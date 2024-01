A antiga deputada Eddie Bernice Johnson, que serviu durante quase 30 anos no Congresso, morre aos 88 anos

Johnson, uma enfermeira antes de entrar para a política, nasceu em 1935 em Waco, Texas. Recebeu o seu diploma de enfermagem em 1955 e foi deputada pelo estado do Texas de 1972 até à sua eleição para a Câmara dos Representantes dos EUA em 1992, de acordo com a sua biografia no Congresso.

Foi a primeira mulher negra eleita para um cargo público estadual em Dallas e a primeira mulher e afro-americana a presidir à Comissão da Câmara dos Representantes para a Ciência, o Espaço e a Tecnologia, de acordo com uma declaração de 2021 que assinala o anúncio de Johnson da sua retirada do Congresso pela então Presidente da Câmara, Nancy Pelosi.

O presidente Joe Biden elogiou Johnson em um comunicado no domingo por sua dedicação ao povo do norte do Texas.

"Ela foi um ícone e mentora de gerações de servidores públicos, por meio dos quais seu legado de resiliência e propósito perdurará", disse Biden.

A vice-presidente Kamala Harris disse em um comunicado que foi um privilégio trabalhar ao lado de Johnson no Congressional Black Caucus e que muitos se beneficiaram de seu "trabalho incansável, inclusive eu".

"Seu legado e liderança serão sentidos pelas próximas gerações", disse Harris.

A deputada Jasmine Crockett, que venceu a eleição em 2022, agora representa o antigo distrito de Johnson. Crockett lamentou seu antecessor no X, escrevendo: "Quando estou me sentindo um pouco perdido, sempre me inclino e vejo se consigo ouvir sua voz, congressista. Mereceste o teu descanso... Vou continuar a elevar o trabalho da sua vida!

