A aproximação do dia das eleições daqui a um mês, aqui estão os aspectos-chave a monitorizar.

Cidadãos dos EUA testemunharam o presidente democrata em exercício se retirar da corrida eleitoral, o candidato republicano evitando um ataque letal e a emergência da primeira mulher de cor em uma chapa nacional.

Onde os candidatos estão gastando seu dinheiro?

O dinheiro pode não fazer a política, mas com certeza tem seu peso. A alocação de fundos por campanhas, bem como pelos super PACs de apoio, fornece uma visão de onde eles veem oportunidades potenciais.

De acordo com David Wright da CNN, nos últimos dias antes que as batalhas publicitárias intensifiquem,

Ambas as partes estão apostando no seu caminho ótimo para os 270 votos eleitorais. Na primeira semana de outubro, a campanha de Harris está investindo mais em um trio crucial de estados "Muro Azul" – eles têm mais de US$ 5 milhões reservados na Pensilvânia, quase US$ 4 milhões na Michigan e cerca de US$ 2,7 milhões no Wisconsin. Esta estratégia parece sensata – se Harris vencer os três estados, além do voto eleitoral do Nebraska no distrito congressional disputado onde a campanha tem mais de US$ 300.000 em tempo de anúncio esta semana, ela garantirá a presidência.

Por outro lado, a campanha de Trump está se concentrando no Cinturão do Sol. Nesta semana em particular, a campanha de Trump está despejando mais dinheiro em comerciais na Pensilvânia, US$ 3,8 milhões – fica evidente que a Pensilvânia é um fator importante nas estratégias de ambas as partes. Além disso, a campanha também está alocando US$ 3,4 milhões para publicidade na Carolina do Norte e cerca de US$ 3 milhões na Geórgia, seus outros alvos proeminentes. Se ele conseguir vencer esses dois estados, além da Pensilvânia, ele garantirá um segundo mandato na Casa Branca.

Como as duas partes estão levando os eleitores às urnas?

Propostas políticas foram apresentadas e os candidatos tentaram se diferenciar. Agora é hora de motivar as pessoas a votar, seja pessoalmente ou pelo correio.

O voto antecipado e o voto por correio já estão ocorrendo em várias regiões, embora não se espere que o voto antecipado alcance os níveis alcançados durante as eleições de 2020. Trump continua cético em relação ao voto por correio, mas os republicanos estão se aventurando nessa prática em estados vitais este ano, tentando acompanhar os democratas.

Alguns republicanos apresentam preocupações com outros componentes da estratégia de Trump para mobilizar o eleitorado, como relatam Steve Contorno e Fredreka Schouten da CNN. Em vez de visitar casas em estados cruciais, os aliados de Trump estão confiando no financiamento do bilionário da tecnologia Elon Musk para executar algumas táticas não tradicionais.

Contorno e Schouten escrevem:

A campanha de Trump construiu uma máquina centrada em targetizar eleitores irregulares, educar apoiadores para monitorar centros de votação e inundar estados com litígios relacionados à votação. Esta estratégia é uma aposta, de acordo com reconhecimentos internos da campanha de Trump, mas uma que eles estão convencidos de que é respaldada pelos dados que eles têm reunido há quase uma década e testado nos últimos seis meses.

Leia o relatório completo

Quem está participando da campanha?

Harris tem apoio da esquerda e da direita.

Aliados de alto perfil, como o popular ex-presidente democrata Barack Obama, participarão de eventos e contribuirão para e-mails e materiais de arrecadação de fundos para apelar à base do partido. De acordo com a CNN, Obama planeja uma blitz de 27 dias para Harris.

Enquanto isso, republicanos descontentes anti-Trump, como a ex-deputada Liz Cheney, irão campanha para Harris e tentarão atrair moderados, independentes e até republicanos que querem superar Trump.

Trump receberá apoio proeminente do homem mais rico do mundo, Musk, que deve aparecer em um comício na Pensilvânia no sábado no local onde Trump foi ferido na orelha por um atirador em julho.

No entanto, Trump tem menos aliados que podem intervir. O ex-presidente republicano George W. Bush não é um apoiador vocal, e seu vice-presidente, Dick Cheney, anunciou que votará em Harris. O partido mudou tanto que Bush e Cheney provavelmente não seriam bem-vindos em um comício de Trump.

'Menos pessimista' é suficiente?

A decisão do Federal Reserve de baixar as taxas de juros pode tornar mais fácil para as pessoas comprar uma casa ou um carro. Os números de emprego fortes de setembro indicam que aqueles que procuram emprego podem encontrá-lo. Uma greve de curta duração entre trabalhadores portuários da Costa Leste e uma disputa entre a International Longshoremen's Association (ILA) e dois terminais de docas não evoluiu para o problema que poderia ter sido.

No entanto, algumas coisas estarão mais caras no dia da eleição do que quando Trump estava no cargo. Além disso, os preços do petróleo podem aumentar no próximo mês, afetando a carteira dos eleitores.

Apesar de maiores mudanças que fizeram Harris ganhar vantagem nas pesquisas durante o verão, essas tendências estagnaram. No entanto, de acordo com Amy Walter do Cook Political Report, há mudanças nas percepções sobre a economia, como ela discutiu no "Inside Politics" da CNN.

Walter relatou que a corrida geral de 2024 permanece inalterada, mas há mudanças entre os eleitores-chave em estados vitais. A vantagem de Trump em quem os eleitores confiam para gerenciar a inflação diminuiu. Sua vantagem na imigração é menor.

"Os eleitores ... não estão sentindo-se positivos sobre a economia, mas estão sentindo-se menos pessimistas sobre a economia", disse Walter. Os eleitores que sentem-se neutros em relação à economia parecem estar ficando mais otimistas com Harris, disse ela.

Mantenha um olho no eleitor neutro.

Todos os norte-carolinenses e georgianos poderão votar?

A Carolina do Norte e a Geórgia são estados eleitorais importantes e zonas de crise humanitária devido ao furacão Helene.

Equipes de busca e resgate ainda estão procurando por pessoas desaparecidas, especialmente em áreas rurais da Carolina do Norte que sofreram inundações e foram isoladas da ajuda. À medida que essa situação humanitária se desenrola, haverá um momento em que será adequado considerar se aquelas cujas casas foram destruídas e cujas estradas foram lavadas poderão expressar suas opiniões.

LEITURA COMPLEMENTAR: mergulhe mais fundo nos esforços de socorro na Carolina do Norte à medida que o relógio marca para localizar sobreviventes de Helene.

A intervenção internacional afetará a campanha de Harris?

Os democratas tentaram superar as divisões internas do partido sobre os assuntos do Oriente Médio. Os progressistas que defendem um maior envolvimento dos EUA na Palestina foram amplamente ignorados na Convenção Nacional Democrática de agosto, e Harris tem tentado manter um equilíbrio entre o apoio a Israel e o reconhecimento da situação humanitária na Faixa de Gaza.

No entanto, Israel agora está em conflito com o Líbano ao norte e envolvido em trocas de mísseis com o Irã. Ainda não está claro como, ou mesmo se, o conflito regional em escalada no Oriente Médio afetará as eleições nos EUA. Mas dentro do Partido Democrata, uma divisão fervilha que pode apresentar desafios, especialmente no estado crucial de Michigan, se alguns eleitores insatisfeitos com o apoio dos EUA a Israel decidirem se abster de votar.

O julgamento de Trump por interferência eleitoral ofuscará as eleições de 2022?

O julgamento federal de Trump por interferência nas eleições presidenciais de 2020 não será concluído, muito menos iniciado, antes do dia da eleição. No entanto, isso não significa que não haverá desenvolvimentos neste longo processo judicial.

O desenvolvimento mais significativo provavelmente ocorreu na quinta-feira, quando grande parte do caso do procurador especial Jack Smith foi tornado público pela juíza Tanya Chutkan. O documento do tribunal forneceu detalhes intrigantes, mas também é possível que qualquer indignação com as ações de Trump em 2020 já tenha sido considerada nas decisões de voto.

Mais importante ainda, muitas das táticas da campanha descritas por Smith ecoam a dúvida eleitoral empregada por Trump e seus apoiadores em 2024. Saiba mais com a equipe de justiça da CNN.

Você já se registrou para votar?

Pare e reflita sobre a sua situação. Você já se registrou para votar? Conhece o seu processo de votação? Vários estados oferecem algum tipo de registro no mesmo dia, mas nem todos. Consulte o guia de votação da CNN para obter informações relacionadas ao seu estado.

O que acontece após o dia da eleição?

Faltando um mês para o dia da eleição, mas esse rótulo é um pouco enganador. Tanto que muitos americanos já estão votando que o dia da eleição já está praticamente aqui. Além disso, a contagem dos votos por correspondência e a possível necessidade de recontagem em estados cruciais significam que podemos não saber os resultados da eleição logo após o fechamento das urnas em 5 de novembro.

Em atualizações que não são de 2024, Trump está prestes a ser sentenciado por sua condenação por falsificação de registros comerciais em Nova York em relação aos pagamentos de silenciamento de 2016 em 26 de novembro.

Independentemente do resultado das eleições de 2024, Trump é pouco provável que aceite os resultados se Harris emergir vitoriosa. Seus apoiadores estão se preparando para uma batalha legal após o dia da eleição para contestar votos e potencialmente desafiar a certificação dos resultados da eleição, que devem ser concluídos até 11 de dezembro para que os eleitores se reúnam nas capitais estaduais e lancem oficialmente os votos eleitorais em 17 de dezembro.

Finalmente, como todos devem se lembrar de 2020, os votos eleitorais devem ser contados no Congresso, com a vice-presidente Harris presidindo desta vez, em 6 de janeiro de 2025. O novo presidente toma posse oficialmente em 20 de janeiro de 2025.

O dinheiro pode influenciar a política, e a alocação de fundos pelas campanhas e super PACs de apoio revela sua estratégia. A candidata democrata, por exemplo, está investindo pesadamente na Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, com o objetivo de garantir a presidência se vencer esses estados e o voto eleitoral do Nebraska. Enquanto isso, o candidato republicano está despejando dinheiro em comerciais na Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia, na esperança de garantir um segundo mandato vencendo esses estados, junto com a Pensilvânia.

A política também envolve mobilizar o voto, e este ano a votação antecipada e pelo correio está acontecendo em várias regiões. Embora Trump continue cético em relação à votação pelo correio, os republicanos estão se aventurando nessa prática em estados vitais. Alguns republicanos também estão confiando no financiamento do bilionário da tecnologia Elon Musk para executar táticas não tradicionais para mobilizar os eleitores.

Leia também: