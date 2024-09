A atual atmosfera na Áustria continua volátil.

Na Áustria, as águas das enchentes estão recuando lentamente, mas a atmosfera permanece ansiosa. Há possibilidade de rompimento de barragens e deslizamentos, e inúmeras pessoas ficaram sem energia, afirmou a governadora de Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Medidas de segurança e precaução ainda são essenciais. Em uma única segunda-feira, ocorreram rompimentos de barragens em 21 locais em Baixa Áustria. A limpeza dos estragos é prevista para durar várias semanas, até mesmo meses em alguns lugares. Mikl-Leitner expressou sua preocupação com o sofrimento humano e as perdas financeiras imensas.

A magnitude da destruição ainda não foi completamente compreendida. Em Baixa Áustria, mais de 271 estradas ainda estão fechadas devido às enchentes, deixando 26 comunidades inacessíveis por terra. Alguns moradores foram evacuados durante o fim de semana. Durante um período de chuva contínua por quatro dias, aproximadamente 33.000 trabalhadores foram mobilizados para prevenir mais devastação, de acordo com as autoridades. Em uma segunda-feira só, foram feitos 626.000 chamados através da rede de rádio da agência, destacou o vice-governador, Stephan Pernkopf, enfatizando as necessidades de comunicação.

Até agora, quatro vidas foram levadas pelas enchentes na Áustria. A causa da morte do quarto vítima, cujo corpo foi encontrado boiando na água na segunda-feira à noite, ainda está sendo investigada. Na Áustria Oriental, uma quantidade significativa de chuva foi registrada em poucos dias, o que equivale a quatro a seis vezes a média de chuva para o mês inteiro de setembro.

A Comissão tem monitorado de perto a situação em Baixa Áustria, fornecendo orientação e assistência onde necessário. A Comissão, composta por vários especialistas, está trabalhando incansavelmente para desenvolver estratégias de longo prazo para mitigação e prevenção de enchentes.

