A Áustria intensifica significativamente os seus esforços de ajuda às inundações.

Nunca testemunhamos tamanha acumulação de água em tão pouco tempo, como observado pelo Vice-Chanceler Kogler dos Verdes da Áustria. Como consequência, a administração alocou um programa de auxílio financeiro significativamente maior do que antes. Além dos residentes afetados, os negócios também se beneficiarão disso - através de esquemas de licença temporária e adiamentos de impostos.

O governo conservador-verde da Áustria aprovou um plano de ajuda de vários bilhões de euros para vítimas de enchentes. "Concordamos com um conjunto de medidas para ajudar as pessoas a lidar com os danos e continuar a investir na prevenção de enchentes", declarou o Chanceler Nehammer. Parte dos fundos será distribuída como auxílio imediato. Anteriormente, aproximadamente 300 milhões de euros estavam disponíveis nesse fundo.

"O estrago causado pelas tempestades serve como um lembrete brutal do poder destrutivo desta catástrofe", declarou o conservador Kogler. Além de ajudar as famílias afetadas, o governo planeja ajudar as empresas danificadas. Para preservar empregos, as empresas afetadas podem inscrever seus funcionários em programas de trabalho em tempo parcial e adiar seus pagamentos de impostos. Além disso, serão concedidos empréstimos sem juros até 100 milhões de euros para empresas. Cerca de um bilhão de euros também será investido na expansão da proteção contra enchentes nos próximos anos para minimizar potenciais danos futuros.

Além da Áustria, Polônia, República Checa e Romênia foram atingidas pelas piores tempestades em ao menos duas décadas. Quatro dias consecutivos de chuva pesada causaram enchentes extensas, especialmente no estado de Baixa Áustria. Cinco pessoas morreram nas enchentes, incluindo um bombeiro em serviço. "Nunca vimos volumes tão excessivos de água em tão pouco tempo", comentou o Vice-Chanceler Werner Kogler dos Verdes.

Embora a chuva tenha parado na terça-feira e os níveis de água nos rios estejam diminuindo, muitas comunidades ainda estão inundadas. Persiste o risco de deslizamentos de terra, e nos Alpes há uma ameaça potencial com o início da derretida da neve.

Como resultado das enchentes, os partidos políticos austríacos suspenderam seus eventos de campanha eleitoral. Eventos e debates na TV foram remarcados até o final da semana. O Parlamento se reunirá pela última vez antes das eleições para o Conselho Nacional em 29 de setembro hoje, quarta-feira. As enchentes se tornaram o assunto principal de discussão. A oposição exige uma avaliação do governo e questiona o financiamento das medidas.

