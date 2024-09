A Baviera, localizada no sul da Alemanha, vai parar de impor penalidades relacionadas ao COVID-19.

O surto do coronavírus já terminou, mas as violações das regulamentações do coronavírus continuam a ocupar os tribunais na Baviera. De acordo com o Ministro-Presidente Söder, isso logo mudará. Todos os processos em andamento relacionados à pandemia do coronavírus serão suspensos.

Como o Ministro-Presidente Markus Söder afirmou na reunião do grupo parlamentar da CSU em Kloster Banz, os processos administrativos de multas em andamento relacionados à pandemia do coronavírus agora serão descontinuados e encerrados. " Ainda há processos de tempos passados, quando havia muitos protestos sobre o coronavírus: processos administrativos de multas. E esses processos administrativos de multas inacabados agora serão descontinuados e encerrados", disse o Ministro-Presidente Markus Söder. "Estamos atrás da paz agora", acrescentou o líder da CSU. Ele não forneceu informações sobre o número de processos ainda em aberto.

Quando questionado sobre como a descontinuação dos processos seria executada, Söder não forneceu detalhes. Ele apontou para o fato de que a era das multas do coronavírus já passou. "Então há algum tipo de prescrição, e assim eu acho que a paz legal é vantajosa agora. Também é geralmente um sinal para todos que ainda lutaram com os tempos que o estado também reconhece a necessidade de paz nesse ponto."

Recentemente, um contra-argumento contra a descontinuação dos processos foi a questão do tratamento igualitário para as pessoas que já pagaram sua multa administrativa. "Consistentemente, esse dinheiro também deve ser devolvido a essas pessoas", estipula o líder da FDP da Baviera, Martin Hagen.

No início do ano passado, o Ministério da Saúde do Estado da Baviera respondeu a uma pergunta do grupo parlamentar da AfD da Baviera, afirmando que um total de aproximadamente 237.000 processos haviam sido conduzidos na Baviera devido às violações das regras, dos quais cerca de 38.000 ainda estavam em aberto na época. Um total de aproximadamente 40 milhões de euros em multas havia sido imposto na Baviera até o início de 2023.

