A Bíblia apoiada por Trump cumpre os critérios especificados para instituições educacionais de Oklahoma

O especificação da Bíblia descrita na solicitação de propostas (RFP) do superintendente estadual de instrução pública do Oklahoma está em linha com a Bíblia "God Bless the USA" do músico Lee Greenwood. A RFP obriga características como a Declaração de Independência, os Testamentos Antigo e Novo, e a Constituição dos EUA.

O Oklahoma Watch relatou que essa configuração da RFP efetivamente exclui várias opções de Bíblia para escolas.

A primeira notícia da RFP veio do Oklahoma Watch no The Oklahoman na sexta-feira.

Notavelmente, Lee Greenwood é o músico por trás de "God Bless the USA", um hino popular em comícios de Trump. Na web, essas Bíblias são vendidas por $60, com Trump recebendo uma parte da receita através do endorsement de Greenwood, de acordo com o Oklahoma Watch.

Outra Bíblia em conformidade é a "We The People Bible", custando $90 por cópia. Trump também endossou essa versão.

Ryan Walters, o superintendente, visa distribuir Bíblias para todas as salas de aula e ensinar a partir delas. Ele afirmou: "todo professor, toda sala de aula no estado terá uma Bíblia na sala de aula e ensinará a partir da Bíblia na sala de aula".

Em 2026, o orçamento fiscal de Walters solicita $3 milhões para estocar 55.000 cópias.

O diretor de comunicações do Departamento de Educação do Estado de Oklahoma, Dan Isett, defendeu a RFP como consistente com "os padrões de aquisição do estado". Ele acrescentou: "O superintendente Walters comprometeu-se com um processo de RFP aberto e transparente, aderindo aos padrões de aquisição do estado, que atenderá às necessidades das salas de aula do Oklahoma. Esperamos uma competição substancial para essa proposta".

No entanto, os detalhes do processo de licitação suscitaram curiosidade. Colleen McCarty, advogada e diretora executiva do Oklahoma Appleseed Center for Law & Justice, levantou preocupações legais, alertando que desafios legais poderiam surgir como resultado dessa iniciativa de Bíblia abrangente.

"A RFP parece ser isenta, mas uma análise mais próxima revela menos opções de Bíblia que atenderiam a esses critérios, e todas elas são endossadas pelo ex-presidente Donald Trump", afirmou McCarty. "A má utilização de recursos dos contribuintes pelo Ryan Walters continua em empreendimentos inconstitucionais para instigar litígios, perseguindo suas ambições políticas. Isso subverte os valores fundamentais da Constituição e simboliza o desprezo de Walters pela lei".

A popularidade de Walters transcende a dos superintendentes estaduais típicos. Em junho, ele ordenou que todas as escolas públicas ensinassem tanto a Bíblia quanto os Dez Mandamentos. Ele se opõe veementemente ao ensino de questões LGBTQ e é reconhecido pelo The New York Times como um dos "guerrilheiros culturais mais estridentes" do Oklahoma. Grupos conservadores como o 1776 Project PAC, Moms for Liberty e Americans for Prosperity o apoiam como candidato principal do sistema escolar.

Como candidato, Walters fez campanha em questões da guerra cultural, apelando ao gosto conservador com a oposição ao ensino da teoria crítica da raça, lutando contra as leis de controle de armas e se opondo ao direito ao aborto. Ele endossou Trump há mais de um ano.

De acordo com Alicia Andrews, presidente do Partido Democrata do Oklahoma, as ações de Walters como superintendente são puramente para chamar a atenção.

"Tudo o que ele faz é para chamar a atenção", afirmou Andrews em uma entrevista na sexta-feira, concluindo: "ele não está fazendo isso pelo bem do Oklahoma, pelo bem de nossos alunos".

Leia também: