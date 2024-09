A Autoridade Federal defende a protecção dos endereços IP

Para fortalecer os esforços na proteção de crianças contra predadores on-line, a Comissária de Proteção de Dados da Alemanha, Kerstin Claus, defende a retenção compulsória de endereços IP. De acordo com Claus, o acesso rápido aos dados de comunicação digital pode ser fundamental para identificar criminosos e potencialmente resgatar crianças de perigo iminente. Esta proposta recebe o apoio da Polícia Federal Criminal.

Na luta contra a exploração infantil, a Comissária Kerstin Claus defende o armazenamento obrigatório de endereços IP pelos provedores de serviços de internet e móvel. Em casos de abuso sexual, o acesso rápido aos dados de comunicação armazenados pode ser vital para identificar os responsáveis e salvar crianças de perigo imediato, ela explicou à Agência de Notícias da Alemanha. Benjamin Limbach, Ministro da Justiça dos Verdes da Renânia do Norte-Vestfália, compartilha desta crença e anunciou uma iniciativa semelhante no Bundesrat esta semana. "Se nossas autoridades suspeitarem que usuários da internet estão planejando crimes graves, eles deveriam ser legalmente autorizados, após aprovação judicial, a identificar as pessoas por trás dos endereços IP", disse Limbach. O objetivo é explicitamente proteger os endereços IP e não armazenar conteúdo, locais ou perfis de movimento.

Limbach espera o apoio do governo federal para esta proposta e a alteração da Lei de Telecomunicações pelo Parlamento Alemão. O Partido Verde mudou sua posição sobre esta questão, enfatizando-a como uma "intervenção minimamente invasiva", não "retenção de dados em massa".

O acesso aos dados armazenados poderia, segundo Claus, ajudar a prender criminosos e resgatar crianças de "situações de abuso agudas". Em particular, quando as autoridades investigativas suspeitam de conteúdo criado recentemente e desconhecido anteriormente, o computador usado pode ser rastreado através dos endereços IP. Frequentemente, os endereços IP são "a única chave para ajudar rapidamente e abrangentemente as crianças".

A Polícia Federal Criminal também apoia esta iniciativa, como indicado em um relatório de 2021 que sugeriu que o armazenamento de endereços IP por 14 dias poderia aumentar a taxa de sucesso na identificação de criminosos. Um teste correspondente em 2022 resultou em um aumento da taxa de identificação de 41% para 80%. Embora o Ministério da Justiça Federal tenha rejeitado anteriormente uma ampla e uniforme retenção de dados, a Ministra do Interior Nancy Faeser agora apoia esta proposta. Recentemente, foram feitos pedidos para rever os regulamentos de retenção de dados após um suposto ataque terrorista em Solingen.

