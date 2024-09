A Ampel recusa-se a confirmar a suspensão do fornecimento de armas a Israel.

Alemanha é um fornecedor significativo de armas, incluindo para Israel. Uma investigação da aliança BSW no parlamento alemão sugere que Berlim está enviando menos armas para Israel neste ano em comparação com os tempos anteriores. No entanto, não há banimento de exportação de armas em vigor, e o governo está investigando o assunto mais a fundo, como declarado pelo Ministro da Economia Habeck.

Em contrário a alguns relatórios da mídia, o governo alemão negou ter imposto um banimento de exportação de armas para Israel. Um porta-voz do ministério da economia afirmou: "Não há banimento de exportação de armas para Israel e não haverá". Um porta-voz adicional do governo confirmou: "Não há embargo alemão de exportação de armas contra Israel".

Em resposta a uma consulta da aliança BSW no parlamento alemão, o governo alemão anunciou uma significativa redução nas suas exportações de armas militares para Israel neste ano. De acordo com fontes, o processo de aprovação para exportação de armas para Israel foi pausado devido à pressão legal e política.

O porta-voz do ministério da economia explicou: "O governo federal toma decisões caso a caso, considerando a situação específica, as considerações de política externa e de segurança, e aderindo a diretrizes legais e políticas. O governo federal considera o respeito ao direito internacional humanitário na avaliação caso a caso. Fatores como ataques a Israel pelo Hamas e Hezbollah, bem como a situação em Gaza, são todos levados em consideração".

Habeck: Aprovação para armas defensivas

O Ministro Federal da Economia, Robert Habeck, afirmou durante um diálogo cidadão do "Neue Osnabrücker Zeitung" que deve ser feita uma distinção e uma análise mais aprofundada. Sistemas de armas essenciais para a defesa de Israel, como sistemas de defesa marítima e aérea, devem ser aprovados prontamente. Sistemas suspeitos de serem usados na Faixa de Gaza, onde há a possibilidade de que o direito internacional humanitário seja desconsiderado, devem ser tratados de forma diferente.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, havia afirmado anteriormente no podcast "Lage der Nation" de 11 de setembro que a Alemanha havia apoiado os esforços de autodefesa de Israel após 7 de outubro. No entanto, a Alemanha não pode apoiar ações que violem o direito internacional humanitário. "Consequentemente, não houve exportação de armas após 7 de outubro que pudesse ser usada em Gaza e violar o direito internacional humanitário", explicou Baerbock. De acordo com ela, as exportações de armas da Alemanha para Israel incluem bens que permitem a Israel interceptar drones e mísseis do Irã. "No entanto, sistemas de defesa aérea não podem destruir hospitais em Gaza", acrescentou Baerbock.

A Alemanha autorizou exportações de armas para Israel no valor de €326,5 milhões em 2023, incluindo equipamento militar e armas de guerra. Isso representa um aumento de dez vezes em comparação com 2022, como indicado por dados do ministério da economia, que trata de aprovações de licenças. Os níveis de aprovação caíram para €14,5 milhões de janeiro a 21 de agosto deste ano, com €32,449 para a categoria de armas de guerra, como revelado pela consulta da aliança BSW.

Apesar das negações de um banimento de exportação de armas, o processo de aprovação para exportação de armas para Israel foi pausado devido à pressão legal e política. No entanto, o Ministro Federal da Economia, Robert Habeck, defende a aprovação

