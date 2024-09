A Autoridade é convidada a apresentar uma proposta de orientação regulamentar sobre a protecção dos trabalhadores contra os perigos decorrentes da exposição à radiação devida aos raios ionizantes.

18:13 Projeção para Saxônia: CDU mal supera AfD, BSW em 12%, Verdes passando raspandoDe acordo com as primeiras projeções para a eleição estadual da Saxônia, a CDU lidera com 31,5% dos votos, mal superando os 30% da AfD. O BSW segue de perto com 12%, garantindo uma posição notável. A SPD deve manter sua presença na Assembleia Estadual com 8,5%, enquanto os Verdes lutam para passar, atualmente com 5,5%. O partido da Esquerda e o FDP infelizmente não conseguem entrar no novo parlamento.

18:10 Projeção para Turíngia: AfD ultrapassa CDU, BSW marca 16%As primeiras projeções para a eleição estadual da Turíngia sugerem que a AfD lidera com 30,5% dos votos, seguida de perto pela CDU com 24,5%. O partido da Esquerda tem 12,5% dos votos, garantindo sua representação na Assembleia Estadual. O BSW também deve entrar na Assembleia Estadual, com 16% dos votos. Os Verdes e o FDP não conseguem obter mais de 5% dos votos.

18:01 AfD domina Turíngia, BSW atinge dois dígitos na Saxônia"Como esperado," a AfD surge como a força mais forte na Turíngia, de acordo com as primeiras projeções. A SPD consegue ultrapassar a barreira de 5%, enquanto os Verdes e o FDP não conseguem. Na Saxônia, o BSW alcança um resultado significativo de dois dígitos. A CDU mantém uma liderança apertada sobre a AfD. Com base nas projeções, a Esquerda e o FDP são pouco prováveis de garantir representação na Assembleia Estadual, enquanto os Verdes devem permanecer.

17:18 Risco potencial para Höcke no parlamento estadual da TuríngiaNa eleição estadual da Turíngia, o líder da fração da AfD, Björn Höcke, enfrenta um futuro incerto no parlamento estadual. Seus colegas de partido nas circunscrições têm melhores chances de garantir um mandato direto, o que pode colocar em risco a posição de Höcke. Na verdade, seu principal concorrente, Christian Tischner do CDU, ameaça ultrapassar Höcke na circunscrição compartilhada de Greiz II. Se Tischner garantir a vitória e a AfD ultrapassar seus votos de mandato direto atribuídos, nem Höcke nem qualquer outro candidato poderiam entrar pela lista estadual, mesmo que ranking em primeiro lugar. Nesse cenário, a AfD pode tentar persuadir um candidato direto bem-sucedido a abrir mão de sua cadeira, permitindo que Höcke retivesse seu mandato.

16:48 Festa eleitoral da AfD da Turíngia rejeita cobertura da mídiaÉ pouco provável que a festa eleitoral da AfD da Turíngia receba qualquer cobertura da mídia. Classificada como extremista de direita pelo escritório de proteção constitucional, o partido tentou excluir vários meios de comunicação do evento. No entanto, um tribunal interferiu, forçando o partido a excluir a imprensa devido a supostos problemas organizacionais, já que não podiam acomodar todos os representantes da mídia que procuraram credenciamento devido a limitações de espaço.

16:29 Aumento da participação dos eleitores por correspondência na SaxôniaPara a muito esperada eleição da Saxônia, liderada pelo Ministro-Presidente da CDU, Michael Kretschmer, quase um quarto (24,6%) dos eleitores já emitiram seus votos por correspondência. O supervisor da eleição estadual projeta uma maior participação dos eleitores em comparação a 2019, em torno de 35,4% à tarde. No entanto, eles esperam um número significativamente maior de votos por correspondência do que em 2019.

15:52 Höcke e Ramelow votam com estiloNo dia 1º de setembro, o líder estadual e candidato principal da AfD da Turíngia, Björn Höcke, emitiu seu voto ao meio-dia, chegando em sua seção de votação em um veículo off-road Lada Niva, fabricado na Rússia. Höcke votou em Bornhagen, Eichsfeld. Enquanto isso, o Ministro-Presidente Bodo Ramelow emitiu seu voto na capital do estado de Erfurt, acompanhado por sua esposa Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, um cabeça de governo de 68 anos, ocupa o cargo desde 2014, liderando uma coalizão de minoria.

15:40 Maior participação dos eleitores do que na última eleição na TuríngiaAté as 14h, 44,4% dos eleitores já haviam emitido seus votos na Turíngia. Isso representa um aumento de mais de 2 pontos percentuais em comparação à última eleição há cinco anos, sugerindo uma alta participação dos eleitores esperada para continuar. Vale ressaltar que os eleitores por correspondência ainda não foram contabilizados, de acordo com o supervisor da eleição estadual. Na Saxônia, a participação dos eleitores também viu um aumento em comparação a 2019, em 35,4%, com a expectativa de muitos mais votos por correspondência do que antes. As seções de votação em ambos os estados permanecerão abertas até as 18h.

15:13 Kretschmer expressa esperança de que os partidos "sinal de trânsito" ainda garantam representação na Assembleia Estadual

14:40 Principais questões para os eleitores da Saxônia e TuríngiaUma ampla pesquisa revela que aproximadamente um terço dos residentes da Saxônia e Turíngia planeja votar na AfD nas eleições de setembro. A pesquisa revela as razões principais para essa preponderância, destacando vários problemas e preocupações urgentes. A migração é apenas um deles.

14:18 Höcke deixa rapidamente a cabine de votaçãoO candidato líder da AfD para as eleições estaduais da Turíngia, Björn Höcke, votou ao meio-dia. Ele não ficou muito tempo na cabine de votação de Bornhagen e recusou-se a falar com jornalistas presentes. Dada a sua história de ter perdido para o CDU no seu distrito natal de Eichsfeld, Höcke mudou a sua circunscrição para Greiz. No entanto, ele ainda pode enfrentar a derrota contra o CDU nesta nova área.

13:45 A participação na Turíngia é semelhante às figuras de 2019 ao meio-diaHá uma participação estável dos eleitores na Turíngia, semelhante às figuras das eleições parlamentares anteriores. Até ao meio-dia, cerca de 32% dos eleitores inscritos tinham já exercido o seu direito de voto, de acordo com o supervisor das eleições. É importante salientar que os votos por correio não estão incluídos nestes dados. Durante as eleições de 2019, a participação era de 31,2% a esta hora. Interessantemente, parece haver mais interesse nas eleições estaduais do que nas eleições europeias e locais realizadas anteriormente neste ano, com uma participação de apenas 24,3% a esta hora.

13:00 Espera-se uma alta participação na SaxóniaUma alta participação é esperada para as eleições estaduais da Saxónia. Até ao meio-dia, 25,8% dos eleitores inscritos tinham já exercido o seu direito de voto, de acordo com a Oficina Estatística de Kamenz. Durante as eleições estaduais de 2019, a participação era de 26,2% a esta hora. Atualmente, os dados preliminares não incluem votos por correio. Espera-se que 24,6% dos eleitores inscritos votem por correio, um aumento significativo em relação aos 16,9% de 2019. O processo das eleições estaduais está a decorrer sem interrupções.

12:36 Von Lucke: A ausência do SPD do parlamento pode causar um terremotoOs resultados das eleições estaduais da Saxónia e da Turíngia ainda estão pendentes. O político Albrecht von Lucke afirma que se o SPD não entrar no parlamento estadual, isso será "quase um terremoto agressivo". Durante uma entrevista à ntv, ele analisou a situação e as suas potenciais consequências.

12:02 Polícia investiga ameaças em cabine de votação da TuríngiaAs autoridades da Turíngia estão a investigar uma ameaça numa cabine de votação em Gera. Um homem com uma camisola da AfD tentou votar de manhã, mas foi pedido pelo responsável pela cabine de votação para a retirar devido às restrições publicitárias do partido no interior da cabine de votação. Embora tenha acedido, ficou agitado ao sair do local e ameaçou regressar. A polícia tomou um depoimento e advertiu o homem. Além disso, a polícia de Erfurt está a investigar graffiti político ("Höcke é um nazi") perto das cabines de votação, classificando os incidentes como danos criminais.

11:30 Correctiv alerta para desinformação sobre manipulação de votosA rede de investigação Correctiv emitiu um alerta sobre uma notícia falsa recorrente. Esta história sugere que assinar o boletim de voto impede a manipulação de votos. No entanto, de acordo com a oficina do presidente do regresso, assinar o boletim de voto coloca em risco o segredo do voto, tornando o boletim de voto inteiro inválido.

11:00 Voigt espera por relações de maioria estável na TuríngiaO candidato principal do CDU na Turíngia, Mario Voigt, votou e expressou a esperança de que "muitos cidadãos da Turíngia exercerão o seu direito de voto e determinarão o futuro do seu país". Além disso, ele desejou "relações de maioria estável" para ajudar a guiar o país para a frente novamente.

10:25 Incidentes de extrema-direita em Sonneberg aumentaram significativamenteSonneberg tornou-se o primeiro distrito da Alemanha com um político da AfD como seu administrador distrital. Desde então, os ativistas relatam terem recebido numerosas ameaças e terem tido de deixar de trabalhar. O número de incidentes de extrema-direita no distrito aumentou cinco vezes num ano. Os especialistas atribuem o aumento ao administrador distrital da AfD.

10:00 Kretschmer considera a eleição da Saxónia "provavelmente a mais importante em 34 anos"O presidente da Saxónia, Michael Kretschmer, considera a eleição no seu região "provavelmente a mais importante em 34 anos". Ao votar em Dresden, expressou gratidão aos que votaram de forma diferente no passado, mas que agora escolheram apoiar a União Saxónica. Kretschmer acredita que a compreensão permitirá a formação de um governo que beneficie a terra. Possivelmente, o seu CDU está actualmente em forte competição com a AfD nas pesquisas.

09:59 "Escolha Eleitoral Históricamente Inepta" - Historiador Critica a Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data das eleições estaduais da Saxónia e da Turíngia, que ocorrem no 85.º aniversário da invasão da Polónia em 1939, considerando-a "históricamente inepta". Como director do Instituto Alemão para Assuntos Polacos, Loew falou à rede editorial Alemanha (RND), afirmando: "Alguém que pensou que era uma boa ideia agendar eleições no dia 1 de Setembro claramente falta de sentido histórico". Olhando para o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em ambos os estados, Loew alertou: "Isto pode levar a associações pouco confortáveis se um partido com uma relação incerta com a era nazi possivelmente vencer em Dresden e Erfurt".

09:05 Kretschmer Acusa Coligação Sinal Verde de "Manobras de Última Hora Antes das Eleições"Hoje é dia de eleições na Saxônia, e surge a pergunta: Michael Kretschmer continuará a série de vitórias da CDU no estado? Em entrevista à ntv, ele aborda sua posição sobre o debate sobre refugiados, a Coligação Sinal Verde e a guerra na Ucrânia.

08:46 Todos os Dados para as Eleições na TuríngiaChega o dia das eleições: No coração da Alemanha, o controle político dos cerca de 2,1 milhões de habitantes do estado será determinado para os próximos cinco anos. A AfD, liderada pelo candidato principal Björn Höcke, se tornará a força predominante na Turíngia?

08:24 Como a AfD Poderia Minar a DemocraciaAs pesquisas sugerem: A AfD provavelmente fortalecerá significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. De acordo com os pesquisadores, isso é preocupante para as instituições democráticas, pois a regras do Estado de Direito podem ser menos robustas do que se acreditava.

08:00 Cabines de Votação Abertas na Turíngia e SaxôniaHoje são eleitas novas assembleias estaduais na Turíngia e na Saxônia. As pesquisas indicam que a AfD provavelmente sairá vitoriosa na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do primeiro-ministro Michael Kretschmer e a AfD estão em uma disputa acirrada. As primeiras estimativas são previstas para às 18h, quando as cabines de votação fecharem. Essas eleições nos dois estados federais do leste da Alemanha servem como termômetro para a Coligação Sinal Verde em Berlim.

Para a atual coalizão governante da Turíngia, liderada pelo ministro-presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria nas pesquisas. Uma opção de coalizão pós-eleitoral existe, envolvendo o CDU, Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD. Na Saxônia, permanece incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes manterá sua maioria. Kretschmer se recusa a descartar uma aliança com a BSW. O partido da Esquerda corre o risco de ser expulso do parlamento na Saxônia. Um destino semelhante pode aguardar os Verdes e o FDP na Turíngia.

Apesar das projeções atuais, o CDU pode ter dificuldades em manter sua liderança sobre a AfD nas futuras eleições na Turíngia, como mostram as pesquisas recentes. As projeções recentes sugerem que a AfD terá uma tarefa difícil em ultrapassar o CDU na Saxônia, apesar de seu bom desempenho na Turíngia.

