15:26 Hungria Propõe Colaboração Econômica Aprofundada com a Rússia em Áreas sem Sanções

O Ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, defendeu o fortalecimento dos laços econômicos com a Rússia, concentrando-se em setores não afetados pelas sanções da UE. Ele fez essa declaração durante uma coletiva de imprensa com o Ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, realizada durante um fórum econômico entre os dois países na Hungria. Szijjarto também afirmou que, do ponto de vista do governo húngaro, as sanções da UE provaram ser ineficazes. A Hungria é membro tanto da UE quanto da NATO. As interações entre membros do governo russo e esses países têm sido raras desde o início do conflito na Ucrânia.

14:57 Lutador Americano Pró-Russo Morto por Soldados Russos na Ucrânia

De acordo com as autoridades russas, um cidadão dos EUA que lutou por separatistas pró-russos no Leste da Ucrânia foi morto por soldados russos. O assassinato ocorreu em abril, de acordo com uma investigação do comitê encarregado de investigar crimes graves. Três soldados russos são suspeitos do crime, enquanto outro soldado é acusado de ajudar a encobri-lo. Nenhum motivo para o crime foi fornecido pelo comitê. Russell Bentley, conhecido por seus apelidos "Texas" ou "Cowboy do Donbass", juntou-se aos separatistas pró-russos na Ucrânia em 2014. Ele lutou ao lado dos separatistas até 2017 e depois continuou a residir no Leste da Ucrânia.

14:43 Zelensky Espera por Apoio de Biden ao 'Plano de Vitória'

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, espera obter o apoio do Presidente dos EUA, Joe Biden, ao seu plano para pôr fim ao conflito na Ucrânia durante sua próxima visita a Washington. "Eu realmente espero que ele apoie este plano", disse Zelensky na sexta-feira em Kyiv durante uma coletiva de imprensa conjunta com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. De acordo com Zelensky, o "plano de vitória" requer decisões rápidas dos parceiros, que devem ser tomadas entre outubro e dezembro. "Nós acreditamos que o plano terá sucesso", acrescentou.

14:28 Rússia Recuperará Controle Sobre Kursk Em Breve

De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a Rússia recuperará em breve o controle sobre a região fronteiriça de Kursk, atualmente ocupada pela Ucrânia. "Nossos soldados estão fazendo um excelente trabalho, e eles alcançarão isso. O controle será restaurado", disse ele. Embora a situação nas regiões ocupadas da Rússia atualmente seja desafiadora, Peskov previu que ela logo favorecerá a Rússia. O exército não revelará sua estratégia para alcançar isso, e nenhum prazo específico foi fornecido.

14:03 Rússia pode ter Sabido da Aproximação da Ucrânia a Kursk

De acordo com um relatório do The Guardian, as autoridades e o exército na região russa de Kursk podem ter tido conhecimento de uma ofensiva ucraniana iminente. O relatório é baseado em documentos supostamente descobertos pelo exército ucraniano durante sua ofensiva em Kursk. Os documentos, que apresentam marcas de comunicações militares russas genuínas, sugerem que as autoridades e o exército russos receberam alertas sobre avanços específicos da Ucrânia no território russo já em janeiro de 2024. Medidas para reforçar a defesa da fronteira foram supostamente ordenadas já em meados de março. No entanto, ainda em junho, supostamente estavam sendo feitas reclamações de que as unidades tinham uma força média de apenas 60 a 70 por cento, compostas principalmente por reservistas mal treinados. As unidades ucranianas lançaram um ataque repentino na região de Kursk no início de agosto.

13:30 BBC: Mais de 70.000 Soldados Russos Mortos na Ucrânia Identificados

Um portal de notícias russo e a BBC relataram que identificaram mais de 70.000 soldados russos mortos na Ucrânia. O Serviço Russo da BBC disse: "Identificamos os nomes de 70.112 soldados russos mortos na Ucrânia, mas o número real provavelmente é muito maior". A contagem, compilada em colaboração com o site de notícias independente russo Mediazona, baseia-se na análise de declarações oficiais, obituários, avisos de óbito on-line e observações de túmulos em cemitérios russos. Cobre o período desde o início da guerra em fevereiro de 2022 até 19 de setembro. A Mediazona estima que o número total de soldados russos mortos na Ucrânia provavelmente seja de pelo menos 120.000. O governo russo trata o número de soldados russos mortos na guerra como segredo de Estado.

12:50 Ucrânia Proíbe Uso do Telegram para Oficiais e Militares

A Ucrânia proibiu amplamente o uso do serviço online Telegram para funcionários governamentais, militares e de segurança. O Conselho de Segurança e Defesa Nacional anunciou no Facebook que a instalação e o uso do Telegram em dispositivos oficiais de funcionários governamentais, pessoal militar, empregados do setor de segurança e operadores de infraestrutura crítica são proibidos, citando preocupações com a "segurança nacional".

12:23 Banco Raiffeisen Vende Subsidiária na Bielorrússia

O Raiffeisen Bank International (RBI) concordou em vender sua subsidiária na Bielorrússia e sair do mercado. O RBI assinou um acordo para vender sua participação de 87,74% para a Soven 1 Holding Limited. A venda é esperada para ter um impacto significativo nos resultados do banco. O RBI já reduziu suas operações na Rússia devido à pressão do Banco Central Europeu. No entanto, um tribunal russo emitiu uma ordem judicial temporária impedindo o RBI de vender sua subsidiária russa.

12:01 Relatório: UE Planeja Empréstimo de €35 Bilhões para a Ucrânia

De acordo com um relatório da mídia, a Comissão Europeia está planejando um empréstimo de €35 bilhões para a Ucrânia. Isso faz parte dos planos de ajuda dos sete principais países industriais ocidentais (G7), como relatado pelo "Financial Times", citando três fontes familiarizadas com o assunto. O empréstimo faz parte da intenção do G7 de proporcionar à Ucrânia $50 bilhões (cerca de €46 bilhões) através do uso de lucros de ativos estatais russos congelados.

11:33 Rússia Avisa Ocidente: Não Subestime as ConsequênciasO governo russo alerta o Ocidente para não ignorar os avisos contra o fornecimento de armas de alcance maior a alvos dentro da Rússia. Isso poderia alterar significativamente a natureza do conflito, segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. "Eles estão brincando com fogo", disse ela em uma conferência de imprensa. O conflito poderia assumir uma forma completamente diferente, com implicações perigosas para o mundo. Não há espaço para negociações com os EUA, acrescenta Zakharova. Não haverá reunião entre o Ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e seu colega americano Antony Blinken nas margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York, já que ambas as partes "não têm nada para discutir". Anteriormente, o secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg havia enfatizado que foram traçadas várias linhas vermelhas pelo presidente russo Vladimir Putin que ele ainda não cruzou. "Ele não fez isso porque sabe que a NATO é a mais poderosa aliança militar do mundo", disse Stoltenberg.

10:53 UE: Remoção Forçada de Homens Ucranianos é ImpossívelA Comissão Europeia declarou que é impossível remover à força cidadãos ucranianos do sexo masculino em idade de recrutamento dos países da UE. Isso é devido à Diretiva sobre proteção temporária, esclarece a Comissária Europeia para Assuntos Internos, Ylva Johansson. "Vamos ajudar those who wish to return to Ukraine, and we'll discuss with the Ukrainian authorities and government the best way to do this. We won't deport anyone from the EU," ela enfatiza. Anteriormente, o Ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, havia supostamente chamado os países da Europa Ocidental para encorajar os homens ucranianos em idade de recrutamento a retornar à Ucrânia. O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiha, teria apoiado essa ideia.

10:12 General Freiding Vê Oportunidades na Evasão de Sanções à RússiaO coordenador militar da ajuda da Alemanha à Ucrânia, Christian Freiding, afirma em relação à produção de armas da Rússia: "Observamos a situação se tornando cada vez mais desafiadora para os russos manterem sua indústria de defesa com seus complexos suprimentos de componentes, mas eles ainda conseguem. Eles conseguem através de desvios e confiando no apoio de parceiros como a China, Coreia do Norte e Irã." Embora seja notório que as sanções estão tendo impacto, há possibilidades de "encontrar brechas ou mesmo opções legais de contornar".

09:03 Von der Leyen Promete Ajuda Adicional para o Abastecimento de Energia da UcrâniaA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu mais ajuda para o abastecimento de energia da Ucrânia durante o inverno, enquanto inicia sua visita a Kyiv. "Minha oitava visita a Kyiv ocorre num momento em que a temporada de aquecimento está prestes a começar, e a Rússia continua a alvo a infraestrutura energética", ela escreve no serviço online X. Ela compartilhou uma foto de sua chegada à estação de trem de Kyiv. "Vamos apoiar a Ucrânia em seus bravos esforços. Estou aqui para discutir o apoio da Europa. Desde os preparativos para o inverno até a defesa, até a adesão à UE e o progresso dos empréstimos do G7."

08:20 "Deslizamento em Direção à Autoritarianismo" - UE Pondera Restrições à Viagem sem Visto para a GeórgiaBruxelas está considerando restringir a viagem sem visto para a Geórgia aos países da UE. Um porta-voz da UE não identificado disse ao Politico que isso é devido ao retrocesso democrático sob o partido no poder, sonho georgiano. "Todas as opções estão sobre a mesa" se a Geórgia não reverter sua tendência em direção ao autoritarismo, incluindo "a suspensão temporária da liberalização de vistos", disse o porta-voz. Recentemente, o partido no poder na Geórgia aprovou uma lei sobre agentes estrangeiros que espelha a legislação repressiva russa usada contra críticos do regime do Kremlin.

07:42 Ucrânia Condena Proposta da Polônia sobre o Status do CrimeiaO Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia criticou uma proposta polonesa sobre o status do Crimeia, enfatizando que compromissos são inaceitáveis. O Ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, havia sugerido anteriormente a realização de um referendo no península como parte de uma possível solução negociada com a Rússia. "Todos os esforços devem ser concentrados na libertação da península, não na satisfação do apetite do Kremlin em detrimento dos interesses da Ucrânia e do direito internacional", explicou o Ministério das Relações Exteriores em Kyiv.

06:29 Von der Leyen Está Prestes a Chegar a Kyiv - Discussões com ZelenskyyA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está prestes a chegar a Kyiv hoje. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, anunciou conversas com ela sobre os preparativos para o inverno. "Claro, a questão energética é uma prioridade", disse ele. A situação na frente, entregas de armas e projetos de armamento conjuntos também serão discutidas, bem como o caminho da Ucrânia para a UE e o apoio financeiro adicional para o país sob ataque pela Rússia.

05:32 Ucrânia Participa de Exercício da NATO pela Primeira Vez sob o Comando HolandêsA Ucrânia está participando de um exercício da NATO liderado pelos Países Baixos pela primeira vez. O exercício para testar sistemas anti-drone ainda está em andamento, escreveu o serviço de imprensa da NATO. "Mais de 60 sistemas anti-drone e tecnologias como sensores, sistemas drone-to-drone, jammers e caçadores de ciberespaço foram testados ao vivo", anunciou a aliança. A participação da Ucrânia é parte do plano de ação da NATO-Ucrânia para cooperação em inovação, que foi adotado na cimeira de julho.

04:28 Advogada Transgênera Assassinada na Geórgia Após Controvérsia sobre Lei LGBTQNa Geórgia, após a polêmica aprovação de uma lei sobre LGBTQ, a ativista transgênera proeminente Kesaria Abramidze foi tragicamente assassinada. Segundo o Ministério do Interior da Geórgia, Abramidze, reconhecida como modelo, atriz e influenciadora, sofreu múltiplos ferimentos de faca em seu apartamento em uma quarta-feira. Seu parceiro foi preso e acusado de seu assassinato, supostamente cometido com violência excessiva e motivado pelo ódio à sua identidade de gênero. O assassinato ocorreu um dia após a implementação de uma lei de "valores familiares", criticada pela UE e organizações de direitos humanos por limitar os direitos LGBTQ, que também proíbe cirurgias de redesignação de gênero. Esta lei é semelhante à legislação russa que restringe os direitos LGBTQ.

03:25 Lufthansa Estuda Suspensão de Voos Frankfurt-Pequim Devido a Sanções à RússiaA Lufthansa está avaliando seu serviço diário entre Frankfurt e Pequim, com uma decisão esperada para outubro. Um representante da Lufthansa citou uma situação de mercado altamente desvantajosa para as companhias aéreas europeias em comparação com as companhias aéreas chinesas e do Golfo Pérsico e do Bósforo, que se beneficiam de custos operacionais reduzidos, normas sociais flexíveis e altos investimentos governamentais na aviação, além do acesso contínuo ao espaço aéreo russo, que foi fechado para companhias aéreas europeias e americanas desde a introdução de sanções contra a Rússia devido ao conflito na Ucrânia, o que as obriga a fazer um desvio que aumenta o consumo de combustível.

02:27 Ataque Russo em Sumy Ataca Rede ElétricaEm uma nova onda de ataques aéreos, as forças russas bombardearam um lar de idosos na cidade ucraniana de Sumy e devastaram a infraestrutura energética da cidade, matando pelo menos um civil, de acordo com as autoridades ucranianas. Um corpo de monitoramento da ONU afirmou que esses ataques à rede elétrica podem ter violado o direito internacional humanitário. A Agência Internacional de Energia relatou que os racionamentos de energia na Ucrânia poderiam atingir 33% da demanda máxima durante os meses de inverno críticos.

01:25 Mais de 1,18 Milhão de Refugiados Ucranianos na AlemanhaO número de refugiados residindo na Alemanha atingiu um novo recorde. De acordo com a Autoridade de Registro de Estrangeiros, havia aproximadamente 3,48 milhões de refugiados na Alemanha no meio de 2024, um aumento de cerca de 60.000 em comparação com o final de 2023, e o maior número desde os anos 1950, de acordo com o "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando uma resposta do governo alemão a uma pergunta de um partido menor no Bundestag. Entre os 3,48 milhões de refugiados, cerca de 1,18 milhão são refugiados ucranianos, um aumento de cerca de 45.000 em comparação com o final de 2023. Esta figura abrange todas as pessoas, independentemente de sua situação residencial, desde requerentes de asilo até refugiados reconhecidos até pessoas com permissões de tolerância.

00:22 Lindner Rejeita Suspensão da Regra de Dívida para Ajuda Extensiva à UcrâniaPolíticos do SPD e Verdes frequentemente citam um acordo dentro da coalizão do semáforo para suspender temporariamente a regra de dívida para ajudar a Ucrânia extensivamente como um fator na disputa orçamentária. No entanto, o Ministro das Finanças e líder do FDP, Christian Lindner, se recusa a apoiar tais propostas: "Não tenho conhecimento de tal acordo. Não teria concordado com tal resolução", disse Lindner ao "Rheinische Post" em uma entrevista. O conflito na Ucrânia é lamentável, mas não uma emergência como definido pela Constituição alemã. "Para a Ucrânia, estamos trabalhando diligentemente em um programa de $50 bilhões dos países do G7 além de nossa ajuda bilateral", diz Lindner.

23:23 Bulgária Propõe Banimento de Importação de Ovos da Ucrânia pela UEA Bulgária argumentará por uma parada nas importações de ovos da Ucrânia em uma reunião do Conselho de Agricultura e Pescas da UE em 23 de setembro em Bruxelas, como declarado pelo Ministro da Agricultura da Bulgária, Georgi Takhov. Isso é uma continuação de disputas em andamento entre a Ucrânia e os estados membros do Leste da UE sobre comércio agrícola. Essas disputas resultaram em bloqueios na fronteira ucraniano-polonesa, banimentos de importação de milho e trigo ucranianos e protestos agrícolas na Polônia e na Bulgária.

22:13 Merz Duvida da Possibilidade de Processo de Paz com a RússiaO líder da CDU, Friedrich Merz, expressou preocupações sobre a situação na Ucrânia, afirmando: "Não vejo um caminho viável para iniciar esse processo de paz no momento". A Rússia só cessará suas atividades quando a ação militar se tornar inviável ou quando Kyiv cair. A Alemanha terá que continuar apoiando a Ucrânia militarmente a longo prazo. "Acredito que devemos defender a liberdade e a paz contra a Rússia, não com a Rússia, pelo menos por enquanto", disse ele. Isso é uma constatação dolorosa. "Não há outra opção viável no momento, pelo menos enquanto Putin e seu regime permanecerem no poder."

