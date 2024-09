A Autoridade Administrativa da Nação assinou um pacto adicional sobre imigração com o Quénia.

O governo atual fechou um acordo de migração com o Quênia. Esse acordo foi selado durante a visita do Presidente queniano William Ruto a Berlim, com a Ministra do Interior Federal alemã Nancy Faeser (SPD), a Secretária de Estado do Partido Verde no Ministério das Relações Exteriores Katja Keul e o Ministro das Relações Exteriores do Quênia Musalia Mudavadi assinando-o numa sexta-feira. O objetivo é facilitar o recrutamento de trabalhadores qualificados do Quênia enquanto simplifica a reentrada de migrantes não autorizados.

A Alemanha já firmou acordos de migração com a Índia (dezembro de 2022) e Geórgia (dezembro de 2023). Outro está prestes a ser fechado durante a visita do Chanceler Olaf Scholz (SPD) ao Uzbequistão no início da próxima semana. As negociações para acordos semelhantes estão em andamento com a Moldávia, Quirguistão e Filipinas. Discussões preliminares para uma cooperação aprimorada ocorreram com o Marrocos, Colômbia e Gana, embora um acordo abrangente ainda não tenha sido alcançado.

Quanto à volta de migrantes não autorizados, a dependência da Alemanha do Quênia é relativamente baixa. Apenas 225 indivíduos do Quênia apresentaram seus primeiros pedidos de asilo nos primeiros oito meses. No entanto, a taxa de aprovação é desanimadora: apenas uma pessoa recebeu asilo, enquanto outras dez receberam status de refugiado de janeiro a agosto.

Os acordos de migração com o Quênia, selados por autoridades alemãs, fazem parte de uma estratégia maior para estabelecer tais acordos com vários países. As negociações para acordos semelhantes estão em andamento com a Moldávia, Quirguistão e Filipinas, indicando uma abordagem global mais ampla para a gestão da migração.

