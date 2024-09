A Autoridade foi encarregada de apresentar uma proposta de mandato destinado a proteger os trabalhadores contra os perigos decorrentes da exposição a radiações de natureza ionizante.

04:44 Especialistas Preveem Controvérsia sobre 'Barreira' dentro da CDUDiante do cenário político complexo na Turíngia, a CDU deve ponderar sobre uma aliança com o partido da Esquerda, segundo o especialista político Oliver Lembcke da Universidade Ruhr em Bochum. No entanto, esse movimento inevitavelmente reacenderia o debate sobre a 'barreira' para a direita, em direção à AfD, ressaltou ele. "Se você começar a questionar uma barreira, terá que debater a outra também."

03:31 Saxônia: Urban e Kretschmer Conquistam Cadeiras DiretasO candidato principal da AfD na Saxônia, Jörg Urban, garantiu uma cadeira direta nas eleições estaduais. Urban liderou na circunscrição Bautzen 5 com 42,4% dos primeiros votos, superando o candidato da CDU Marko Schiemann, que conseguiu 38,1%. No geral, a CDU saiu vitoriosa por uma margem estreita nas eleições estaduais da Saxônia em relação à AfD. O ministro-presidente Michael Kretschmer também manteve sua cadeira direta na circunscrição Görlitz 2 com 47,2% dos votos.

02:18 Esken Lamenta Declaração em Solingen, Quer Aprender com Ataques IslamistasA presidente do SPD, Saskia Esken, voltou atrás em sua declaração em programas de debates de que não havia muito a aprender com o ataque terrorista motivado por islamismo em Solingen. Ela admitiu: "Isso definitivamente não foi uma declaração inteligente ou correta." Ela afirmou ainda: "Precisamos aprender com esse ataque e outros que o antecederam, bem como com potenciais ataques futuros, que precisamos levar o islamismo e a ameaça do terrorismo islamista mais a sério do que temos até agora." Nesse contexto, Esken se referiu ao pacote de medidas do governo federal.

01:34 Oettinger Apoia Merz como Candidato a ChancelerAs conversas pós-eleições na Saxônia e na Turíngia têm gerado debates sobre o candidato a chanceler da União para as próximas eleições federais. O ex-ministro-presidente do Baden-Württemberg e comissário europeu Günther Oettinger apoia o presidente da CDU, Friedrich Merz, e incentiva uma ação rápida. "Não nomeá-lo imediatamente após as eleições na Brandemburgo seria um erro", disse Oettinger ao Tagesspiegel. "Vejo um apoio amplo dentro do meu partido para dar a Merz a oportunidade de liderar." Sentimentos semelhantes foram expressos pelo líder de negócios parlamentares da União, Thorsten Frei, e pelo ex-ministro do Interior federal, Horst Seehofer.

01:01 Berger Conquista Cadeira Direta para os Eleitores Livres na SaxôniaO prefeito de Grimma, Matthias Berger, conseguiu uma vaga no parlamento estadual da Saxônia pelo partido Eleitores Livres. Berger obteve um impressionante 36,6% dos votos na circunscrição eleitoral Leipzig Land 3, segundo dados da comissão eleitoral estadual. Berger era o candidato principal dos Eleitores Livres na Saxônia, embora o partido tenha obtido apenas 2,3% dos segundos votos nacionalmente.

00:29 Governo de Minoria Possível na Saxônia, segundo TrägerO cientista político de Leipzig, Hendrik Träger, propõe um governo de minoria da CDU e do SPD na Saxônia, com o apoio da aliança de Sahra Wagenknecht. "Para isso, o BSW não precisa aprovar explicitamente os projetos de lei do governo; bastaria se seus deputados se abstivessem nas votações. Isso permitiria à CDU e ao SPD governar com uma maioria relativa", disse Träger. "Such governments are common in Scandinavian countries, so it would be wise to consider options beyond Germany's horizon."

00:09 Ramelow Oferece Apoio a Voigt para um Governo Estável em ErfurtO ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, concordou em ajudar o líder estadual da CDU, Mario Voigt, a formar um governo de maioria no parlamento estadual de Erfurt. "Um governo estadual funcional é essencial, embora eu não faça mais parte dele", disse o político da Esquerda à TV Phoenix. "Apoio aqueles que têm o mandato dos eleitores para formar um governo de maioria dentro do espectro democrático." Ele não é hostil ao BSW ou à CDU. "Eu me oponho à normalização do fascismo", disse Ramelow, afirmando que seu objetivo é evitar uma "situação de chantagem parlamentar" em que a AfD manipula outros partidos. Ramelow deve ingressar no novo parlamento estadual com um mandato direto. Até agora, a CDU rejeitou qualquer cooperação com a Esquerda.

23:29 Höcke Garante Cadeira no Parlamento da Turíngia via Lista de ClassificaçãoA AfD conquista vitórias com seus candidatos diretos em 29 das 44 circunscrições eleitorais. No entanto, o líder da fração Björn Höcke perde para o político da CDU Christian Tischner na circunscrição eleitoral Greiz II. No entanto, o forte resultado de 32,8% dos segundos votos para a AfD garante que eles obtenham mais cadeiras no parlamento estadual do que candidatos diretos. Como resultado, Höcke conquista uma cadeira no parlamento estadual via lista de classificação, que lidera. Sem um candidato eleito diretamente disposto a abrir mão de sua cadeira, Höcke provavelmente teria reivindicado a vaga.

11:13 Resultados Preliminares: AfD Chega ao Primeiro Lugar na Turíngia, CDU Pode Negociar com a Esquerda, Greens e FDP À MargemNa Turíngia, a AfD conseguiu o maior número de votos em uma eleição estadual na Alemanha pela primeira vez. O partido, liderado pelo candidato à frente Björn Höcke, viu um aumento significativo de 32,8% após a contagem de todas as urnas. No entanto, a AfD não poderá realizar sua ambição de governar devido à relutância das partidos democráticos em formar uma coalizão com ela. Como a segunda força mais forte, a CDU é esperada para engajar em discussões com a Esquerda para uma coalizão de governo estável. Uma maioria com SPD e BSW fica aquém por um único voto.

11:03 Partido da Esquerda Garante Dois Mandatos Diretos no Parlamento da SaxôniaO Partido da Esquerda garantiu dois mandatos diretos em Leipzig, assegurando sua presença no parlamento apesar das estimativas iniciais sugerirem que não havia ultrapassado a faixa de 5%. Este desenvolvimento significa que a atual coalizão Kenya de CDU, Greens e SPD já não detém uma maioria.

10:54 Líder do Partido Verde: Migração e Crise da Ucrânia Fatores MaioresO líder do Partido Verde, Omid Nouripour, atribui os resultados das eleições estaduais da Saxônia e Turíngia principalmente aos assuntos de migração e crise da Ucrânia. Ele afirmou durante uma entrevista com a TV Phoenix, "É evidente que a migração e a questão da paz na Ucrânia jogaram um papel crucial nas etapas finais." Apesar dos esforços do governo federal para abordar esses assuntos, "estamos sofrendo devido às discussões desnecessariamente contenciosas em público desta coalizão."

10:39 Turíngia: CDU, BSW e SPD Sem MaioriaA coalizão minoritária vermelho-vermelho-verde na Turíngia sob o Ministro-Presidente Ramelow chegou ao fim. Com nenhum partido disposto a formar uma coalizão com a AfD, a opção mais plausível para uma coalizão de governo é uma união sem precedentes de CDU, BSW e SPD. No entanto, de acordo com as estimativas atuais (às 22h15), esta assembleia falta um único assento para atingir uma maioria na Assembleia Estadual, o que requer a participação do Partido da Esquerda.

10:24 Candidato à Frente da CDU Voigt Não Consegue Mandato Direto na TuríngiaO candidato à frente da CDU, Mario Voigt, não conseguiu garantir um mandato direto na Turíngia, obtendo 37,4% dos primeiros votos no distrito de Saale-Holzland II e ficando em segundo lugar atrás do candidato da AfD Wiebke Muhsal, que conseguiu 39,2%. Voigt havia sido eleito como candidato direto em 2019.

10:07 Turíngia: Um Terço dos Jovens Eleitores Opta pela AfDMais de um terço dos jovens eleitores na Turíngia escolheu a AfD, um partido que a agência de inteligência doméstica considera de extrema-direita. Uma pesquisa da infratest dimap para a ARD encontrou 38% de 18 a 24 anos na Turíngia que votaram na AfD. O Partido da Esquerda obteve 16%, a CDU 13% e os Verdes apenas 6% entre os jovens eleitores.

09:39 Kretschmer Vence Mandato Direto na SaxôniaO Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, venceu o mandato direto em sua circunscrição de Görlitz II, obtendo 47,2% dos votos e mantendo uma vantagem considerável sobre o candidato da AfD que obteve 39,4%. Apesar do mau desempenho de seu partido em sua circunscrição, a AfD emergiu como a força principal com 37,3% dos votos.

09:32 Projeções Atuais para a Saxônia: CDU Agora Leva por uma Grande MargemDe acordo com as projeções da ARD e ZDF, a CDU agora lidera a AfD por uma grande margem na Saxônia. A infratest dimap (ARD) e o Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) concordam que a CDU lidera por cerca de 1 ponto percentual, acumulando 31,5 a 31,8%, enquanto a AfD fica em 30,4 a 30,8%. Inicialmente, a Forschungsgruppe Wahlen relatou uma disputa apertada entre a CDU e a AfD, mas esta última continuou a roer a pequena vantagem da CDU. No entanto, na projeção da ARD, a CDU manteve sua liderança consistentemente.

09:21 Sonho de Ramelow Provavelmente Não Se RealizaráO Partido da Esquerda sofreu grandes perdas nas eleições estaduais da Turíngia, e o Ministro-Presidente Bodo Ramelow provavelmente renunciará. Um dos sonhos de Ramelow para a noite - que a AfD não obteria pelo menos um terço de todos os votos - parece improvável de se concretizar. A AfD parece ter alcançado isso, o que pode prejudicar decisões com uma maioria de dois terços.

09:13 SPD com Pontuações de Dígito Único, Mas Klingbeil Apoia ScholzApesar dos resultados desanimadores nas eleições estaduais da Turíngia e Saxônia, o Chanceler Federal Olaf Scholz ainda pode contar com o apoio de seu partido, a SPD, de acordo com o presidente da SPD, Lars Klingbeil. Em uma entrevista com a ZDF, Klingbeil afirmou, "E como presidente federal do partido, também espero que todos agora se esforcem ainda mais do que antes." O partido precisa colaborar para recuperar o apoio dos eleitores, expressou Klingbeil, "Todos devem agora jogar seu papel para melhorar a situação."

21:02 Kubicki critica coligação Sinal Verde: "Perdeu o apoio do povo" Após os partidos da coligação Sinal Verde terem obtido resultados abaixo do esperado nas eleições da Saxônia e da Turíngia, o vice-presidente do FDP, Wolfgang Kubicki, expressou suas preocupações sobre a coalizão federal. Ele escreveu no "X": "Os resultados das eleições revelam: A coligação Sinal Verde perdeu o apoio do povo". Se uma parte considerável dos eleitores rejeita a coalizão, é justo que haja consequências, argumentou ele. Kubicki expressou preocupação de que o público perceba que "essa coalizão está causando dano ao país". O FDP não conseguiu ultrapassar a barreira de 5% em ambas as eleições estaduais e agora está projetado como estando a apenas 1% disso.

20:41 Höcke não garante cadeira direta na Turíngia O líder do grupo parlamentar da AfD, Björn Höcke, não conseguiu garantir uma cadeira direta no parlamento estadual da Turíngia. De acordo com os relatórios da ntv, a AfD garantirá a cadeira de Höcke no parlamento estadual, com um membro da AfD abrindo mão de seu lugar em seu favor.

20:37 Entrada projetada para o Partido da Esquerda na Saxônia apesar de recuo de 4% Apesar de perdas significativas, o Partido da Esquerda é projetado para entrar no parlamento estadual da Saxônia. Embora não tenha ultrapassado a barreira de 5% nas segundas votações, atualmente estimada em 4,3% nas últimas projeções do ZDF, dois candidatos diretos do Partido da Esquerda em distritos de Leipzig estão confortavelmente à frente de seus concorrentes. Dois mandatos diretos poderiam dar ao Partido da Esquerda algumas cadeiras no novo parlamento estadual. Esses potenciais vencedores também poderiam assumir os primeiros lugares na lista estadual de seu partido, potencialmente impedindo uma maioria para a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes, o que obrigaria o Ministro-Presidente Kretschmer a buscar apoio do BSW para uma maioria de governo.

20:28 AfD continua a crescer nas projeções das eleições na Turíngia As últimas projeções do ZDF para os resultados das eleições na Turíngia mostram que a AfD continua a aumentar sua participação, alcançando 33,4%. A CDU está em 23,8%, o SWB em 15,5%, o Partido da Esquerda em 11,9%, o SPD em 6,0% e os Verdes em 3,4%. Com o FDP ainda não conseguindo ultrapassar 1,2%.

20:17 CDU lidera AfD na Saxônia por uma pequena margem De acordo com as últimas projeções do ZDF, a CDU na Saxônia tem uma vantagem de apenas 0,1 ponto percentual sobre a AfD. Os cristãos-democratas estão em 31,5%, enquanto a AfD, classificada como extremista de direita pela agência de inteligência interna, está em 31,4%. Na Turíngia, a AfD supostamente ultrapassou a CDU, de acordo com as projeções. Os Verdes na Saxônia estão atualmente em 5,1% e enfrentam incerteza sobre suas cadeiras no parlamento. O Partido da Esquerda, projetado em 4,3%, tem poucas chances de entrar. O SPD, com 7,6%, está garantido em um lugar no parlamento estadual.

19:56 Entrada direta de Höcke no parlamento estadual da Turíngia em risco A entrada direta do líder da fração da AfD, Björn Höcke, no parlamento estadual da Turíngia está em risco. Com 68 das 74 circunscrições eleitorais apuradas, o candidato da CDU Christian Tischner lidera com 42,3% dos votos, à frente de Höcke com 40,4%. Se Tischner vencer a maioria dos votos na circunscrição eleitoral Greiz II, Höcke não garantirá um mandato direto e terá que confiar em uma cadeira através da lista estadual. No entanto, se muitos candidatos da AfD tiverem sucesso como candidatos diretos, ninguém entrará no parlamento através da lista estadual.

19:50 Höcke otimista sobre o sucesso da AfD: "Estratagemas de barreira desmoronaram" Na Turíngia, a AfD é projetada para entrar no parlamento estadual como a força mais forte. "Estratagemas de barreira desmoronaram", conclui o candidato principal do partido, Björn Höcke. Em uma entrevista à ntv, ele descreve o resultado eleitoral como "um feito histórico" e discute a formação do governo que vem por aí.

19:42 Ramelow admite "erosão" do Partido da Esquerda devido à CDU e BSW O Ministro-Presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, reconhece duas razões para a "erosão" percebida do Partido da Esquerda. Ele atribui isso a "uma CDU que tem continuamente equiparado a AfD e a Esquerda, fazendo com que a 'exclusão' sempre seja dirigida a nós, apesar de termos compartilhado o poder no estado por cinco anos" e a "um BSW que declarou que tomaria 17% dos votos para a AfD, mas na realidade, eles tomaram votos de nós". No entanto, Ramelow expressou alegria com a alta participação dos eleitores.

19:26 Nouripour sobre o sucesso da AfD: "Meus pensamentos vão para aqueles que têm medo" A AfD é projetada para vencer mais de 30% nas eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia, deixando os partidos da coalizão muito para trás. O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, vê o resultado eleitoral da AfD como "um divisor de águas" e um chamado para proteger a democracia juntos.

19:13 Última previsão para Saxônia: vitória da CDU se aproximaA última previsão da ZDF indica uma vantagem estreita para a CDU na Saxônia: os Democratas Cristãos estão liderando com 31,7% dos votos, seguidos de perto pela AfD com 31,4%. O BSW fica com 11,4%, enquanto o SPD fica para trás com 7,8%. Os Verdes estão garantidos para entrar no parlamento estadual com 5,5%, mas a Esquerda não deve atingir a marca de 5% com 4,3%.

19:08 Wagenknecht quer coalizão com a CDU e SPD na TuríngiaO líder do BSW, Sahra Wagenknecht, expressou interesse em formar uma coalizão com a CDU e possivelmente com o SPD na Turíngia. Ela declarou na ARD: "Estamos otimistas de que podemos estabelecer um bom governo com a CDU - provavelmente também com o SPD". Após cinco anos de governo de minoria, as pessoas procuram um governo majoritário estável que aborde questões como a grave escassez de professores na Turíngia. Ao mesmo tempo, as pessoas procuram um governo estadual que expresse suas preocupações na política federal - um governo, segundo Wagenknecht, que defende "paz, diplomacia" e se opõe à instalação de mísseis norte-americanos na Alemanha. Cooperação com a AfD é inconcebível para o líder do partido da Turíngia.

19:02 Previsão revisada para Turíngia: AfD mantém tendência de altaUma projeção da ZDF para os resultados das eleições na Turíngia indica um melhor desempenho da AfD do que initially anticipated. De acordo com isso, os extremistas de direita estão alcançando 33,1% dos votos no estado. A CDU está em 24,3%, a aliança de Sahra Wagenknecht em 15%. A Esquerda, atualmente liderada pelo popular Ministro-Presidente Bodo Ramelow, deve perder quase 8 pontos percentuais e está projetada para receber 11,7%. O SPD fica em 6,6%, e os Verdes são previstos para ganhar 4% dos votos.

18:56 Verdes abalados com o sucesso da AfD na TuríngiaOs políticos verdes federais estão alarmados com o sucesso da AfD na Turíngia, mais do que com a própria derrota nas eleições estaduais. A vice-presidente do Bundestag dos Verdes, Katrin Göring-Eckardt, vê o sucesso dos extremistas de direita como "onda de choque" para a Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, lamenta o fracasso do seu partido e sugere que é ofuscado "quando consideramos que a AfD se tornou a força mais forte em um parlamento estadual".

18:48 Kretschmer sobre a Saxônia: "Temos Motivos para Comemorar"O atual Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, vê a CDU como uma pedra angular na coalizão. Ele declarou na celebração eleitoral do seu partido: "Temos todos os motivos para comemorar". Ele notou: "Atrás de nós há cinco anos desafiadores", e reconheceu que o povo da Saxônia confiou na CDU, optando por não emitir um voto de protesto. "Entendemos que o povo está desapontado com a situação em Berlim".

18:39 Resultado inicial para a Saxônia: vantagem da CDU sobre a AfD diminuiDe acordo com as projeções iniciais da ZDF, a vantagem da CDU sobre a AfD nas eleições estaduais da Saxônia diminuiu: a CDU agora tem uma vantagem estreita com 31,9% contra 31,3% dos votos. O BSW fica em 11,6%, enquanto o SPD fica em 7,8%. Os Verdes mal conseguiriam entrar no parlamento estadual com 5,2%, mas a Esquerda não atingiria a marca de 5% com 4,5%.

18:33 Weidel exige representação da AfD no governo da Turíngia e SaxôniaA chefe federal do partido AfD, Alice Weidel, reivindica um papel para o seu partido no governo da Turíngia e Saxônia. "Em circunstâncias normais, seguindo as práticas neste país, o partido mais forte, que é a AfD, estaria envolvido nas negociações", diz Weidel na ARD, referindo-se à Turíngia. "O eleitorado quer que a AfD participe do governo. Atraímos 30% dos eleitores em ambos os estados federais, e sem nós, um governo estável não é sequer possível".

18:30 Kuhnert reconhece resultados modestos do SPD na Turíngia e SaxôniaO secretário-geral do SPD, Kevin Kuhnert, reconhece os resultados modestos do seu partido nas eleições da Turíngia e Saxônia. "Esta não é uma noite para comemorar para o SPD", disse ele na ARD. Apesar das dificuldades, o SPD não desistiu. "Havia um risco real de ser expulso dos parlamentos estaduais", disse Kuhnert. "Lutar vale a pena, somos necessários". É necessária uma mudança significativa, segundo Kuhnert, que cita a necessidade de mais clareza e escuta aos eleitores, e chama para uma colaboração com o Chanceler Olaf Scholz.

18:23 Höcke comemora resultado da Turíngia como "triumfo histórico"O líder do grupo parlamentar da AfD, Björn Höcke, vê o resultado da Turíngia como "histórico". A AfD é agora o partido do povo líder no estado federal, "a bobagem da barreira de mentiras deve ser abandonada", declarou Höcke na MDR. Ele acredita que a mudança só virá através da AfD.

18:21 Chrupalla sobre a Turíngia: "Inclusive com a CDU"O líder do partido AfD, Tino Chrupalla, está entusiasmado com o desempenho do seu partido, afirmando que a vontade dos eleitores trouxe uma mudança na política em ambos os estados federais. Ele discutiu isso com a ZDF, acrescentando que, na Saxônia, eles estão empatados com a CDU. O AfD está aberto ao diálogo com todos os partidos.

18:17 Linnemann do CDU: Sem Aliança com o AfDO secretário-geral do CDU, Carsten Linnemann, descartou qualquer aliança com o AfD na Turíngia ou Saxônia. Ele enfatizou isso na ARD, afirmando que eles formarão governos a partir do centro do parlamento e estão confiantes no seu sucesso. O CDU é o último partido popular, atuando como uma "barreira", enquanto os "partidos de semáforo" sofreram punições.

18:13 Potencial Vitória do CDU na Saxônia: 12% para o BSW, Verdes na Corda BambaAs projeções iniciais para a eleição estadual da Saxônia mostram o CDU ligeiramente à frente com 31,5% dos votos, logo atrás do AfD com 30%. O BSW é a terceira força mais forte com 12%, e o SPD permanece no parlamento estadual com 8,5%. Os Verdes estão lutando para manter uma cadeira com 5,5%, enquanto a Esquerda está fora com 4% e o FDP está ausente do novo parlamento.

18:10 Previsão de Vitória do AfD na Turíngia: BSW em 16%As primeiras projeções para a eleição estadual da Turíngia indicam uma clara liderança do AfD com 30,5%, seguido pelo CDU com 24,5% e a Esquerda com 12,5%. O SPD está no parlamento estadual com 7%, e o BSW provavelmente entrará com 16%. Os Verdes e o FDP estão abaixo de 5%.

18:01 AfD na Frente na Turíngia, BSW em Dígitos Duplos na SaxôniaSegundo as primeiras projeções após a eleição estadual da Turíngia, o AfD é a força mais forte, como esperado. O SPD consegue ultrapassar a barreira de 5%, mas os Verdes e o FDP não. Na Saxônia, o BSW alcança um resultado de dígitos duplos do zero. O CDU está ligeiramente à frente do AfD. A Esquerda e o FDP não seriam representados no parlamento estadual, de acordo com a projeção, mas os Verdes permaneceriam.

17:18 Cadeira de Höcke em Dúvida para o Parlamento Estadual da TuríngiaO líder da fração do AfD, Björn Höcke, na Turíngia pode não garantir uma cadeira no parlamento estadual que se aproxima. Seus colegas de partido poderiam até mesmo impedi-lo de entrar. Muitos candidatos do AfD têm boas chances de vencer nas circunscrições, mas Höcke tem um forte concorrente no candidato do CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição Greiz II. Se Tischner vencer e o AfD ganhar mais mandatos diretos do que podem acomodar, ninguém poderá entrar pela lista estadual, nem mesmo Höcke, que ocupa o primeiro lugar. Nesse cenário, o AfD pode tentar persuadir um candidato direto bem-sucedido a renunciar à sua cadeira no parlamento estadual, permitindo que Höcke assegure seu mandato.

16:48 Mídia Excluída da Festa Eleitoral do AfD na TuríngiaHá uma alta probabilidade de não haver cobertura da mídia na festa eleitoral do AfD na Turíngia. O partido, classificado como extremista de direita pela agência de inteligência interna, tentou proibir vários meios de comunicação do evento. No entanto, um tribunal proibiu isso, levando a partido estadual a banir todos os meios de comunicação. Um porta-voz do partido citou problemas organizacionais, afirmando que não havia espaço suficiente no local para todos os representantes da mídia que solicitaram credenciamento.

16:29 24% de Votos por Correio na SaxôniaPara a eleição que o ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, do CDU, referiu-se como uma "eleição decisiva" para o estado, quase um quarto dos eleitores já votou por correio. O comissário eleitoral do estado espera que 24,6% dos eleitores tenham votado por correio. A participação dos eleitores hoje foi apenas ligeiramente maior do que em 2019 à tarde.

15:52 Höcke Vota, Ramelow com EsposaO chairman do estado do AfD e candidato principal da Turíngia, Björn Höcke, votou ao meio-dia. Höcke chegou à sua seção de votação em um Lada Niva, um veículo off-road fabricado na Rússia. Höcke votou em Bornhagen no distrito de Eichsfeld. O ministro-presidente Bodo Ramelow votou na capital do estado de Erfurt, acompanhado por sua esposa, Germana Alberti vom Hofe. Com 68 anos, Ramelow tem sido o chefe do governo no Estado Livre desde 2014, liderando uma coalizão de minoria.

15:40 Maior Participação dos Eleitores do que nas Eleições Anteriores na Turíngia e SaxôniaNa Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam votado às 14h, um aumento de mais de 2 pontos em comparação com a eleição anterior realizada há cinco anos. Isso sugere uma alta participação, com votos por correio ainda não contabilizados, como afirmou o comissário eleitoral. Da mesma forma, na Saxônia, a participação também foi ligeiramente maior do que em 2019, com 35,4%. No entanto, o comissário eleitoral espera um aumento significativo nos votos por correio em comparação com 2019. As seções de votação em ambos os estados fecharão às 18h.

15:13 Kretschmer Espera pelo Sucesso dos Partidos da Coalizão no Parlamento Estadual

14:40 Questões Importantes para Saxônia e Turíngia Uma grande pesquisa revela que quase um terço das pessoas em Saxônia e Turíngia planeja votar no AfD nas eleições de 1º de setembro. A pesquisa traz à tona por quê isso está acontecendo, destacando preocupações e problemas significativos. A migração é apenas uma das muitas questões.

14:13 Höcke Sai do local de Votação Rápido No dia da eleição estadual da Turíngia, o candidato principal do AfD, Björn Höcke, vota por volta do meio-dia. O político de extrema direita deixa o local de votação de Bornhagen rapidamente e não fala com jornalistas no local. Depois de ter perdido para o candidato do CDU em sua circunscrição eleitoral de Eichsfeld, Höcke decidiu mudar para a circunscrição de Greiz. No entanto, ele ainda enfrenta uma provável derrota contra o CDU lá.

13:50 Participação de Eleitores na Turíngia Similar à de 2019 ao Meio-dia Na Turíngia, a participação dos eleitores parece ser semelhante à da eleição parlamentar anterior. De acordo com o comissário eleitoral estadual, cerca de 32% dos eleitores inscritos haviam votado em locais de votação até o meio-dia. Os votos por correio não estão incluídos nessas estatísticas. À mesma hora nas eleições estaduais de 2019, a participação dos eleitores foi de 31,2%. Parece haver mais interesse nesta eleição estadual do que nas recentes eleições europeias e locais, onde a participação dos eleitores foi de 24,3% à mesma hora.

13:29 Alta Participação de Eleitores Esperada na Saxônia Uma alta participação de eleitores é esperada na eleição estadual da Saxônia. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores inscritos haviam votado, de acordo com a Oficina Estadual de Estatísticas em Kamenz. À mesma hora na eleição estadual anterior de 2019, a figura foi de 26,2%. Os votos por correio ainda não estão incluídos nessas estimativas preliminares. Espera-se que 24,6% dos eleitores inscritos exerçam seu direito de voto por correio, em comparação com 16,9% em 2019. A oficina eleitoral estadual relata que as eleições até agora têm transcorrido sem interrupções, sem problemas conhecidos.

13:11 Possível Impacto dos Resultados das Eleições Estaduais em Berlim Os resultados das eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia ainda estão pendentes. O cientista político Albrecht von Lucke sugere que, se o SPD não conseguir entrar no parlamento estadual, será quase como um terremoto.

12:44 Investigação sobre Ameaça em Local de Votação em Gera A polícia em Gera está investigando uma ameaça feita em um local de votação. Um homem usando uma camisa do AfD entrou no local de votação para votar pela manhã, mas sua camisa continha publicidade partidária proibida dentro do local de votação. Após ser solicitado a remover a camisa, o homem concordou, mas posteriormente ameaçou retornar, expressando insatisfação com seu tratamento. A polícia tomou um depoimento e advertiu o homem. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando pichações políticas perto dos locais de votação como casos de dano criminal.

12:15 Correctiv Advertiu sobre Informações Falsas em Circulação A rede de pesquisa Correctiv alerta contra uma afirmação falsa recorrente de que assinaturas nas cédulas protegem contra manipulação de votos. De fato, a oficina do presidente federal confirmou ao Correctiv que o papel de votação não deve ser assinado. Assinar o papel de votação pelo eleitor pode colocar em risco o sigilo do voto, tornando a cédula inteira inválida.

11:51 Voigt Espera por uma Maioria Estável na Turíngia O candidato principal do CDU na Turíngia, Mario Voigt, também votou. Ele espera "que muitos turíngios vão às urnas e exercem seu direito de determinar o futuro de nosso estado", disse ele após votar em Jena. Ele também espera por "relações de maioria estável" para permitir que o estado volte a avançar.

11:25 Aumento de Ataques de Extremistas de Direita em Sonneberg Sonneberg, o primeiro distrito da Alemanha a ser liderado por um político do AfD, relatou um aumento de ataques de extrema direita. Activistas queixam-se de terem sido ameaçados e muitos desistiram do seu trabalho como resultado. Além disso, o número de ataques de extrema direita aumentou cinco vezes num ano. Especialistas vêem uma possível ligação ao administrador distrital do AfD.

10:57 Kretschmer Fala sobre a Importância da Eleição Estadual em Dresden O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, se refere à eleição estadual como "provavelmente a eleição mais importante em 34 anos". Após votar em Dresden, ele agradece a muitas pessoas que "votaram de forma diferente" no passado, mas escolheram "a grande força no centro burguês", ou seja, a União Saxã. "Este entendimento permitirá uma formação de governo que sirva esta terra", Kretschmer continua. Em recentes pesquisas, seu CDU está em uma disputa apertada com o AfD.

10:30 Ramelow: "Aliança Wagenknecht Não Está em Campo" O ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, vê o dia da eleição como uma "celebração da democracia", apesar do possível loss de seu assento. Durante uma entrevista com a ntv, o político do Partido da Esquerda explica por que se opõe a um governo de minoria e expressa dúvidas sobre as capacidades do BSW.

09:59 "Sem Sensibilidade Histórica" - Historiador Crítica Data de EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais na Saxônia e Turíngia no 85º aniversário da invasão alemã da Polônia em 1939. De acordo com o diretor do Instituto Alemão-Polonês, falando ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), quem acreditasse que seria apropriado realizar eleições em 1º de setembro não tinha compreensão da história. Quanto ao AfD, classificado como "direita extrema" pelos serviços de inteligência interna de ambos os estados, Loew expressou preocupação: "Isso poderia levar a conotações desfavoráveis se um partido emergir vitorioso em Dresden e Erfurt, especialmente considerando sua ligação nebulosa com a era NS."

09:30 "Eleição Crucial": Todas as Informações sobre a Eleição Estatal da SaxôniaMais de 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a chance hoje de determinar a direção política do parlamento estadual de Dresden. Se a CDU perder sua posição como maior partido no estado, que mantém desde 1990, isso marcaria uma mudança significativa. O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, chama a eleição de "crucial". "Tudo está em jogo aqui."

09:05 Kretschmer Acusa Coligação Sinal de Campanha TardiaAs eleições na Saxônia estão em andamento; o ministro-presidente Michael Kretschmer conseguirá manter a sequência de vitórias da CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele discute sua posição sobre o debate sobre refugiados, a coligação de sinalização e o conflito na Ucrânia.

08:46 Dados da Eleição da Turíngia Continuam...Chegou o dia da decisão: No coração da Alemanha, a pergunta é quem governará o estado de cerca de 2,1 milhões de habitantes pelos próximos cinco anos. O AfD, com Björn Höcke à frente, poderá subir ao topo na Turíngia?

08:24 Como o AfD Pode Minar a DemocraciaAs pesquisas sugerem que o AfD provavelmente terá influência significativa nas próximas eleições na Saxônia e Turíngia. Isso, de acordo com um grupo de pesquisa, é um problema para as instituições democráticas, já que elas podem não ser tão robustas quanto se acredita.

08:00 Estações de Votação na Turíngia e Saxônia Abrem

Hoje, são realizadas eleições para novos parlamentos estaduais na Turíngia e na Saxônia. Nas pesquisas, o AfD é previsto para vencer na Turíngia. Na Saxônia, a CDU, liderada pelo atual ministro-presidente Michael Kretschmer, e o AfD estão empatados. As projeções são esperadas por volta das 18h, quando as estações de votação fecharem. Essas eleições servem como um teste para a coalizão de sinalização em Berlim para a atual coalizão vermelho-verde no Thuringia liderada pelo ministro-presidente Bodo Ramelow (Esquerda), que não possui maioria nas pesquisas. Uma possível solução é uma coalizão da CDU, da Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e do SPD. Na Saxônia, permanece incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes manterá sua maioria. Kretschmer não descarta uma aliança com a BSW. O partido da Esquerda corre o risco de ser expulso do parlamento na Saxônia, enquanto o mesmo destino poderia atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

