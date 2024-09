A BSW defende a formação de um painel de investigação do coronavírus.

O grupo liderado por Sahra Wagenknecht apresentou uma proposta para uma comissão parlamentar relacionada ao coronavírus no Bundestag, uma iniciativa que conta com o apoio da AfD. Para aprovar essa proposta, o BSW precisa de votos de outros partidos. São necessários ao menos 184 votos, o que representa aproximadamente um quarto do total de 733 membros do Bundestag. Atualmente, o BSW tem dez representantes, enquanto a AfD tem 77.

O porta-voz de saúde da AfD, Martin Sichert, revelou ao t-online que o partido sempre e incondicionalmente apoiaria uma comissão como essa, independentemente de quem a propusesse. Wagenknecht, por sua vez, expressou sua opinião, dizendo: "Recusar-se a apresentar uma proposta apenas porque a AfD poderia apoiá-la seria imaturo e não daria crédito à importância do assunto".

Desde março, tanto a aliança liderada por Wagenknecht quanto a AfD vêm defendendo a criação de uma comissão como essa. Na época, Wagenknecht enfatizou a necessidade de "explorar o período de maior restrição de direitos fundamentais na história da República Federal". Na mesma época, Sichert também manifestou seu apoio.

A proposta recentemente apresentada, com doze páginas e cheia de citações, expressa preocupação com o fato de o sistema de saúde não ter sido pressionado ao limite, apesar dos alertas dos especialistas sobre o tratamento da Covid em 2020. O governo federal, por sua vez, defendeu medidas severas e a vacinação em massa da população devido à suposta ameaça de colapso do sistema de saúde.

A proposta afirma que as ações do governo levaram a uma divisão societária sem precedentes, estigmatização, cultura de delação, difamação, exclusão, demissões e ruína de carreiras para muitas pessoas. A comissão parlamentar proposta teria como objetivo determinar se essas medidas foram justificadas, incluindo diretrizes sobre o uso de máscaras FFP2 e requisitos de comprovante de vacinação.

Apesar de apoiar a proposta do BSW, o político da AfD Stephan Brandner ainda assim criticou: "Isso é uma manobra eleitoral descarada", afirmou, se referindo às eleições estaduais de Brandemburgo que se aproximam. O conceito para a comissão parlamentar teria sido "tomado emprestado" da AfD.

O BSW está buscando apoio de outros partidos para impulsionar sua proposta de comissão parlamentar relacionada ao coronavírus, já que só tem dez representantes no Bundestag. Apesar das críticas de que se trata de uma manobra eleitoral, o porta-voz de saúde da AfD, Martin Sichert, confirmou seu apoio incondicional a uma comissão como essa.

Leia também: