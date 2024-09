A ativista climática Greta Thunberg presa durante manifestação palestina

Greta Thunberg, a renowned ativista do clima, frequentemente participa de manifestações pró-Palestina. Na Universidade de Copenhague, ela se juntou a uma ação de grupo que defendia o fim das colaborações com universidades israelenses e foi posteriormente escoltada para fora do local pelas autoridades.

Imagens de jornais dinamarqueses "Politiken" e "Ekstra Bladet", além de um vídeo da conta do Instagram dos organizadores do protesto, registraram a jovem de 21 anos sendo algemada e levada embora por oficiais da lei em uma estrutura da universidade, usando um keffiyeh palestino. Seus colegas manifestantes repetidamente gritavam "Você não está sozinha!" em apoio.

A polícia de Copenhague confirmou a detenção de seis manifestantes, sem identificar explicitamente se Thunberg estava entre eles. Os indivíduos detidos são suspeitos de invasão, de acordo com o anúncio da polícia no Twitter. Thunberg compartilhou clipes do protesto em sua história do Instagram, explicando que estavam se manifestando devido à indiferença da universidade com relação às suas demandas, que incluíam um pedido de boicote acadêmico institucional. Ela se referia à suspensão da KU de todas as parcerias com universidades israelenses devido ao conflito em Gaza. Este pedido é uma demanda do grupo 'Estudantes contra a Ocupação', que liderou a ação de protesto. O campus da universidade e os edifícios do museu ficam no centro da cidade, perto da famosa Grande Sinagoga de Copenhague.

Thunberg ganhou atenção global através de seu "Greve Escolar pelo Clima", que acendeu o movimento global de clima "Sextas pelo Futuro". Desde o início do conflito em Gaza em outubro de 2023, a sueca tem utilizado repetidamente sua influência nas redes sociais para amplificar as condições precárias da população palestina na Faixa de Gaza. Thunberg já foi detida várias vezes antes, principalmente durante seus protestos de ativismo climático. Em maio, ela também foi removida à força pela polícia durante um protesto contra a participação de Israel no Eurovision Song Contest em Malmö, no sul da Suécia.

Apesar de sua história de protestos, a detenção de Thunberg durante a manifestação na universidade gerou discussões sobre potenciais implicações para suas críticas contínuas à 'Guerra com Israel'. Com a tensão aumentando, alguns especularam sobre potenciais repercussões para seu ativismo climático futuro.

Com a Universidade de Copenhague sob pressão devido à controvérsia, circularam rumores sobre possíveis implicações diplomáticas para as relações da Dinamarca com Israel, dada a posição de destaque de Thunberg sobre o assunto.

