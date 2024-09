A Autoridade foi encarregada de elaborar uma proposta legislativa destinada a proteger os trabalhadores contra os perigos associados à exposição a radiações ionizantes.

Atualmente, a Turíngia está paralisada. Se o CDU e o BSW se recusarem a negociar com o AfD, suas opções são limitadas. O plano do líder do CDU, Voigt, para uma aliança com o SPD e o BSW fica a um voto de distância no parlamento estadual. Esse voto faltante poderia vir da Esquerda, possivelmente de Bodo Ramelow.

Surpreendentemente, a figura mais proeminente da Esquerda, Bodo Ramelow, está sendo discutida como possível "rei da negociação" para um governo liderado pelo CDU na Turíngia. Após a eleição estadual, que resultou em maiorias intrincadas e vitória do AfD, especulações sobre o possível papel de Ramelow na formação de uma maioria estão a todo vapor.

Uma coalizão com o SPD e a aliança de Sahra Wagenknecht, que Voigt está perseguindo, obtém 44 votos no parlamento estadual de Erfurt - mas com 88 cadeiras, isso é pelo menos um voto a menos.

"Tudo bobagem"

Boatos circulam na assembleia legislativa estadual e em reuniões da diretoria do partido de que Ramelow poderia abandonar a fração da Esquerda em sua "responsabilidade cívica" e servir como "rei da negociação" para a frágil aliança de Voigt. Ou o septuagenário poderia se abster como membro direto eleito da Esquerda.

"Eu só estou repetindo as ideias bobas que estão circulando", admitem alguns políticos estaduais em particular, espalhando alegremente os boatos. "Tudo bobagem, tudo lixo", diz Ramelow, visivelmente irritado, em Erfurt. "É descarado espalhar boatos sem fundamento. Eu proíbo qualquer especulação."

Ele não deixará seu partido nem sua fração, nem se absterá pessoalmente ou tomará outras medidas para garantir maiorias, esclareceu Ramelow. "Não haverá mais ninguém da fração da Esquerda mudando também", acrescentou ele. "Eu não sou uma pessoa privada nem um espetáculo de um homem. E eu nunca violarei as regras parlamentares."

No entanto, ele também faz declarações enigmáticas durante esses dias turbulentos na Turíngia. Quando questionado pelo "Der Spiegel" sobre o voto faltante para a potencial aliança dos partidos rivais CDU, BSW e SPD, ele disse: "Um voto está bem diante dos seus olhos."

Ele enfatiza repetidamente que não pode apoiar um governo de minoria após sua experiência com a coalizão vermelha-vermelha-verde de minoria. A aliança vermelha-vermelha-verde foi derrubada no domingo.

Além disso, Ramelow ofereceu apoio à formação do governo na noite das eleições - "se desejado pelas outras partidos". "Eu farei tudo para alcançar um governo de maioria", afirmou, ou "estou aberto a soluções e não participo de exclusivismo".

Se isso também poderia significar tolerar uma perspectiva de coalizão de três partidos sob liderança do CDU, ainda está por ser visto. Ou ele está falando sobre um governo de maioria com a participação de sua Esquerda, que tem 12 cadeiras no parlamento estadual? Pelo menos a líder da Esquerda na Turíngia, Ulrike Grande-Rohtig, pede uma revisão da resolução de incompatibilidade do CDU - que atualmente se aplica tanto ao AfD quanto à Esquerda.

Ramelow está esperando uma ligação do CDU.

"Eu não preciso especular", diz Ramelow, pointing out that it's up to Voigt to initiate talks with the democratic parties. The CDU, with the most seats (23), has the mandate to form the government. His Left Party is open to negotiations, "if Mr. Voigt calls."

The 47-year-old Voigt plans to initially speak with BSW and SPD, and probably only with Ramelow about the 2025 budget draft. Former Thuringia CDU Minister-President Christine Lieberknecht at least advocates for talks with the Left. "You can't ignore the Left, even just for tolerance. That's math - nothing else," she told the Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Papel de Mediador na Coalizão Poker

O cientista político Torsten Oppelland considera uma coalizão de CDU, BSW e SPD - um modelo único na Alemanha - plausível. "No nível político estadual, as diferenças políticas entre o CDU e o partido de Wagenknecht não são tão significativas", ele afirma.

No final, a situação lembra a coalizão de Ramelow em 2020 - sua aliança com SPD e Verdes também não tinha maioria. Havia pelo menos um pacto de estabilidade de um ano com o CDU. Tolerar um governo liderado pelo CDU da Esquerda não é um pré-requisito. "Mas no final, é isso que vai acontecer", acredita Oppelland.

E qual é o papel que Ramelow vê para si mesmo? Ele permanecerá Ministro-Presidente até que um novo governo esteja no lugar, provavelmente até meados de setembro após a sessão constitutiva do Landtag. Diferente de Voigt e do duro do AfD Björn Höcke, Ramelow venceu sua circunscrição estadual diretamente e, segundo suas próprias declarações, exercerá seu mandato como membro do parlamento.

No poker da coalizão, o experiente político, ex-sindicalista e árbitro de ferrovias Ramelow pode enxergar um papel mediador para si mesmo. "Sim, se for desejado. Eu posso tentar trazer os partidos à mesa", diz Ramelow. O primeiro desafio é a eleição de um presidente do Landtag. O direito de propor um candidato pertence ao partido mais forte - o AfD.

