A Autoridade foi encarregada de apresentar um plano de regulamentação destinado a proteger os trabalhadores dos perigos decorrentes da exposição a radiações ionizantes.

11:25 Aumento de Ações Extremistas em SonnebergSonneberg se torna o primeiro distrito alemão a ser liderado por um político da AfD. Ativistas alegam se sentir intensamente ameaçados, resultando no abandono de seus cargos por vários indivíduos. Além disso, relatórios sugerem um aumento significativo de ataques extremistas no distrito, cerca de cinco vezes mais em um ano. Especialistas conectam essa escalada ao administrador do distrito da AfD.

10:57 Kretschmer Aborda Eleitores na UrnaO primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, descreve as eleições parlamentares do estado como "potencialmente as mais importantes em 34 anos". Após votar em Dresden, ele expressa gratidão às pessoas que 'escolheram diferente' em eleições anteriores, mas agora selecionaram o 'elemento poderoso no centro democrático', ou seja, a União Saxã. "Tal harmonia facilitará a formação de um governo que sirva este estado", conclui Kretschmer. As últimas pesquisas sugerem uma disputa apertada entre seu CDU e a AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht Excluída da UrnaPara o primeiro-ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia das eleições é "uma celebração da democracia" - apesar do risco de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda justifica sua oposição a um governo de minoria e questiona a credibilidade do BSW.

09:59 "Falta de Sensibilidade Histórica" - Historiador Preocupado com a Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data das eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia no 85º aniversário da invasão da Alemanha em 1939. "Pessoas que acharam que era uma boa ideia realizar eleições em 1º de setembro mostram falta de sensibilidade histórica", diz o diretor do Instituto Alemão-Polonês ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Quanto à AfD, um partido classificado como "seguramente de extrema direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, Loew acrescentou: "Isso pode levar a conotações altamente infelizes se um partido com ligações pouco claras com a era nazista também triunfar em Dresden e Erfurt".

09:30 "Eleição Crítica": Todas as Informações sobre as Eleições Estaduais da SaxôniaAproximadamente 3,3 milhões de eleitores na Saxônia podem moldar o futuro político do parlamento estadual de Dresden hoje. O CDU pode perder sua posição como força dominante no estado pela primeira vez desde 1990. O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, descreve isso como uma "eleição crítica". "Trata-se de tudo".

09:05 Kretschmer Acusa 'Coalizão Sinal de Trânsito' de Pânico Pré-EleitoralHoje é dia de eleições na Saxônia, e a pergunta é: o ministro-presidente Michael Kretschmer conseguirá manter a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele discute sua posição sobre o debate sobre refugiados, a 'Coalizão Sinal de Trânsito' e a guerra na Ucrânia.

08:24 A AfD pode ameaçar a democracia?

As pesquisas sugerem que a AfD provavelmente exercerá uma influência significativa nas eleições upcoming em Saxônia e Turíngia. Isso representa uma ameaça significativa às instituições democráticas, como indica a pesquisa. A regra de direito pode não ser tão robusta quanto muitos acreditam.

08:00 this is the translated text:As urnas estão abertas na Turíngia e na Saxônia hoje. Nas pesquisas, a AfD lidera claramente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU liderado pelo atual ministro-presidente Michael Kretschmer e a AfD estão empatados. As primeiras previsões são esperadas com o fechamento das urnas às 18h. As eleições nestes dois estados alemães orientais servem como uma espécie de termômetro para a 'Coalizão Sinal de Trânsito' em Berlim.

Para o atual governo da Turíngia, a coalizão vermelho-verde-preta liderada pelo ministro-presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria nas pesquisas. Uma coalizão potencial após as eleições poderia ser composta pelo CDU, a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD. Na Saxônia, fica incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes continuará a ter maioria. Kretschmer não descarta uma aliança com a BSW. O partido da Esquerda corre o risco de ser removido do parlamento na Saxônia. O mesmo destino ameaça os Verdes e o FDP na Turíngia.

