a gerir a economia.

Isto apesar dos pontos positivos emergentes na economia, incluindo o arrefecimento da inflação, o baixo desemprego e o aumento dos salários. A Casa Branca celebrou os dados que mostram um aumento da confiança dos consumidores em dezembro, juntamente com os receios de recessão que começam a diminuir.

As autoridades reconhecem que estas mudanças podem demorar algum tempo a entrar no espírito dos americanos, uma vez que muitas pessoas ainda estão a recuperar do choque económico da pandemia.

"As pessoas não vivem as suas vidas numa confusão de estatísticas económicas à espera que os dados lhes digam como se sentem. As pessoas vivem as suas vidas no contexto do que ganham todas as semanas e do que saem dos seus bolsos em despesas... mas a experiência vivida pelo povo americano está agora a mudar", disse Seth Harris, um antigo conselheiro de topo para a política laboral de Biden, citando preços mais baixos em artigos como a alimentação e a gasolina.

Além de explicar como a economia melhorou devido ao trabalho de Biden, Seth Harris disse que será fundamental estabelecer um contraste com o histórico económico de Trump, incluindo cortes de impostos para os ricos e uma promessa renovada de revogar a Lei de Cuidados Acessíveis.

"Outra tarefa igualmente importante é recordar às pessoas como foi a última vez que o outro candidato foi eleito e como será provavelmente se houver uma segunda vez", disse Seth Harris, atualmente membro sénior do Burnes Center for Social Change. "O contraste com Trump vai ser retrospetivo e prospetivo - como será no futuro."

A campanha de Biden esta semana se inclinou para colocar esse contraste na frente e no centro, realizando uma ligação com repórteres na quarta-feira para prever a política tributária de Trump em um segundo mandato em perspetiva.

Os eleitores, disse Chavez Rodriguez, "foram claros".

"Não vão aceitar a ameaça existencial à democracia que Donald Trump representa. Não vão votar nas suas políticas extremas e na sua abordagem de "ditador no primeiro dia" para controlar as suas vidas quotidianas. Serão novamente claros em novembro próximo", afirmou.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com